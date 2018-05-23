«Хочется переплюнуть «Мстителей»

Фильм «Черновик», снятый по одноименному роману российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, выйдет в прокат 25 мая. Незадолго до премьеры Лукьяненко в интервью «Газете.Ru» положительно отозвался о картине и выразил желание принять участие в работе над возможным продолжением в качестве сценариста.

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— Вам понравился фильм «Черновик»?

— Мне фильм понравился. Я считаю, что это экранизация книги, а не произведение по мотивам, и это меня радует.

Мне понравилась игра всех актеров. Вполне достойные, на мой взгляд, спецэффекты, что немаловажно. Понятно, что хочется больше и лучше — переплюнуть «Мстителей», но давайте будем реалистами. Фильм смотрится достойно и не выглядит дешевым. У меня в целом позитивное от него ощущение. Единственная, признаюсь, претензия у меня в том, что к концу ускоряется темп, и очень хорошая плавная первая половина фильма переходит в сплошной драйв. Может быть, кому-то это понравится даже больше.

— Вы не писали сценарий к фильму. Но к вам обращались создатели за консультациями?

— Со мной консультировались, показывали сценарий, но сам я над ним не работал.

По большей части я доволен работой сценаристов, но есть несколько моментов, которые я бы сделал иначе.

Я бы не делал в мире Нирваны (одна из параллельных версий Земли в оригинальном романе — «Газета.Ru») такой явной отсылки к советскому варианту тоталитаризма. Мы этого насмотрелись во многих фильмах, и здесь этого можно было избежать. И я бы, наверное, постарался в более спокойном темпе выдержать вторую часть.

Но еще есть ограничения по продолжительности фильма, и этого не избежать. Я помню, как мы работали с «Дозорами» — вырезали очень много всего, чтобы добиться приемлемого метража.

— Ваш роман несет более мрачное настроение. Как вы отнеслись к смене тональности в фильме?

— Я бы выразился, что книга более суровая. Но я не вижу в этом ничего плохого. Во-первых, герой изменился, и это правильно. Потому что мой герой жил в 2004 году, и это было другое время и другая страна.

И я думаю, что тот Кирилл показался бы современной молодежи немного более инфантильным и теряющимся. А в фильме это современный молодой человек, попавший в непростую ситуацию.

Отмечу, что книга имеет возможность избыточности. То есть в ней можно долго прописывать неспешные сцены и разговоры, которые создают дополнительный глубокий фон. В фильмах, как правило, этого не добиться. Иногда такое доступно в сериале, а в кино на это нет времени, и зритель заскучает.

— Ваше камео в «Черновике» было запланировано, или это был экспромт?

— Я с самого начала попросил режиссера, чтобы меня включили куда-нибудь в кино — хотя бы произнести «Кушать подано» и стоять в уголке. А он мне ответил, что уже придумана сцена для него и для меня, и когда он мне ее продемонстрировал, то меня она очень порадовала.

Мы в ней играем добрых самаритян, которые помогли в метро герою, вышедшему за пределы разрешенной ему зоны.

Ему становится очень плохо, а мы берем его под ручки, выводим на поверхность, поим водой. Получилось такое скрытое послание, что авторы книги и фильма спасают своего персонажа. В этом есть маленькое хулиганство, и те, кто узнает меня и Мокрицкого, наверняка улыбнутся.

Есть прекрасная пословица, утверждающая, что мир не без добрых людей. И эта сцена как раз подтверждает, что всегда найдутся люди, которые могут прийти на помощь.

— Во многих ваших книгах действие происходит в Москве. В «Дозорах» и «Черновике» городу уделяется много внимания. Как вы относитесь к Москве, и что она для вас значит?

— Я в Москве живу и ее люблю. Я не открою какую-то тайну, если скажу, что могу себе позволить жить в каком-то другом городе — на берегу теплого моря или где-нибудь в благополучной, как принято говорить, стране.

Но я люблю Москву. Наверное, это один из самых живых городов мира. Я много где бывал и могу сказать, что по энергетике и постоянной жизни с Москвой могут соперничать только Нью-Йорк и Лондон.

Конечно, есть еще японские и китайские мегаполисы, но там совсем другой подход к жизни и другой темп.

А так, Москва очень живая. Даже в других крупных городах, таких как Париж, люди с улиц исчезают, едва стемнеет. А Москва становится все интереснее и красивее с каждым годом.

— Фильм заканчивается явным намеком на продолжение. Есть ли планы снимать сиквел?

— Планы, конечно, есть. Дело в том, что фильм снят строго по книге. При всех находках и экспериментах режиссера он четко выдержал общую сюжетную линию и завершается так же. Поскольку существует второй роман, где герои отправляются в путешествие по мирам, разумеется, есть планы снимать продолжение. Готова и съемочная группа, и актеры, и у меня тоже подписано соглашение. Если мне завтра позвонят, что собираются приступать к съемкам, то мне останется только сказать: «В добрый путь».

Но все сейчас зависит от того, как люди примут фильм. Конкуренция сейчас жесточайшая. Ведь когда вышел «Ночной дозор», наших картин в прокате практически не было, тем более фантастических. Сейчас таких фильмов больше — «Гравитация», например.

У нас снимают яркое и красивое кино. А количество западных фильмов просто огромно. Что тут говорить — «Черновик» выходит одновременно с «Ханом Соло».

Поэтому мы с трепетом ждем, как примет фильм зритель и пойдет ли он в кинотеатры. Если прокатается удачно, тогда «Чистовик» будет непременно. Если нет, то я не знаю. Могу одно сказать, что в случае запуска продолжения я буду настойчиво проситься в сценарную команду. Мне понравилось кино, но какие-то отдельные вещи я бы сделал по-другому.

— Насколько сложно сейчас писать в жанре фантастики, который на сегодняшний день разросся неимоверно? Порой кажется, что написали уже все, что только можно.

— Количество изначальных идей вообще ограничено. Но фантастика хороша тем, что она позволяет посмотреть на какие-то события с неожиданного ракурса. Мы можем увидеть какую-либо проблему, о которой уже говорили не раз, но по-другому.

Трудно ли писать фантастику? Любую хорошую книгу писать трудно. Но пространство не исчерпано.

Появляются научно-фантастические книги с необычным подходом к прогрессу. Даже социально-бытовые темы можно поднять в фантастике, но показать их под другим углом. К тому же не надо забывать, что меняется восприятие. Сейчас многие признанные классические книги до массового читателя не доходят, так как были написаны другим, более размеренным языком.

— Вы один из самых экранизируемых современных российских писателей. Как вы себя ощущаете в такой востребованной кинематографом роли?

— Я очень люблю кино. Я не раз говорил в интервью, что в детстве мечтал быть режиссером, снимать фильмы и создавать миры. В режиссеры я не пошел, но нашел другой путь для реализации своей мечты. Так что меня очень радует, что кинематографисты обращаются к моим книгам.

За последние годы было огромное количество кинопроектов, в которых я работал как сценарист, но далеко не всегда дело доходило до выхода фильма. «Черновик» — как раз тот случай, когда все срабатывает.

Сейчас идет работа над сценарием к сериалу «КваZи», также в производстве находится фильм «Центрум» по роману «Застава». Планируется выход трех картин, и там я работаю над сценарием.