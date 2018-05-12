Умер Юрий Киндрат

В День Победы на 33-м году жизни скончался актер Юрий Киндрат. Прощание с артистом состоялось днем 12 мая в Московском Храме Иконы Божией Матери, после чего тело предадут земле на Перепечинском кладбище.

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По сообщениям родственников, последние две недели Юрий был серьезно болен двусторонней пневмонией. Еще 28 апреля на страничке актера в инстаграме появилась фотография больничного коридора с подписью «Движение вверх. К новым вершинам».

Гендиректор актерского агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская сообщила СМИ, что скорая помощь сначала отказывалась госпитализировать актера несмотря на то, что тому было плохо. В больницу Киндрата привезли только 1-2 мая.

Теща артиста рассказала, что в последние дни жизни ее зятю было тяжело дышать и самостоятельно передвигаться, а врачи так и не смогли поставить пациенту точный диагноз. «КТ показало системную деформацию легких, врачи в 51-ой больнице не могут понять, что с ним конкретно, говорят, впервые с таким сталкиваются, плюс до 3-го числа лечащие врачи на выходных. Юре тяжело дышать и передвигаться. Мы хотим найти хорошего пульмонолога, возможно, перевести Юру в другую больницу. Если у кого-нибудь есть какие-то связи и рекомендации, будем очень благодарны», – сообщила родственница Киндрата в социальной сети.

8 мая Киндрата ввели в искусственную кому, чтобы организм смог бороться с болезнью, об этом написала его супруга актриса Ксения Скорокосова в социальной сети. «На данный момент наш Юра находится в тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, у меня нет сил всем ответить. Милые, пожалуйста, думайте об Юрке сейчас много-много! Отправляйте ему свою любовь и свет, говорите с ним! Сейчас это очень нужно».

В ночь с 8 на 9 Юрия Киндрата не стало. У супругов осталась дочь Ева, которой в июле исполнится пять лет.

Киндрат родился 4 апреля 1986 года в Тюмени. Он профессионально занимался футболом и заработал звание кандидата в мастера спорта. После обучения в Америке в актерской школе New York Universal Artistik School Юрий вернулся в Россию в 2010 году и почти сразу получил роль в спектакле «Старший сын».

«Я профессионально занимался футболом, а мой друг актер пригласил меня на читку подождать его. Один из актеров опаздывал, и меня попросили почитать, я почитал, и мне предложили сыграть. Меня сразу утвердили на роль в спектакле «Старший сын»,

— вспоминал сам актер. Киндрат участвовал в проектах «Театра на Юго-Западе» и Театра «Школа драматического искусства», а также сыграл в нескольких театральных антрепризах.

После успеха в театре он стал появляться и на телеэкранах. Известность молодому актеры принесли такие фильмы и сериалы, как «Закрытая школа», «Настя», «Гостиница «Россия», «Игра».



Фильм Александра Рогожкина «Игра» стал одним из первых появлений молодого актера в кино. Лента рассказывает о тренировочных буднях российской сборной по футболу, которая активно готовится к матчу. Спортивная комедия полна курьезных и загадочных ситуаций, а футболисты вскоре понимают, что не все люди на базе хотят помочь им выиграть матч.

Сериал «Закрытая школа» стал одним из самых популярных мистических триллеров на российском телевидении. Он рассказывает о жизни учеников в закрытой элитной школе-интернате. В лесу недалеко от школы начинают происходить мистические события, и компания старшеклассников решает выяснить, что происходит рядом со старинным зданием их школы.

Еще одной работой в жанре детектива для Юрия стала роль в сериале «Бигль». Главный герой картины — глава детективного агентства, который бесцеремонно вторгается в личную жизнь людей в ходе расследования дел.

Одной из последних работ Юрия на телевидении стало участие в шпионском триллере «Спящие-2». Главный герой картины, офицер ФСБ Андрей Родионов пытается предотвратить масштабный теракт, который готовятся совершить в Москве.

Юрий Киндрат мечтал сняться в историческом фильме, но, к сожалению, его мечта так и не сбылась.