Днем 18 мая стало известно, что известный российский артист Григорий Лепс оказался в больнице. Эти сведения появились в нескольких телеграм-каналах, которые сообщали, что исполнитель упал и сломал несколько ребер.

Тем не менее, вскоре представители Лепса сказали журналистам, что его здоровью ничего не угрожает, хотя он действительно находится в клинике.

«Все хорошо. Григорий находится на обследовании в Боткинской больнице, — цитирует заявление пресс-службы певца «СтарХит». — Состояние здоровья не вызывает никаких опасений».

«Действительно, Григорий Викторович попал в больницу. Но я пока не даю комментариев. Все в порядке – его скоро впишут», — сказала «РЕН ТВ» Наталья Мостакова, пресс-секретарь Лепса. Назвать конкретный диагноз она отказалась.

На ближайшие месяцы у артиста запланирован ряд выступлений как в России, так и за рубежом. Пока не известно, приведет ли госпитализация к изменениям в его концертном графике, однако ранее он уже отменял свои мероприятия из-за плохого самочувствия.

«Концерт на концерт не приходится. Бывали моменты, что отменял. Выходил на сцену и говорил, что выступления не будет, — рассказывал Лепс в эфире программы «Мужское и женское». — Кто хочет сдавать билеты, сдает, кто не хочет — может прийти в другой раз. Люди сокрушались, но в основном все было хорошо. Бывает, да, из-за здоровья отменяю».

16 мая появилась информация о том, что артисту было отказано во въезде в Израиль. Об этом написала депутат кнессета (израильского парламента) Юлия Малиновская в своем фейсбуке.

«Судя по всему, израильской полиции больше нечем заниматься — все дела раскрыты, все преступники наказаны, — пожаловалась политик. — Ничем другим я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца Григория Лепса».

«Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России — вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции? Несмотря на то, что его поклонники раскупили более трех тысяч билетов?! — продолжила она. — Ко мне обратился шокированный организатор концертного тура певца. Он рассказал, что

17 музыкантов и технических работников, сопровождающих Григория Лепса, получили разрешения на въезд безо всяких проблем. Единственный, кого неожиданно «завернули», — сам Лепс».

Также Малиновская сообщила, что «направила экстренные обращения министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и генинспектору полиции с требованием объяснить, на каком основании популярному певцу, который накануне выступал с гастролями в Европе и неоднократно бывал в Израиле, без всяких объяснений закрыли въезд в нашу страну».

«Надеюсь, они оперативно отреагируют на эту абсурдную ситуацию, в результате чего удастся избежать крайне неприятного дипломатического инцидента с Россией и предотвратить моральный ущерб тысячам поклонников таланта знаменитого певца», — заключила она.

В 2016-м исполнителю уже отказывали в выдаче визы — правда, не Израиль, а Великобритания. Тогда представители Соединенного Королевства не стали разглашать причин такого решения. По словам артиста, его документы «рассматривали 120 дней и в итоге завернули без объяснения причин».

Недавно Григорий Лепс принял участие в съемках клипа на композицию Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». В ролике артист сыграл роль бездомного. Также в музыкальном видео засветились многие персоны отечественного шоу-бизнеса и медиа: Николай Басков превратился в прохожего, выгуливающего собачку, Яна Рудковская с сыном стали посетителями супермаркета.

Угрюмой кассиршей оказалась Ольга Бузова, рэпер Вячеслав Мошнов (Гнойный, Слава КПСС) примерил на себя образ мажора в ночном клубе, ведущий ютьюб-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров сыграл разносчика пиццы, а Тимати — многодетного отца.