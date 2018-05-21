Так победим: Бузова собралась на «Евровидение»

Российская телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова заявила о желании представить страну на следующем международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в 2019 году в израильском Тель-Авиве. О намерении выступить в главном музыкальном соревновании Старого Света 32-летняя селебрити сообщила на фоне провала соотечественницы Юлии Самойловой на «Евровидении-2018», прошедшем в начале мая в Лиссабоне.

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В Португалии Самойлова, которая должна была выступать от России еще в 2017-м (тогда ее не пустили в Киев по причине посещения артисткой Крыма уже после референдума на полуострове), из-за волнения не сумела пробиться в финал конкурса, чего ранее с отечественными участниками не случалось. В результате на Юлию обрушился целый шквал критики со стороны россиян, разочарованных неутешительными результатами девушки, причем не стали скрывать эмоций и некоторые коллеги Самойловой по сцене — в том числе и звезда «Дома-2».

По мнению Ольги, Самойлова «была слабой участницей без опыта и уверенности», а «для выхода в финал конкурса России следует выбрать именно Бузову».

Любопытно, что на минувшей неделе замешанной в громкий скандал оказалась сама селебрити, выпустившая клип на свою новую песню «Чемпион».

Во-первых, жесточайшей критике подверглась сама композиция, посвященная грядущему чемпионату мира по футболу в России — слушатели отметили, что в отличие от предыдущих работ Бузовой, в «Чемпионе» сильно хромают продакшн, а также исполнение. Кроме того, клипмейкеры, пригласившие для съемок в ролике известных российских спортсменов Аделину Сотникову и Александра Овечкина, включили в видеоряд неудачный момент выступления фигуристки Анны Погорилой, чем вызвали возмущение юной спортсменки.

Дело в том, что Погорилая, еще несколько лет назад считавшаяся одной из звезд вида спорта, в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем — но это не помешало создателям клипа задействовать в нем эпизод с падением Погорилой на лед.

Позднее спортсменка поделилась негативными эмоциями от случившегося со своими подписчиками.

«Я не знала о том, что меня вставили в новый клип, а самое неприятное, что меня не просто не спросили, но и взяли не самый удачный фрагмент из моих выступлений. Неприятный момент, разбираемся»,

— написала фигуристка в своем инстаграме.

Еще одним примечательным проколом клипа стало включение в него кадров празднования гола экс-футболистом московского ЦСКА Романом Еременко, в данный момент отбывающим длительную дисквалификацию за употребление наркотиков. К слову, футболист с российскими корнями имеет финское гражданство и заигран за эту страну.

Сама Бузова, объясняя задумку своего нового творения, подчеркнула, что задумывалось оно как мотивационное.

«Данная песня — мотивационная. Я вкладываю в этот трек и клип три очень важных мысли: первая — мы все можем преодолеть, вторая – поддержка нашей сборной в преддверии чемпионата мира, третья — напомнить России, что мы являемся великой державой, — говорила певица в видеоблоге. — Этим клипом я хочу замотивировать всю страну».

Примечательно, что не избежала едких комментариев Бузова и относительно собственной инициативы касательно «Евровидения».

Так, депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя желание телеведущей поехать в следующем мае в Тель-Авив, отметил, что негативно относится к «рептилоидам из «Дома-2» в любых своих реинкарнациях».

При этом он признался, что в любом случае считает Бузову лучшей кандидаткой на участие в конкурсе в сравнении с израильтянкой Неттой Барзилай, победившей на «Евровидении-2018». Также политик выразил мнение, что Бузову до участия в состязании не допустят.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная, — передает его слова «Пятый канал». — Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса».

Барзилай стала победительницей «Евровидения-2018» с песней «Toy» («Игрушка»). После триумфа певица отказалась от участия в церемонии награждения премии МУЗ-ТВ, сославший на гей-парад в Тель-Авиве, а также исполнила с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху танец «курочки», который был частью ее выступления в Лиссабоне.