«Ефремову нужно лечиться от алкоголизма»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич отреагировал на слова российского актера Михаила Ефремова о необходимости отдать Крымский мост Украине. Сенатор заявил, что артисту «нужно все-таки попытаться лечиться от алкоголизма, чтобы трезво оценивать ситуацию».

Парламентарий отметил, что «не хочет оскорблять» заслуженного актера Российской Федерации, но призвал Ефремова как «медийного человека» быть аккуратнее в своих поступках и словах.

Как сообщает ФАН, Клинцевич подчеркнул, что Крым «всегда был, есть и останется русским», а «политическое недоразумение», связанное с украинской властью над полуостровом, было устранено самими его жителями на референдуме в 2014 году.

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По словам сенатора, разбираться с тем, откуда подобные мысли возникли у Ефремова, должны психологи и психиатры, а не парламентарии. В Крыму же, по его словам, жизнь меняется к лучшему — в том числе и благодаря Крымскому мосту.

Накануне актер Михаила Ефремов рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что

конфликт России с Украиной может быть разрешен, если Киеву отдать Крымский мост. Артист убежден, что чтобы помириться с Украиной, Киеву нужно дать возможность брать деньги за проезд: это «сделает их счастливыми, и они, может быть, Крым простят».

Ефремов полагает, что наладить отношения с Киевом можно с помощью финансовых вливаний. «Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — отметил он, посетовав на чрезмерную наивность и доверчивость граждан России.

При этом артист подчеркнул, что шансы на такой исход этого проекта крайне малы.

Кроме того, в ходе передачи Ефремов подчеркнул, что никогда не употребляет алкоголь более двух дней подряд и алкоголиком себя не считает.

Он также рассказал свою версию инцидента на спектакле «Не становись чужим» по пьесе «Возвращение домой» Гарольда Пинтера, который произошел в Самаре в феврале этого года, — тогда в интернете стала вирусной запись фрагмента выступления, во время которого Ефремов нецензурно отругал зрителя за просьбу говорить погромче. В некоторых СМИ активно тиражировалось мнение, что артист находился на сцене в нетрезвом состоянии.

Ефремов отметил, что зал оперы и балета в Самаре технически не был подготовлен к спектаклю — не было микрофонов, а из-за проблем со светом загримированным актерам пришлось ждать полчаса перед выходом на сцену.

«Где-то через минуту после начала спектакля зритель ляпнул, мол, не слышно. Настроение было очень плохое, мы долго сидели в гриме и в костюмах, --сказал Ефремов. — Я ляпнул, а потом весь спектакль обращался к этому человеку».

Актер также предположил, что ролик был специально смонтирован так, чтобы в кадр попала только его перепалка со зрителем. «Часа за три я действительно выпил пива, но не более», — заключил он.

В конце февраля 2017 года РИА «Новости» составило список самых знаменитых театральных и киноактеров, «зарабатывающих деньги на российской публике», но при этом критикующих страну.

В список вошел актер Алексей Серебряков, который в интервью выразил мнение, что «национальной идеей России являются сила, наглость и хамство». Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в обществе — многие раскритиковали артиста, но вместе с тем у него нашлись и сторонники.

Представители политической среды преимущественно негативно отреагировали на высказывание Серебрякова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер фильма «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова Владимир Бортко назвал поведение актера подлым и указал на то, что проживающему с 2012 года с семьей в Канаде Серебрякову не стоило бы зарабатывать деньги в России.

В то же время некоторые деятели культуры поддержали коллегу по цеху. Например, режиссер Александр Хант (Серебряков играл у него в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») посчитал позицию актера обоснованной.

«Честно говоря, я не очень подробно знаю саму историю скандала. Но я видел частично это интервью Алексея Серебрякова, хотя я не смотрел на контекст, — отметил он. — Я считаю, что он, как и любой другой человек, имеет право на такое мнение, и странно, что вокруг этого возникает так много скандальных историй, мнений».

26 февраля первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил запрос главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой рассмотреть возможность выпуска рекомендации для режиссеров не задействовать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием.

Член общественного совета при Минкультуры России Павел Пожигайло назвал «бредом» эту инициативу.

«Это полный бред. Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях НКВДшных доносов, когда начинают травить. Это подло, низко и неправильно.

По большому счету, с моей точки зрения, [Серебряков] не хотел никого оскорбить. Во-первых, у человека есть право высказаться, это не является антироссийским, а во-вторых, можно было объяснить его позицию», — заявил общественный деятель.