Это «Разочарование»: автор «Симпсонов» взялся за Средневековье

Компания Netflix показала первые кадры из комедийного мультсериала о фэнтезийном Средневековье под названием «Разочарование» («Disenchantment»), премьера которого состоится уже в этом августе.

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Огромный интерес к проекту появился еще в минувшем году, когда стриминговый гигант впервые анонсировал «Разочарование», и связан он был с фигурой создателя — за работу взялся сам Мэтт Грейнинг, отец культовых «Симпсонов» и «Футурамы». Причем для легендарного мультипликатора этот сериал должен был стать не просто очередным, но первым новым за последние два десятилетия, что делало его многочисленных фанатов еще более нетерпеливыми.

Сам Грейнинг еще тогда рассказывал, что трешовый сериал делается исключительно для взрослой аудитории и в нем будут присутствовать шутки куда более жесткие, чем в предыдущих произведениях, которые он выпускал под эгидой Fox.

«В конечном итоге «Разочарование» будет рассказывать о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на все заверения старших, волшебников и других придурков»,

— говорил о своем новом творении 64-летний американец.

Главными героями шоу Грейнинга станут сильно пьющая принцесса Бин, ее энергичный друг-эльф Эльфо и «личный демон» Люси, проживающие в средневековом королевстве Дримляндия (Dreamland), которое видало и лучшие времена.

«На своем пути им придется встретить огров, фей, гарпий, бесов, троллей, моржей и множество самых обычных идиотов», — говорится в описании сериала.

Известно, что Бин озвучит актриса и комик, создательница сериала «Брод Сити» Эбби Джейкобсон, тогда как в Эльфо и Люси жизнь вдохнут Нат Факсон и Эрик Андре соотвественно.

Факсон, на секундочку, является лауреатом премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий — награды он был удостоен в 2012 за фильм «Потомки» с Джоржем Клуни в главной роли. Что касается Андре, то он известен в США как автор комедийного шоу The Eric Andre Show, ведущим которого сам же и является.

Примечательно участие в проекте и Джона Ди Маджио, чьим голосом говорит робот Бендер в «Футураме» — правда, пока что нет информации, кого именно актер озвучит в «Разочаровании».

Первые арты мультсериала лишь подтвердили ожидания фанатов, что новая работа Грейнинга будет оформлена в классическом для режиссера стиле. Это и неудивительно — над проектом трудится студия Rough Draft Studios, занимавшаяся все теми же «Футурамой» и «Симпсонами». Особо мощное дежавю в «Разочаровании» пока что навевает Эльфо — напарник принцессы-алкоголички ну слишком уж напоминает Барта, «скрещенного» с трактирщиком Мо Сизлаком.

Премьера мультсериала состоится уже 17 августа, при этом контракт между стриминговым сервисом и Грейнингом подписан на два сезона, в каждом из которых будет по десять серий. Вторая часть анонсирована на 2019 год.

В Netflix о «Разочаровании» пока что отзываются исключительно в позитивном ключе, отмечая, что счастливы работать с гениальным режиссером.

«Блестящие творения Мэтта имеют огромный резонанс по всему миру, и мы невероятно рады работать с ним. Сериал будет «кусать» зрителей остроумием: на наш взгляд, он прекрасно подойдет многим поклонникам анимации Netflix», — заявила представительница сервиса Синди Холланд.

Одна из интриг предстоящей премьеры заключается в ее уникальности. И речь здесь не в отличии «Разочарования» от «Симпсонов» и «Футурамы» (почему-то кажется, что оно будет на идеальном уровне).

Куда интереснее вопрос, что кардинально нового и сенсационного Грейнинг сможет предложить, учитывая существование (и всемирный успех) культового аналога «Время приключений», а также великолепного в безумстве своего сценария «Рика и Морти».

Пока что на этот счет остается лишь гадать (к счастью, недолго), однако прогнозы и ожидания у фанатов в целом позитивные — по крайней мере, поводов для соответствующих опасений им Грейнинг ранее никогда не давал.