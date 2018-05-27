«Хан Соло» победил, но разочаровал

Главная интрига последней полноценной недели весны была связана с выходом в прокат спин-оффа «Звездных войн» о Хане Соло, одном из ключевых персонажей киновселенной. Особо интересной с точки зрения бокс-офиса премьера десятой картины саги виделась в контексте ее борьбы с двумя другими фантастическими блокбастерами, дебютировавшими в кинотеатрах немногим ранее.

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Речь здесь, естественно, о «Мстителях» с их «Войной бесконечности» и сиквеле «Дэдпула», пребывающих на больших экранах уже пятую и вторую неделю соотвественно.

Еще перед премьерой сборы спин-оффа вызывали некоторые опасения.

Эксперты отмечали, что успешному старту ленты могут помешать как грозный «марвеловский» дуэт, так и крайне скромный промежуток между выходами в прокат девятого фильма вселенной и, собственно, самого «Хана Соло» — «Последних джедаев» зрители впервые увидели лишь в минувшем декабре.

В компании Disney, чьим детищем спин-офф и является, прогнозируют, что картина Рона Ховарда за дебютной четырехдневный уикенд (28 мая в США отмечается День памяти) заработает примерно $101 млн. При этом предстартовые ожидания корпорации от «Хана Соло» и вовсе располагались где-то в районе $130-150 млн.

В действительности же существует вероятность, что лента по итогам выходных не превзойдет даже стомиллионный рубеж, ведь на данный момент юбилейная часть эпопеи имеет на своем счету всего $83,3 млн за уикенд (в мировом прокате — $148 млн), заставляя говорить о себе в ключе тотального провала (особенно учитывая немалый бюджет фильма).

Впрочем, даже с таким результатом именно «Хан Соло» стал первым в американском бокс-офисе за 25-27 мая, опередив получившего «серебро» «Дэдпула-2» на $40 млн — за неполный уикенд в США самый хулиганский супергерой в истории пополнил собственную казну на $42,7 млн.

Интересно, что в международном прокате за эти выходные картина с Райаном Рейнольдсом в главной роли и вовсе едва ли не обогнала «Хана Соло» — момент, безусловно, показательный.

Прямо сейчас сиквел за авторством Дэвида Литча может похвастаться почти половиной миллиарда долларов США в графе «общие сборы» — и это лента еще не дебютировала в Японии (премьера там состоится уже очень скоро), а также в Китае, где лишь недавно впервые показали первый фильм о киллере с непревзойденным чувством юмора.

Не обошлось в топ-3 и без еще одного представителя Disney — «Войны бесконечности», продолжающей борьбу за что-то более серьезное, чем просто лидерство по итогам какого-то одного уикенда.

Так, за 25-27 мая Тони Старк и компания сумели заработать еще $16,5 млн в американском прокате и теперь с невероятными $1,9 млрд мировых сборов занимают четвертое место в списке самых прибыльных фильмов в истории.

Четвертой на сей раз стала комедия «Книжный клуб» режиссера Билла Холдермэна — картина с внушительным актерским составом (Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген и Мэри Стинберген в сумме имеют аж четыре статуэтки «Оскара») и забавным сюжетом, построенном на попадании в руки дам почтенного возраста эротического бестселлера «Пятьдесят оттенков серого», собрала за неполные выходные $9,45 млн.

Фильм в целом пока что больше оправдывает позитивные ожидания, чем наоборот ($31,8 млн за десять дней), пользуясь огромным спросом у целевой аудитории (в премьерный уикенд 80% от числа зрителей составили женщины, причем в основном женщины за 50).

Замкнула первую пятерку за 25-27 мая «Душа компании» Бена Фэлкоуна — история о смелом решении домохозяйки отправиться на поиски приключений в колледж собрала за отчетный период в США $5,1 млн, доведя общую кассу до 39,1 млн американских долларов за неполных три недели.

Строчкой ниже расположилось «Проникновение» режиссера Джеймса МакТига, еще неделей ранее почти в пятикратном размере отбившее бюджет триллера — так что «дополнительные» $4 млн за продолжающийся уикенд лишь усилили общий финансовый позитив вокруг ленты.

Зеркальная ситуация у «Псов под прикрытием», об «успехе» которых было все предельно ясно уже по итогам прошлых выходных — тогда, напомним, незамысловатая комедия показала 13-й антирезультат ($6 млн) среди фильмов, дебютировавших за последние 35 лет в не менее 3000 кинотеатрах. Крайне минорным получился и второй уикенд творения Раджи Госнелла, когда-то работавшего над полнометражным «Скуби-Ду» — в американском прокате оно собрало всего $3,07 млн.

Замкнули топ-10 бокс-офиса от 25-27 мая «За бортом» ($3 млн), «Тихое место» ($2,23 млн), а также «Р.Б.Г.» ($1,12 млн).

Особого внимания здесь заслуживают последние две картины. Примечательный триллер Джона Красински с Эмили Блант в главной роли, вышедший в прокат еще восемь недель назад, продолжает многократно превосходить собственный бюджет ($17 млн против $311,6 млн общих сборов), тогда как документальный фильм о легендарной судье Рут Бейдер Гинзбург имеет все шансы стать самым кассовым в истории компании Magnolia — для этого ему осталось заработать всего $1,5 млн.