«Муратова была абсолютной величиной»

6 июня на 84-м году жизни умерла режиссер и сценарист Кира Муратова, одна из величайших кинематографистов эпохи. О кончине автора любимых многими фильмов «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром» и «Настройщик» сообщил ее супруг Евгений Голубенко.

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Одним из первых на трагическое известие отреагировал журналист и телепродюсер Юрий Минзянов, подчеркнувший в фейсбуке, что с кончиной Киры Георгиевны ушла целая эпоха.

«Ушла Кира... C ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»... Какие-то черные дни настали , кругом смерть… Смерть»,

— написал Минзянов.

Пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская тоже вспомнила студенческие годы и знаменитую ленту Муратовой.

«Кира Муратова — это удивительное имя, поразительное для моего поколения. Я закончила ВГИК в начале 1980-х годов. Первый раз увидела такое кино, пережила энергетическое и эмоциональное потрясение, почувствовала что-то необыкновенное, — рассказала она. — Фильм «Долгие проводы» произвел на меня впечатление.

У Муратовой была драматическая судьба, некоторые страницы даже трагические. Фильмы воспринимались тяжело, их не понимали, но она продолжала работать. Это уникальная страница нашего отечественного кино».

Режиссер и художник Савва Савельев в свою очередь вспомнил о последнем разговоре с Муратовой.

«В феврале этого года в спектакле «Каравайчук» я звонил в прямом эфире из Эрмитажа Кире Георгиевне Муратовой в Одессу. Ее голос был голосом молодой ироничной девушки», — поделился Савельев.

Он также рассказал, что композитор Олег Каравайчук сравнивал глаза Киры Георгиевны с яйцами Фаберже, отмечая, что «из ее глаз и вышла у него музыка и к «Долгим проводам», и «Коротким встречам».

«Кира Георгиевна засмеялась, узнав об этом: «Ну, пусть так... Это должно мне льстить, наверное? Я не согласна, но пусть будет так!» И снова засмеялась. Прекрасная Кира Георгиевна Муратова. Сейчас они с Олегом Николаевичем обсудят многое. Царство Небесное!» — написал на своей странице в социальной сети художник.

Свои соболезнования в связи со смертью великого советского и украинского режиссера также выразил президент Украины Петр Порошенко.

«Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливый режиссер, человек-эпоха, — заявил политик. —

Ее взгляду на этот мир аплодировали самые суровые критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью.

Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах».

Кинокритик Антон Долин назвал Муратову «лучшей» и «гением», рассказав, что общался с лауреатом Берлинского кинофестиваля всего несколько недель назад.

«Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работали с Высоцким, я статью писал про «Короткие встречи», — написал он в фейсбуке.

Коллега Долина Андрей Плахов вспомнил одну из знаменитейших фраз Муратовой, выразив мнение, что режиссер оставила после себя куда больше, чем просто гениальные фильмы.

«Умерла Кира Муратова, великий режиссер и прекрасная женщина. Никогда не забудем. Глубокие соболезнования мужу и соавтору Евгению Голубенко.

«Хочу, чтобы от меня остались только фильмы — и все». Но останется больше»,

— заявил Плахов.

По словам кинорежиссера и сценариста Резо Гигинеишвили, Муратову стоит считать «абсолютной величиной и гением кинематографа».

«Я с огромным уважением и трепетом отношусь к Кире Муратовой — ее уход это большая боль. Это мой учитель, когда я дома изучаю ее фильмы — ее кадры, этот стиль… Мне даже неловко давать комментарии, Муратова — это абсолютная величина, гений в кинематографе», — передает его слова РИА «Новости».

Режиссер Алексей Попогребский в свою очередь подчеркнул, что у Муратовой был особый взгляд на мир, который отчетливо проявлялся и в фильмах кинематографиста.

«Для меня в кино было два главных режиссера — это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал. Самые трогательные фильмы, которые я знал, — это «Двадцать дней без войны» Германа и «Долгие проводы» Киры Муратовой. Все ее фильмы — это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический, — сказал Попогребский —

Из общения с Кирой Георгиевной я понял, что мир, который она строила в кино, — ее собственный мир. Она так живет, так разговаривает, и на экране это многого стоит, такого мира нет ни у кого».

Он также посетовал об уходе эпохи пассионариев.

«Этот факел мы уже не сможем так подхватить, мы младше и мельче. Но счастье думать о том, что Кира Георгиевна — человек абсолютно самореализованный», — заключил Попогребский.