Премьеры недели: атака клона Хана Соло и новый Лукьяненко

«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»

Не успели отгреметь марвеловские герои в «Мстителях» и «Дэдпуле 2», как в мировой прокат вышел еще один тяжеловес — «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Это спин-офф во всем известной вселенной, рассказывающий о молодых годах Хана Соло.

Зрители узнают, как Соло познакомился с Чубаккой, Лэндо и заполучил Миллениум Фэлкон. Много приключений, перестрелок, погонь и красивых космических битв вполне могут скрасить вечер. Фанаты «Звездных войн» будет скорее всего в восторге. «Газета.Ru» опубликовала рецензию на картину.

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«Черновик»

Одноименная экранизация романа российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Черновик» выходит в российский прокат на день позже «Хана Соло», и конкуренция у него очень тяжелая. По всей видимости, по сборам «Черновик» уступит гигантской франшизе, но его задача состоит в том, чтобы окупить вложенные средства, а не тягаться с Майком Тайсоном от кино.

Сам фильм получился не идеальным, однако выгодно смотрится на фоне многих других российских проектов. Лукьяненко не принимал участия в написании сценария, но порадует поклонников своего творчества коротким камео.

Картина рассказывает о талантливом дизайнере видеоигр Кирилле, который в один прекрасный день оказывается стертым иp памяти всех людей, которые его окружают. С этого начинаются приключения главного героя, который открывает множество параллельных вселенных и по ним путешествует. В случае успешных сборов создатели снимут продолжение под названием «Чистовик».

«Садко»

Нашумевший еще до выхода на экраны российский полнометражный мультфильм «Садко» постарается обратиться к детской аудитории, хотя уже упомянутый «Хан Соло» само собой перетянет на себя часть юных зрителей.

Это вольное изложение похождение былинного героя с современным «юмором». В мультфильме Садко поборется с подводной ведьмой Барракудой и постарается отвоевать свою любовь.

«Секса не будет!!!»

Американская комедия на вечную тему «Секса не будет!!!» получила в российском прокате рейтинг «18+», что должно сказаться на ее общих сборах. Фильму также мешает отсутствие известных для отечественного зрителя лиц. Если а Штатах рестлера Джона Сину знает почти каждый, то в нашей стране этот вид спортивных развлечений не столь популярен.

Картина рассказывает о трех подругах с большими планами на выпускной, которым их родители всячески пытаются помешать. Здесь будет много шуток ниже пояса и смешных ситуаций, в которые будут попадать в основном родители, а не их дети-подростки.

«Круги дьявола»

Российские прокатчики привезли в страну хоррор «Круги дьявола» через девять месяцев после его премьеры в США. С чем связана такая задержка, не совсем понятно. Это третья попытка снявшего шестью и седьмую части франшизы «Пила» режиссера Кевина Гротерта выйти с оригинальным проектом. Две предыдущие оказались провальными. Посмотрим, какая судьба ждет фильм «Круги дьявола».

В центре сюжета семья, отгородившаяся от окружающего мира, которая привлекает известного эксперта по оккультным наукам, чтобы вытащить сына из зловещей секты, одержимой культом насилия. В попытке остановить захват его разума семья оказывается запертой в загородном доме в глубине леса в окружении безжалостных сектантов, решивших вернуть пропавшего члена своей организации.

«Гупешка»

Российская драма режиссера, продюсера и сценариста Влада Фурмана «Гупешка» также выходит в отечественный прокат одновременно с «Ханом Соло» и «Черновиком». Фильм с рейтингом «16+» вряд ли будет претендовать на внушительную кассу.

Конкурировать в прокате картине будет очень непросто, тем более, что она не рассчитана на широкого зрителя. Черно-белый фильм рассказывает о жизни уже немолодой женщины Тамары, которая благодарна своему мужу, который вывез ее из глубинки. В общем, чистой воды артхаус, но представляет интерес в связи с необычным взглядом на столичную жизнь женщины из провинции.