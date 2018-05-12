«Алла Борисовна тоже отговаривала Самойлову»

Стилист Юлии Самойловой Алишер Хозяинов заявил, что не был впечатлен номером певицы на конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Хозяинов также рассказал, что народная артистка страны Алла Пугачева, которая была наставницей Самойловой в собственном проекте «Фактор А», где она заняла второе место, пыталась отговорить Юлию от участия в конкурсе.

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю, — приводит слова стилиста «Говорит Москва».

— Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше — лично я был не в восторге от песни».

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Хозяинов вдобавок упрекнул Первый канал в экономии средств. При этом ранее мать певицы Маргарита Самойлова заявляла о недостаточном финансировании сценического номера организаторами.

Постановщик номера Самойловой, а также Полины Гагариной, занявшей второе место в 2015 году, Алексей Голубев в интервью с «Газетой.Ru» опроверг все подобные слухи.

«Никто не экономил. Мы старались сделать номер максимально привлекательным — чтобы артистка смотрелась хорошо на сцене и чтобы она чувствовала себя комфортно,

— подчеркнул Голубев. — Могу привести пример визитки для Евровидения, которую многие приняли за клип. Но это было представление участницы конкурса. Согласно регламенту, мы могли сделать короткий ролик с порядковым номером, но приняли другое решение — сделать более развернутое видео. Поэтому никакой экономии не было стопроцентно».

Режиссер и продюсер также рассказал, что не испытывал никаких проблем при постановке.

«У меня остались только позитивные впечатления от Португалии. Я очень доволен работой всей группы: бэк-вокалистов, танцоров, бэкстейджа, — сказал Голубев. --

Наша задача — дать поддержку артисту, усилить ощущение от того, что доносит исполнитель до зрителя. Остальное ложится на плечи артиста, который должен максимально выложиться. Такое произошло с Полиной Гагариной, чей номер оценили очень высоко».

Многие звезды шоу-бизнеса сошлись во мнении, что исполнение Самойловой было явно слабее прошлогоднего и номер не совсем удался. У российской певицы были заметны проблемы с вокалом, и в определенный момент она, перенервничав, забыла вовремя вступить после бриджа и пропустила целый такт.

После провала в полуфинале предводитель российской делегации на «Евровидении», главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что у Самойловой не было цели одержать победу.

«У нас нет задачи победить, привезти «Евровидение» в Россию. Обстоятельства дают нам возможность еще раз рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует», — сказал продюсер.

— Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны».

Многие коллеги Самойловой по музыкальному цеху выразились о ее выступлении в более категоричном ключе. Так, продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее исполнение.

«В этом году ей была предоставлена возможность, и она должна была попытаться сделать все, а она этой возможностью воспользовалась так, как смогла, — заявил Пригожин НСН. — Надо было брать уроки 24/7. Надо было тысячу раз взвесить произведения. Профессиональные люди не берут на себя ответственность выходить вот так на сцену.

В ноты-то надо попадать хотя бы... Я пытаюсь оправдать ее невозможность реализовать свои амбиции, но это просто жесть».

Музыкант Юрий Лоза подверг критике продюсеров и организаторов номера Юлии.

«Сейчас вовсю декларируется, что задачи победить перед Юлей не ставилось, что для нее пропуск в финал уже был пределом мечтаний. Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян! — написал Лоза в фейсбуке, а также призвал не ругать саму певицу. — Я пожелал девушке здоровья и похвалил за мужество, ведь половину песни она все-таки осилила.

Ну а требовать от нее большего было бы бесчеловечно, ведь она физически неспособна полноценно петь, так как в силу особенностей заболевания не может набрать в легкие достаточное количество воздуха».

Финал конкурса «Евровидение» состоится в субботу, 12 мая. Россия впервые в истории не смогла пройти стадию полуфинала.