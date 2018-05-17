Манеж, Парк Горького и МХАТ: куда сходить на «Ночь музеев»

Okko покажет Серебренникова

Онлайн-кинотеатр Okko и Московский музей современного искусства (ММОМА) объявили о начале сотрудничества.

Первым совместным проектом станет специальный показ фильмов «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Возвращение» Андрея Звягинцева в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».

Выбор режиссеров продиктован не только продвижением качественного российского кино, но и актуальной повесткой. В эти дни проходит 71-й Каннский фестиваль, на котором лента Серебренникова «Лето» ведет борьбу за Золотую пальмовую ветвь. Звягинцев, в свою очередь, входит в состав жюри киносмотра. Показы будут организованы в субботу в ММОМА на Гоголевском бульваре,10 d 18.30.

Генеральный директор Okko Иван Гродецкий прокомментировал новое сотрудничество.

«Мы поддерживаем российское кино, которое сегодня становится все популярнее среди зрителей и привлекает внимание отборщиков крупнейших киносмотров мира. Сотрудничество с Московским музеем современного искусства — большая честь для нас, и мы с удовольствием продолжим его в рамках следующих совместных проектов, добавляя к ним «киноизмерение», — приводит слова Гродецкого пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Музей Москвы

Акция «Ночь музеев» стартует в главном городском музее столицы. Официальное открытие состоится в 19.00 в Музее Москвы. На церемонии будет присутствовать первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

В этот вечер свободными для посещения будут сразу несколько выставок: «История Москвы для детей и взрослых», «Три истории Провиантских складов», «Образ Георгия Победоносца в истории и культуре XX века».

Посетители также смогут увидеть произведения молодых московских паблик-арт-художников в проекте «Войти в историю», фотовыставку «Москва промышленная», выставку современной живописи о спорте «И, конечно, футбол!», а также проект «Трагедия в углу» — путеводитель по России, представляющий современные работы 34 самых ярких молодых художников из 14 регионов России.

Центральный Манеж

В Центральном Манеже в рамках «Фотобиеннале-2018» будет представлено несколько фотопроектов зарубежных и российских авторов. Особенно интересно будет посмотреть на выставку трехкратной обладательницы Пулитцеровской премии Барбары Дэвидсон, которая представит фотографии, сделанные на камеры автомобиля.

Большое любопытство вызывает еще одна американская экспозиция, состоящая из документальных снимков ядерных взрывов, произведенных в США между 1945 и 1962 годами.

Проект «Манеж. 200 лет в центре событий» познакомит посетителей с самыми интересными и неожиданными фактами из его истории. В ходе подготовки юбилейной выставки в архивах были найдены редкие документы, материалы и артефакты, отражающие историю Манежа.

Парк Горького

Парк Горького также присоединится к акции «Ночь музеев». С 18.00 до полуночи гости смогут принять участие в виртуальном туре по главному парку Москвы. В арке главного входа будет проходить выставка «Парк Горького: Начало», которая посвящена 30-м годам прошлого века. Посетителям на входе вручат аудиогид и очки дополненной реальности, чтобы гости смогли сами увидеть Парк Горького тех времен.

Музеон

В парке искусств «Музеон» будет много интересных событий. На Крымской набережной пройдет большая выставка современного искусства SAMPLE, в которой будут представлены работы молодых художников. Инсталляции и работы можно будет посмотреть под музыку в исполнении диджеев.

В «Музеоне» скульптор Генналий Красношлыков представит свои работы, ранее не выставлявшиеся в парке.

Одновременно с созерцанием произведений искусства посетители парка смогут принять участие в мастер-классе по лепке портрета, который проведет художник Сергей Душка.

Музей Андрея Рублева

Главным событием «Ночи музеев», посвященной теме «Шедевры из запасников», станет открытие выставки «Северные экспедиции Музея имени Андрея Рублева. 1963–1971».

В Спасо-Андрониковом монастыре в Музее Андрея Рублева будут показаны уникальные иконы и произведения прикладного искусства XVI–XIX веков.

Для родителей с детьми 6–12 лет будет организовано творческое пространство, где пройдут мастер-классы. Музей имени Андрея Рублева предложит своим гостям бесплатные экскурсии по обновленной основной экспозиции и выставкам, а также по архитектурному ансамблю Спасо-Андроникова монастыря.

Музей МХАТ

Музей МХАТ проведет экскурсию в стенах постоянной экспозиции. Гид по музею расскажет посетителям о смешных ситуациях и эпизодах, связанных со 120-летней историей театра.

Музей кино

Акция в Музее кино будет посвящена анимации. Детям расскажут, как появилась мультипликация и в чем заключаются ее особенности.

В 16.00 откроется интерактивная выставка «Куклы 2.0», где дети и их родители смогут увидеть волшебный город, населенный известными персонажами кукольных мультфильмов.

А вечером состоится показ документального фильма об одном из знаменитейших режиссеров-мультипликаторов Федоре Хитруке, создателе «Каникул Бонифация», «Винни-Пуха» и многих других известных мультфильмов.