«Мы все близкие люди»: Машков возглавил колледж Табакова

Народный артист России Владимир Машков был представлен коллективу «Московской театральной школы Олега Табакова» в качестве нового художественного руководителя. На отчетном мероприятии студентам училища Машкова представил глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

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«Художественный руководитель этого колледжа назначается по согласованию с «Табакеркой». Никаких сюрпризов здесь, как вы понимаете, быть не могло, — заявил ученикам школы Кибовский. — С сегодняшнего дня Владимир Львович будет рассказывать вам о большом пути. Представляю вам нового художественного руководителя колледжа — Машкова Владимира Львовича».

Сам Машков пообещал студентам продолжить дело Олега Табакова, легендарного основателя и худрука «Табакерки», при котором и был в 2009 году открыт колледж-пансионат.

«Мы все очень близкие люди, я думаю нам будет легко договориться о том, о чем мы всегда договаривались, и у нас будет, наверное, очень интересное время, — сказал Машков. — Я обязан сделать то, что делал Олег Павлович, отдать им свое внимание и свои знания, которые у меня есть, и это должны делать все педагоги».

Народный артист СССР Олег Павлович Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Спустя 40 дней после смерти великого актера к работе в должности художественного руководителя «Табакерки» приступил 54-летний Машков, в свое время окончивший курс Табакова в Школе-студии МХАТ.

Помимо «Табакерки» покойный являлся худруком в еще одном московском театре — МХТ имени А.П. Чехова. Новым руководителем детища Константина Станиславского стал режиссер Сергей Женовач.

Комментируя назначение на должность худрука «Табакерки», Машков признался, что для него это «огромная ответственность», но волнения в связи с новым вызовом он не испытывает.

«Я не волнуюсь, так как это — моя жизнь, я в крайней степени собранности. Как завещал мой великий учитель Олег Табаков, дело надо делать, — цитирует Машкова «Говорит Москва». — Будем биться, смотреть, как мы развиваемся, это наша жизнь. Мы ничего не будем таить ни от прессы, ни от зрителей. Более того, мы просим внимательного отношения к нам, как-то нас контролировать».

Он также подчеркнул, что «Табакерка» планирует «двигаться дальше, приумножая наследие великого учителя».

«У меня есть планы, мне не нравится слово «кардинальные», мне нравится слово «созидательные». Не будем торопиться, будем двигаться последовательно, не пропустив ни одного элемента»,

— отметил Машков.

При этом он сообщил, что ради работы в театре ему придется отказаться от ряда долгоиграющих актерских проектов.

Владимир Машков, один из ведущих актеров российского театра и кино, впервые всерьез заявил о себе в 1994-1995 гг., исполнив главные роли в лентах «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского, «Лимита» Дениса Евстигнеева и «Американская дочь» Карена Шахназарова. Уже в 21 веке Машков снялся в других больших для российского кино фильмах — «Статском советнике», «Экипаже» и «Движении вверх».

Кроме того, актер сыграл во многих голливудских картинах, отметившись в «Американской рапсодии» со Скарлетт Йоханссон, «15 минутах славы» с Робертом Де Ниро и одной из частей саги «Миссия невыполнима» с Томом Крузом.

Он также пробовал себя в качестве театрального режиссера, поставив в Московском театре-студии Табакова спектакли «Страсти по Бумбарашу», «Смертельный номер» и «Звездный час по местному времени».

Что касается «Табакерки», где с недавних пор Машков трудится худруком, то она была основана самим Олегом Табаковым в 1987 году и на данный момент включает в себя две сцены, театральное училище и художественно-производственный комбинат.

«Московская театральная школу Олега Табакова», в свою очередь, является бюджетным учебным учреждением, обучаться театральному искусству в котором одновременно могут не более 72 человек. Сам Табаков, рассказывая о школе, говорил, что отличительной ее чертой является внимание педагогов к юным актерам со всех уголков России, ради которых преподаватели «сами колесят по стране».