«Вы не были на Таити?»: Хазанов снова озвучит Кешу

Знаменитый советский и российский артист Геннадий Хазанов признался, что рассматривает возможность возвращения к одной из своих самых известных ролей в мультипликации. Речь идет о попугае Кеше, герое серии анимационных фильмов «Возвращение блудного попугая».

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«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу, — сообщил Хазанов в интервью НСН. — Я сказал: «Давайте попробуем».

При этом он отметил, что пока не может раскрывать никаких подробностей.

Попугай Кеша говорил голосом Геннадия Хазанова в первых трех выпусках «Возвращения…», которые выходили с 1984 по 1988 год. Над проектом работали режиссеры Валентин Караваев и Александр Давыдов, а также сценарист Александр Курляндский, который позже написал три повести о главных персонажах мультсериала, Кеше, коте Василии и вороне Кларе, — «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!» и «Прелестно!».

С 2002 по 2006 год вышло еще три мультфильма о приключениях попугая Кеши — «Утро попугая Кеши», «Новые приключения попугая Кеши» и «Попугай Кеша и Чудовище». Они не снискали особой популярности, а актерский состав в них полностью сменился.

Хазанов создал уникальный и моментально запоминающийся образ — во многом благодаря частым обращениям к опыту эстрадных комедийных выступлений. Его попугай Кеша бесперебойно выстреливает цитатами из монологов самого Хазанова и его коллег-комиков, а также отсылками к условной советской поп-культуре: сериалам, фильмам, теле- и радиопередачам, песням известных исполнителей.

Недавно стало известно о планах возродить сериал, а также снять полнометражную ленту о герое. Согласно замыслу создателей, Кеша переквалифицируется из эстрадного комика в стендапера, что вполне соответствует духу времени.

По словам председательницы правления студии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, в данный момент ведется работа над пилотным эпизодом. Уже готов развернутый синопсис сценария полного метра — его написал автор оригинальных выпусков Александр Курляндский.

Сериал про попугая Кешу и его друзей точно будет двухмерным, однако насчет анимационного фильма решение еще не принято. Соответственно, финансовый вопрос также не закрыт, так как напрямую связан с выбором техники производства.

В прошлом году уже заходила речь о возвращении попугая Кеши на большие экраны. Тогда председатель художественного совета «Союзмультфильма» Татьяна Ильина упоминала, что студия разрабатывает полнометражный фильм о полюбившемся всем герое. При этом, по ее словам, продюсеры настаивали именно на 3D-формате.

«Есть идеи, сейчас идет разговор о подготовке полнометражного фильма про попугая Кешу, у нас уже есть аниматик 20-минутный, но мы никак не можем решить с форматом, — цитирует ее ТАСС, — потому что полный метр очень хотят прокатчики видеть в 3D, а для авторов рисованный сериал, переведенный в 3D, — это уже несколько другое».

В то же время она подчеркнула, что фильм унаследует дух советской анимации, которая сочетала в себе юмор и социальную тематику.

«Сериал про Кешу — остро-социальный, он в свое время был отдушиной, там было много всяких шуточек, — отметила Ильина. — Насколько удастся сегодня это сделать, таким же языком говорить со зрителем, так же легко, с перчиком, не сиропно-кисельно, и для детей, и для взрослых — большой вопрос».

Насколько удачным будет «перезапуск» «Возвращения блудного попугая», сказать сложно. Этой весной возвращение Дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина и остальных героев «Простоквашина» было принято довольно неоднозначно.

Одним понравились попытки «актуализировать» юмор и героев, другие посчитали подобное кощунством.

Впрочем, над новыми сериями работала абсолютно другая команда: некой связью с оригиналом можно назвать лишь наличие Антона Табакова — сына Олега Павловича (он, как и отец, озвучивает Матроскина) и Ольги Головановой, чьим голосом говорит Галчонок, — она является дочкой актрисы Марии Виноградовой, которая подарила свой голос Дяде Федору из первых эпизодов.

Эдуард Успенский — автор рассказов, которые легли в основу советской анимационной трилогии «Трое из Простоквашино», — неоднократно грозился подать на студию в суд за нарушение авторских прав – «Союзмультфильм», в свою очередь, говорит, что ничего не нарушал.

В случае с попугаем Кешей подобного, кажется, получится избежать — во всяком случае, предполагаемое участие Хазанова и Курляндского очень обнадеживает.