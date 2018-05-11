«Пой себе на здоровье, но не в России»

Фронтмен группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка признался, что во время выступления в Гааге 13 октября прошлого года «эмоционально ляпнул» лишнего, чем, вероятно, оскорбил часть аудитории.

«В Гааге мы полгода назад играли концерт с «ВВ» и я эмоционально ляпаю языком — ну, нас очень хорошо принимали: «Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией», и раз — треть зала берет и выходит», — сказал Скрипка.

Рокер отметил, что не знал о присутствовавших на концерте россиянах, так как думал, что они давно перестали ходить на выступления «Воплей» (впрочем, никакого подтверждения того, что на концерте были россияне и ушли именно они, нет).

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«А в Голландии на расслабоне они взяли и пришли, — добавил он в эфире телеканала «112». — Но, тем не менее, некоторые потом пришли за автографом и спрашивали: «Вы нас не любите, почему вы нас обижаете?» А оказывается, я был провидцем — в Гааге был суд (речь идет о решении Международного арбитража в Гааге, постановившего, что Россия должна выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма — прим. «Газеты.Ru»)».

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал высказывание Скрипки и отметил, что исполнителю никогда нельзя забывать о нравственности и чувстве такта, несмотря на его политические убеждения.

Певец назвал поведение рокера хамским и аморальным, а также предложил запретить Скрипке выступать в России. Впрочем, группа и так не приезжает сюда с 2014 года. Тогда фронтмен «Воплей» сказал, что у них сорвались два запланированных концерта, а российские промоутеры боятся приглашать их к себе.

«Это же украинская группа, что с них взять! Просто надо запретить ему выступать перед российским зрителем, и все. То, что он сделал, — самое настоящее хамство!

Артист должен быть вне политики. Можно иметь свою точку зрения на все, но необязательно ее навязывать другим и публично об этом говорить, — цитирует Лещенко ФАН. — Это самое страшное, на мой взгляд. Пой себе на здоровье и не выходи за рамки тактичности, корректности и морали. А то, что произошло на том концерте, — аморально».

Певец отметил, что Скрипке нет смысла приносить извинения за свои слова, так как это ничего не решит.

«Просто надо запретить ему выступать в России. Но это уже решат те, кто за это отвечает», — заключил Лещенко.

Это не первый случай, когда Скрипка делает высказывания националистического характера. Около года назад во время открытого интервью на занятиях школы журналистики предложил «создать гетто» для «людей, которые не могут выучить украинский язык». В феврале 2018-го конституционный суд Украины признал незаконным решение 2012 года о присуждении русскому языку статуса регионального.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ... Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них, — заявил музыкант. — Будем помогать им, как помогают людям с проблемами. На волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ».

Это заявление вызвало бурную реакцию как среди российских, так и украинских политиков. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал Скрипку у себя в фейсбуке (при этом написав пост и на украинском, и на русском).

«Сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях особенно омерзителен, — отметил Аваков. — Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека».

Вскоре пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили солисту «Воплей» от имени Авакова и потребовали принести извинения. Скрипка поверил, что говорит с министром внутренних дел, и сказал, что извиняется.

«Я извиняюсь перед вами, перед всеми русскоязычными, людьми, которые на других языках разговаривают, я перед ними извиняюсь», — сообщил он.