«Мы испортили друг другу жизнь»: умер бывший муж Аллегровой

В ночь на 15 мая в одной из больниц Санкт-Петербурга скончался бывший муж российской певицы Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Как сообщили родственники экс-супруга 66-летней артистки, Капуста умер в клинике, куда он лег на плановое медобследование.

Однако, уже находясь в госпитале, Игорь подхватил инфекцию, которая вскоре переросла в воспаление легких.

Капуста был переведен в реанимацию, но спасти его жизнь врачи так и не сумели. Факт смерти подтвердила сестра Игоря — Галина. «Сегодня в час ночи Игорь умер. Его больше нет с нами», — цитирует женщину издание «Собеседник».

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Игорь Капуста был четвертым мужем Аллегровой — в браке с известной певицей мужчина состоял в 1994-1999 гг.

С Игорем Ирина, на тот момент уже являвшаяся звездой отечественной поп-эстрады, познакомилась благодаря гастрольной деятельности: Капуста был одним из танцоров в ее коллективе.

По некоторой информации, влюбленные официально в ЗАГСе свои отношения не оформляли, обвенчавшись под чужими фамилиями.

В 2012-м Капуста был обвинен в незаконном обороте наркотических средств, в результате чего ему пришлось провести пять лет в колонии строгого режима в Ленинградской области.

При этом родственники мужчины якобы говорили, что никакого преступления бывший муж Аллегровой не совершал и его кто-то подставил. Сам Игорь также не признал своей вины.

Выйдя на свободу в минувшем году, Капуста принял участие в съемках одного из ток-шоу на телеканале НТВ, где среди прочего рассказал, как ему жилось за решеткой, а также, естественно, поведал об отношениях с народной артисткой России.

Говоря о самом освобождении, мужчина тогда признался, что очень долго ждал этого момента. В то же время он подчеркивал, что «перегорел», оказавшись на воле.

«Пять лет — это срок большой. Пока нет никаких ощущений. Я вышел оглушенный, смотрю на улицу, на все это другими глазами совершенно, — рассказывал Игорь журналистам.

— Нет, не одичал — мне просто не хватало всегда общения. Дефицит общения — это страшно, конечно. Все друзья мои ушли раньше, я вообще один остался там. Общаться просто не с кем. Приходилось молчать сутками, ушел в чтение».

Как известно, одной из главных причин расставания Капусты и Аллегровой стала измена супруга — об этом в свое время публично сообщала сама певица. «Я не могла пережить чисто физиологическую измену», — подчеркивала артистка.

Капуста, впрочем, в свою очередь делал акцент на том, что морально Ирине он не изменял.

«Измена… Это можно по-разному расценивать. Духовно я ей не изменял, — говорил мужчина уже по окончании тюремного срока. — В итоге я от нее сбежал. Просто сбежал… Я действительно устал».

Близкие пары после разрыва неоднократно отмечали, что Капуста нанес Аллегровой тяжелый психологический удар и за содеянное она его так и не простила. Сам же Игорь считает, что бывшие влюбленные банально «испортили друг другу жизнь».

«Мы просто испортили нашу жизнь. Это больно и обидно, ведь в ней было все для любви, да и вообще для всего, — сказал год назад бывший танцор. — У каждого из нас были свои амбиции: у меня были, у нее. Но жить сейчас, сегодня, вчера — нет».

Капуста при этом не раз признавался, что всячески стремился к встрече со своей давней любовью.

«Встретиться очень хочется и от этого уже «плясать» дальше. Но мое дело предложить, а ее дело отказаться, наверное, — делился в прошлом году Игорь. — У меня со всеми бывшими женщинами прекрасные отношения, я с ними дружу — кроме одной. Чувства? Конечно, есть».

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с начала 90-х годов стала выступать сольно.

В 1992-м году вышел ее первый альбом, получивший название «Странник мой» — примерно в те же годы певица стала настоящей звездой российской эстрады и начала регулярно давать концерты на крупнейших площадках страны.

В 2010 году Аллегрова указом президента получила звание народной артистки России.