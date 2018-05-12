Плейлист недели: манифест Гамбино и камбэк Arctic Monkeys

Чайлдиш Гамбино — «This Is America»

Рэп-исполнитель Чайлдиш Гамбино и по совместительству актер Дональд Гловер выпустил не просто клип на новый сингл «This Is America». Это острейшее высказывание о жизни темнокожего населения страны. Эффект, произведенный песней, сравним разве что с релизом «Johnny B. Goode» Чака Берри. Америка буквально кипит и засматривает до дыр клип Гловера. За неделю видео набрало в ютьюбе уже более 75 млн просмотров, и это только начало.

Чайлдиш Гамбино создал без всяких оговорок идеальный хип-хоп-релиз, в котором есть все: нестандартная структура песни, фантастическая аранжировка, злободневная лирика и потрясающие съемки. Миллионы американцев до сих пор выискивают все отсылки, запрятанные в клипе. Здесь действительно каждый кадр несет в себе смысловую нагрузку.

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Arctic Monkeys — «Tranquility Base Hotel & Casino»

Флагман британского инди-рока группа Arctic Monkeys после пятилетнего перерыва выпустила шестой студийный альбом под длинным названием «Tranquility Base Hotel & Casino». Здесь внезапно обнаружилось, что Алекс Тернер и компания в 2018 году планируют выдавать блюз-рок с психоделическим флером, который неумолимо напоминает The Black Keys — и, в частности, Дэна Ауэрбаха.

Решение кардинально сменить звучание — тем более на такое — неожиданно, но в конечном счете скорее удачно. В любом случае, после монолита «AM» дороги назад уже не было, а пластинка 2013 года получилась настолько насыщенной, что продолжать выжимать соки из этого саунда было бы глупо. Лос-Анджелес сменился Лас-Вегасом — и это, кажется, прекрасно.

LSD — «Audio»

Супергруппа с галлюциногенным названием LSD (которое является аббревиатурой псевдонимов ее участников — Лабиринта, Сии и Дипло) выпустила уже второй трек — и снова сразу с клипом.

Троица продолжает оправдывать собственное наименование, но на этот раз вместо психоделического мультфильма мы имеем уже игровое музыкальное видео, в котором нарисованные на компьютере мультяшки просачиваются в реальность. В общем, лизергин — он и в Африке лизергин.

Bastille — «Quarter Past Midnight»

Участники инди-поп-группы Bastille поделились первой весточкой с третьего лонгплея, название которого пока не раскрывается. Приторно-позитивная «Quarter Past Midnight» поставлена на упругий драм-н-бейсовский бит, что, безусловно, добавляет ей энергичности.

Как несложно догадаться, речь в песне идет о ночной жизни мегаполиса. По словам солиста Дэна Смита, ему хотелось запечатлеть то «волнение, которое возникает, когда едешь куда-то вечером в чьей-нибудь машине и смотришь в окно». Впрочем, у Bastille и так все примерно об этом.

Jungle — «House in LA»

Британские проповедники неосоула Jungle, ведомые Томом МакФарландом и Джошем Ллойдом-Уотсоном, готовят сиквел своего дебютного полнометражного альбома, который вышел еще в 2014-м.

В лучшей из двух новых песен — «House in LA» — присутствует неожиданная в случае с Jungle рефлексивная медитативность в духе того же Моби, которая им, впрочем, очень даже к лицу.

BABYMETAL — «Distortion»

Японский кавай-метал-герлз-бэнд Babymetal выпустил первый за два года сингл под говорящим названием «Distortion». Экзотичное звучание характерной металической аранжировки и стандартного женского джей-поп-вокала завоевало массу поклонников не только в Японии, но и на западе. Группа уже выступала на разогреве таких рок-гигантов, как Metallica, Guns N' Roses и Red Hot Chili Peppers.

В новом сингле есть все, что покорило сердца западных меломанов. Гротескный видеоряд в клипе, техничный женский гроул и милота в припеве. В общем, постмодернизм добрался и до метала.

Федук — «Закрывай глаза»

Федор Инсаров (который Федук) продолжает выпускать хаус-рэп-хиты один за другим — разве что рэпа (да и вообще слов) в них становится все меньше. Публика выиграет при любом исходе — хаус-исполнитель из Инасрова тоже выйдет вполне достойный.

На подходе у Федука полноценный альбом, выдержанный в подобной манере. Остается только гадать, что он сделает с трендом: усилит или убьет.