«Никого не хотел обидеть»: Фримен извинился за харассмент

Известный американский актер Морган Фримен прокомментировал обвинения в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. О ряде подобных инцидентов заявили восемь женщин, помимо этого ряд работавших и знавших его людей сообщили, что были свидетелями неуместных действий со стороны актера или слышали об этом.

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«Любой, кто знает меня или работал со мной, понимает, что я не тот, кто намеренно оскорбляет или сознательно заставляет кого-то чувствовать себя неловко, — сказал Фримен журналистам. —

Я приношу извинения всем, кто чувствовал себя неудобно или ощущал неуважение к себе. Это никогда не входило в мои намерения».

После обвинений в харассменте с Фрименом временно приостановили отношения компании Visa и TransLink (канадская транспортная компания — «Газета.Ru»).

«В свете полученной информации и серьезных обвинений, выдвинутых против Моргана Фримена, TransLink приостанавливает сотрудничество с актером, который участвует в рекламной кампании», — сообщили в транспортной компании.

При этом о начале этого сотрудничества было объявлено всего несколько дней назад. Фримен должен был озвучивать рекламные объявления о новой системе мобильной оплаты, которую Visa продвигала в общественном транспорте Ванкувера.

Самой Visa пришлось пойти на большие жертвы — Фримен озвучивал их рекламные ролики кредитных и дебетовых карт на протяжении многих лет.

«Мы знаем о заявлениях, прозвучавших в адрес Моргана Фримена, — заявили в Visa. — На данный момент мы приостанавливаем маркетинговую кампанию, в которой задействован актер».

Помимо этого, у звезды «Побега из Шоушенка» могут отнять почетный приз Гильдии киноактеров США за жизненные достижения, которого он удостоился в январе 2018 года.

«Эти ужасные обвинения полностью противоречат всему, что мы делаем для обеспечения безопасной рабочей среды для профессионалов в этой отрасли, — сообщили представители организации. — Любое обвиняемое лицо имеет право на надлежащую судебную процедуру, но мы отталкиваемся от того, что верим мужественным голосам, которые заявляют о случаях харассмента».

«Учитывая, что господин Фримен недавно получил одну из самых престижных наград нашего союза по случаю признания его работы, мы рассматриваем варианты корректирующих действий с нашей стороны, которые сейчас были бы оправданы», — заключили в Гильдии.

Ранее телеканал CNN опубликовал материал с итогами журналистского расследования, в котором приводились заявления восьми женщин, обвинивших Фримена в неподобающем поведении.

Так, работавшая на съемках криминальной комедии «Уйти красиво» в 2015 году ассистентка продюсера сказала, что Фримен в течение нескольких месяцев домогался ее: часто трогал без разрешения, поглаживал поясницу и комментировал ее внешность. Однажды он попытался приподнять ее юбку и поинтересовался, надела ли она нижнее белье.

По словам старшей сотрудницы производственного отдела картины «Иллюзия обмана», вся съемочная группа знала, что в присутствии актера «нельзя носить одежду, подчеркивающую грудь и другие части тела, — и вообще ничего облегающего».

Журналистка CNN Хлоя Селас (она является соавтором опубликованного материала — «Газета.Ru) сообщила, что во время разговора с Фрименом на пресс-конференции он «взял ее за руку, несколько раз повторил что-то вроде: «Хотел бы я быть там», а также заявил ей, что «она созрела», — по всей видимости намекая на ее беременность. Никто из находившихся в помещении ничего не предпринял в связи с этим.

Экс-сотрудница продюсерской компании Фримена Revelations Entertainment рассказала, что однажды

на съемках научно-популярного телесериала «Сквозь червоточину» актер подошел к ней, осмотрел с ног до головы и спросил: «Как вы относитесь к сексуальным домогательствам?»

Женщина, по собственному признанию, была ошеломлена подобными действиями. Другие сотрудники Revelations заявили, что Фримен регулярно подходил вплотную к женщинам и молча смотрел на них (чаще всего — на грудь).

Некоторые инциденты предположительно пришлись на период «расцвета» движения #MeToo в конце 2017 года. Одна из сценаристок сериала «Мадам госсекретарь» призналась, что некоторые ее коллеги шутили, что «Морган станет следующим».