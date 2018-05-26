«Выпил, и накрыло»: вандал обезобразил картину Репина

В Государственной Третьяковской галерее рассказали об инциденте, в ходе которого вандал повредил одну из самых известных картин великого русского живописца Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», датированную 1885 годом.

Реклама

«Вечером 25 мая прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал И.Е. Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения», — говорится в пояснении музея.

В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито.

«Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.

От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям музейных смотрителей и сотрудников службы безопасности Третьяковской галереи вандал был обезврежен, задержан и передан правоохранительным органам. С ним ведутся следственные действия», — указывается в сообщении галереи.

Для принятия неотложных мер по спасению картины на место происшествия прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. По словам представителей музея, генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова находится в заграничной командировке, но владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству Министерства культуры России.

«По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы — извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея. Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения.

Среди первоочередных действий — проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны», — резюмируется объявление музея.

Картину повредил безработный мужчина. Игорь Подпорин приехал из Воронежской области. В Москве он нигде не живет. Вандал пришел в галерею, где решил напасть на картину из-за «недостоверности изображенных исторических фактов», передает ФАН. Впрочем, вскоре в ходе допроса в полиции вандал привел уже другую версию, сообщает РЕН-ТВ.

«Приехал посмотреть на картину. В восемь вечера хотел было уходить, но зашел в буфет. Выпил 100 грамм водки. Я водку не пью. И меня накрыло что-то», — пояснил Подпорин.

Академик Российской академии художеств, заместитель председателя Союза художников России Сергей Заграевский рассказал, что атака на полотно происходит не в первый раз, передает RT.

«Данная картина вошла в историю русского искусства как первая, когда-то подвергшаяся нападению. Это произошло в 1913 году, когда некий старообрядец из идеологических соображений, что русский царь так показан, разрезал ее ножом в нескольких местах. Тогда еще стекла не было, и картина оказалась очень серьезно повреждена. Лица царя и царевича были сильно испорчены. Реставрация шла много лет. Так что сейчас это уже второй случай», — рассказал специалист.

Художник добавил, что реставрация картины может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Все зависит от того, какие повреждения нанесены. Как правило, реставрация — это заодно и повод не только какие-то повреждения исправить, но и полностью отреставрировать картину: восстановить краски, лак, если он был, раму, потому что в произошедшем вчера инциденте пострадала и она. Работа предстоит большая. Возможно,

мы не увидим эту картину несколько лет,

если будет сейчас решено, что надо делать комплексную реставрацию. Ну и поскольку прорван холст, то это в любом случае достаточно кропотливая работа по его сшиванию, а также восстановлению красочного слоя», — отметил эксперт.

Заграевский также подчеркнул, что картина вызывала и продолжает вызывать у людей неоднозначные эмоции. Он напомнил, что несколько лет назад общественные активисты даже обращались в Министерство культуры России с просьбой убрать в запасники, по их мнению, порочащее русского царя изображение. В связи с этим эксперт предположил, что целесообразнее было бы держать картину под бронированным стеклом.