День рождения Джеймса Бонда: Пирсу Броснану — 65

16 мая свое 65-летие празднует американо-ирландский актер Пирс Броснан, известный любителям кино в первую очередь по роли легендарного Джеймса «агента 007» Бонда в многосерийной шпионской саге.

Реклама

Пирс Брендан Броснан появился на свет в ирландском портовом городке Дроэда, что находится в 50 с небольшим километрах от Дублина. Вскоре после рождения Пирса его отец оставил семью, и будущего актера, когда он был ребенком, в основном воспитывала бабушка.

Уже в 11 лет Броснан вместе с матерью перебирается в Лондон, где спустя годы начинает обучение актерскому мастерству, поступая в Лондонский центр драматического искусства. После его окончания он дебютирует в столичных театрах и на ТВ.

Поворотной для карьеры Броснана стала роль в сериале «Семья Мэнион в поисках счастья», которую он получил в начале 80-х — тогда же он впервые приобретает настоящую известность и переезжает с семьей в Америку.

Фоторепортаж: "Агент 007": Пирсу Броснану -- 65 __is_photorep_included11752813: 1

Еще более популярным Пирса делает детективный сериал «Ремингтон Стил», впервые показанный в 1982-м компанией NBC.

Любопытно, что Бондом Броснан имел шанс стать уже тогда, будучи одним из главных кандидатов на роль спецагента в серии «Искры из глаз», но отложили «очную ставку» актера и шпиона условия длительного соглашения с NBC.

В 1985 году Броснана номинируют на «Золотой глобус» — ирландец претендует на приз лучшему актеру второго плана мини-сериала или ТВ-фильма за роль в «Нэнси Астор», коротком сериале, рассказывающем о первой женщине, которой удалось стать депутатом палаты общин в парламенте Великобритании.

Однако в итоге «Глобус» Пирсу так и не достался — как и спустя 21 год, когда Броснан претендовал на победу в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» в качестве представителя «Матадора» Ричарда Шепарда.

При этом в 1998-м актер был удостоен другой престижной кинонаграды — «Сатурн» (вручает ее Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов США), оказавшись триумфатором номинации «Лучший актер»: и принес статуэтку Броснану именно «агент 007».

Дебют в «бондиане» статного красавца, по ходу всей своей карьеры пользовавшегося ошеломительной популярностью у женщин, состоялся в 1995 году — впервые Броснан появился в серии в фильме «Золотой глаз».

Картина оказалась во многом уникальной по причине того, что не особо опиралась — в отличие от предыдущих частей франшизы — на произведения Яна Флеминга, автора романов о спецагенте.

«Золотой глаз», что важно, был одним из самых ожидаемых частей «бондианы», и все из-за паузы в шесть лет, которая возникла после ухода с «поста» «007-го» Тимоти Далтона.

Действие семнадцатого фильма о Джеймсе Бонде происходит на территории России, куда его отправляют на задание по борьбе со злостными террористами. Одним из самых запоминающихся моментов ленты оказалась красочная поездка шпиона по Санкт-Петербургу — конечно же, на танке.

Новый Бонд в целом пришелся по душе изголодавшимся фанатам серии, и уже спустя два года после выхода в прокат «Золотого глаза» была выпущена следующая часть, получившая название «Завтра не умрет никогда»: она впоследствии удостоится даже лучших отзывов в сравнении со своей предшественницей.

Еще через пару лет, в 1999-м, в кинотеатрах появляется уже третья часть «бондианы» с Броснаном — «И целого мира мало».

Фильм особо примечателен тем, что ему в нем впервые была использована технология объемного звучания Dolby Digital EX 6.1, а также уходом из саги легендарного Десмонда Ллевелина, исполнявшего роль Q, одного из помощников Бонда, аж на протяжении 36 лет.

Последней частью «Джеймса Бонда» с Броснаном в главной роли стала вышедшая в 2002-м «Умри, но не сейчас», где напарницу агента сыграла Холли Берри — в ленте, вышедшей в год 40-летия серии, фанаты «бондианы» могли отыскать различные отсылки к предыдущим фильмам саги, а также к оригинальным романам Флеминга.

В итоге покидал «бондиану» Броснан в статусе одного из лучших и «наиболее правильных» «агентов 007» в истории — естественно, лишь после непревзойденного Шона Коннери.

Его наследником позднее стал Дэниел Крэйг, который на данный момент снялся уже в четырех частях эпопеи.

Были в карьере Броснана и другие знаковые роли — например, актер сыграл в известном фильме «Миссис Даутфайр» вместе с Робином Уильямсом, а также в ремейке «Аферы Томаса Крауна», снятом режиссером Джоном МакТирнаном — создателем первого «Крепкого орешка».