Ради друга: Пугачева прошлась по рельсам

Алла Пугачева приняла участие в съемках нового клипа своего стилиста Алишера в качестве приглашенной актрисы. Примадонна российской эстрады согласилась сняться по дружбе и не затребовала гонорара. На вопрос, получила ли она оплату за съемки, Пугачева ответила: «Да нет, конечно», передает НТВ.

Реклама

Съемки клипа проходили на железнодорожных путях. Пока есть только любительские кадры, где видно, что Пугачева ходит вдоль путей либо в одиночестве, либо вместе с массовкой. По рассказам актеров, Примадонна беспрекословно исполняла все требования Алишера и вела себя крайне профессионально.

«Мы там чуть не упали по 100 раз, а она без остановки, без ничего, не было такого, что дайте постою, нет. Я запыхалась, а она — нет, — рассказала участница съемок популярный блогер Лилия Абрамова. — Она начинает обнимать Алишера, и мы все начинаем плакать, и она в том числе, изрыдались прям в тот момент».

Абрамова также отметила скромность Примадонны.

«На месте съемок на заборе написали граффити с именем Алла. А она спрашивает: «Ну как это будет выглядеть, что я стою рядом с такой надписью?» А мы все как щенки на нее смотрим и дар речи потеряли», — отметила блогер.

Многие отметили необычный образ, в котором предстала звезда эстрады. Пугачева появилась перед камерой в стиле, который предпочитала в молодости — в неформальной футболке, джинсах и рокерских плаще и перчатках.

Отвечая на вопрос о своем облике, певица заявила:

«Это из юности моей. Да все сейчас повторяется, это уже было».

Дата премьеры клипа пока неизвестна. Отмечается, что это может быть своеобразным ответом на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», в котором певец кардинально сменил имидж, сбрил бороду и предстал в образе подростка.

Неделей ранее Пугачева дала первый почти за десять лет концерт в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Событие состоялось 16 мая в рамках закрытого мероприятия. По рассказам очевидцев, Пугачева исполняла свои композиции «вживую».

Артистка общалась со зрителями, рассказав среди прочего, что в ее репертуаре появились новые композиции. В ходе концерта Пугачева исполнила десять песен, и упор здесь, естественно, делался на проверенных десятилетиями хитах — «Любовь, похожая на сон», «Миллион алых роз», «Свеча горела на столе» и других.

Сумела порадовать Пугачева на мероприятии и тех поклонников, которым в Михайловский замок попасть не удалось. Уже в завершение выступления Алла Борисовна выразила мнение, что ее голос, «пусть и другой», но все-таки возвращается.

Кроме того, она анонсировала свой юбилейный концерт — в следующем апреле звезде советской и российской эстрады исполнится 70 лет.

Признаваясь зрителям, что «эти песни» она исполняет редко по причине существования новой программы, певица сказала, что «попробует что-то спеть на 70 лет».

Последний сольный концерт Пугачевой состоялся чуть менее десяти лет назад — о частичном уходе со сцены тогда объявила сама Примадонна, огорчившая поклонников заявлением о прекращении большой концертной и гастрольной деятельности. Объясняя причины своего решения, певица подчеркнула, что связано оно со здоровьем, а также с изменениями в голосе, вызванными операциями.

Стилист певицы Алишер также создал образ для участницы «Евровидения», протеже Пугачевой Юлии Самойловой. Конкурсантка не смогла пробиться в финал международного конкурса песни, что вызвало много критических высказываний со стороны звезд российского шоу-бизнеса.

Алишер поделился своими впечатлениями от номера Самойловой и заявил, что был против ее участия в «Евровидении» и его поддержала во мнении Пугачева.

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю, — приводит слова стилиста «Говорит Москва». — Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше — лично я был не в восторге от песни».