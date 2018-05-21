Умер Александр Аскольдов‍

В Швеции на 86-м году жизни скончался автор знаменитого советского фильма «Комиссар» Александр Аскольдов. Режиссер умер в ночь на 21 мая в больнице в результате болезни. Об этом сообщила агентству РИА «Новости» вдова Аскольдова Светлана.

Реклама

Александр Яковлевич Аскольдов известен как режиссер запрещенного фильма «Комиссар», который остался единственным в фильмографии автора. Однако судьба картины и ее создателя настолько необычна, что всего одной работы оказалось достаточно, чтобы ее создатель вошел в историю.

Аскольдов родился в Москве в 1932 году, но детство провел в Киеве. Там в 1937 году был арестован его отец Яков Аскольдов — герой гражданской войны и крупный хозяйственник. Вскоре была арестована и мать будущего режиссера. Друзья родителей отправили мальчика в Москву к бабушке.

В 1955 году Аскольдов закончил филологический факультет МГУ и посвятил себя изучению творчества Михаила Булгакова. Вместе с вдовой писателя составил опись его архива и во многом содействовал популяризации Булгакова в стране.

Проделанная тяжелая работа обратила на себя внимание Министерства культуры СССР, и Аскольдов вскоре получил должность помощника министра культуры Екатерины Фурцевой, а затем стал членом редакционно-сценарной коллегии Госкино.

В 1966 году Аскольдов поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а год спустя в качестве дипломной работы снял фильм «Комиссар», в котором снялись уже известные на весь Союз актеры Нонна Мордюкова, Ролан Быков и Василий Шукшин. Лента представляет собой экранизацию рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве».

Действие картины происходит во время гражданской войны. Части Красной армии вошли в небольшой украинский городок. Комиссар одного из батальонов Клавдия Вавилова в исполнении Мордюковой сообщает командиру полка, что ждет ребенка. Командир принимает решение оставить женщину в городе, чтобы она смогла родить.

Вавилова поселяется в доме жестянщика Магазаника (Ролан Быков), где также живут его супруга и семь детей. Уже после родов командир полка предупреждает, что в город идут «белые» и военная часть будет вынуждена временно отступить. Магазаник с женой, понимая, что за укрывательство противника им грозит гибель, все-таки решают оставить у себя Вавилову.

Фильм больше сосредоточен на личной трагедии человека во время гражданской войны, а не на подвигах Красной армии, что и возмутило начальство Госкино, которое посчитало картину вредной и порочащей идеалы революции.

В результате лента была запрещена к показу, несмотря на то что автор вырезал несколько эпизодов по указанию комиссии. В итоге Аскольдова уволили с киностудии с формулировкой «профессионально непригоден». Позже режиссер был исключен из КПСС.

«Комиссару» во многом не повезло, что год его создания совпал с празднованием 50-летия революции, и многие современники Аскольдова считали, что, выйди фильм годом раньше и позже, реакция киноначальства была бы не такой острой.

Известно также, что великий режиссер Сергей Герасимов, прочитав сценарий ленты, сказал: «Головы вам не сносить, но делать надо». После смерти Герасимова в 1985 году в сейфе его служебного кабинета были найдены только партбилет и коробки с негативами «Комиссара».

В 1975 году Герасимов и актер Ростислав Плятт попытались вывести фильм из опалы, написав обращение в ЦК КПСС, однако их усилия оказались тщетными.

Только во время перестройки в 1987 году «Комиссара» впервые показали отечественному зрителю. Годом позже картина снискала международную славу, получив специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля.

После показа ленты в Берлине фильм с успехом прошел по всему миру, получив премии на киносмотрах в США, Израиле, Бельгии, Португалии и Франции.

На родине «Комиссар» тоже получил признание, взяв в 1988 году четыре премии Российской академии кинематографических искусств «Ника». Во многих европейских странах «Комиссар» был признан лучшим фильмом года, а по версии Британской энциклопедии Мордюкова вошла в десятку лучших актрис ХХ века.

Аскольдов будет похоронен в Швеции, где проживают его дочь и внучка.