«Старалась изо всех сил»: что не получилось у Самойловой

Российская певица Юлия Самойлова, прикованная к инвалидному креслу, выступила во втором полуфинале международного конкурса песен «Евровидение» на лиссабонской «Алтис Арене». Исполнив музыкальный номер «I Won't Break» («Я не сломаюсь»), Самойлова не смогла набрать необходимого числа голосов жюри и зрителей.

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Невыход российского артиста в финал «Евровидения» — это первый подобный случай с 2004 года, когда в конкурсе была применена эта система градации.

В финал прошли представители Молдавии, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Украины, Австралии, Норвегии, Дании, Швеции и Словении. Россия же не смогла пройти вместе с Польшей, Румынией, Латвией, Черногорией, Грузией, Мальтой и Сан-Марино.

Фоторепортаж: Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения" __is_photorep_included11747017: 1

Номер Самойловой проходил при поддержке трех бэк-вокалистов — двух женщин и мужчины, а также двух танцоров шоу-балета «Тодес» — Анастасии Джуркиной и Ильдара Гайнутдинова. Юлия Самойлова находилась в центре сцены на вершине трехметровой декорации в виде ледяной горы.

Как сообщает RT со ссылкой на режиссера-постановщика номера Алексея Голубева, номер Самойловой был крайне трудоемким в подготовке.

Декорация-гора должна была быть вывезена на сцена и установлена «очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки» за всего лишь 30 секунд. К счастью, отметил режиссер, в Лиссабоне очень хорошая организация технических работ за кулисами, и вся команда «сработала очень профессионально». Кроме того, Голубев отметил, что у них «все живое» и каждый новый прогон номер проходил под эгидой эмоционального состояния всех его участников.

Он рассказал, что над эмоциями труппа работала на второй репетиции, и Голубев после прослушивания был поражен.

«Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя», — заявил постановщик.

Песню «I Won't Break» создавала команда композиторов, работавших и над предыдущей песней России с прошлого «Евровидения», проходившего в Киеве — берлинские израильтяне Арье Бурштейн, Нэтта Нимроди и россиянин Леонид Гуткин.

Мнения зрителей по поводу выступления Юлии Самойловой разделились. Кто-то хвалил певицу за эмоциональное исполнение, а кто-то считает, что для «Евровидения» песня должна была быть другой, «на порядок лучше».

Самым провальным моментом российского номера стали секунды, когда Самойлова замолчала и голоса бэк-вокалистов вышли на первый план — зрители предположили, что певица забыла слова и «перегорела».

Как сообщает НСН, предводитель российской делегации на «Евровидении», главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, у Юлии Самойловой не было миссии добиться на конкурсе в 2018 году победы.

«У нас нет задачи победить, привезти «Евровидение» в Россию. Обстоятельства дают нам возможность еще раз рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует», — заявил продюсер.

«Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны», — сказал Аксюта.

Другой российский продюсер, Иосиф Пригожин говорил, что в песне Самойловой «нет ничего шедеврального». При этом он отметил, что все «красиво и логично, абсолютно форматно».

«То, что Юля Самойлова едет [на конкурс] в этом году – это все логично. Я не могу сказать, что песня лучше или хуже предыдущей. Она абсолютно евровидийная, клип абсолютно нормальный, достойный, понятный», — отметил Пригожин.

Как сообщает ФАН, иностранные зрители оценили мужество Юлии Самойловой.

«Прости, Юлия. Я восхищаюсь вашим мужеством и вашим присутствием здесь на конкурсе, но, к сожалению, оно был не очень сильным. Дайте ей отдохнуть. Она старалась изо всех сил»,

— заявил один из англоязычных зрителей.

А кто-то из российских зрителей просто сказал, что Юлия Самойлова «исполнила свою мечту».

Напомним, в 2017 году Украина не пустила российскую певицу на конкурс «Евровидение», который проходил в Киеве. Из-за якобы незаконного посещения Крыма и участия в концерте в Керчи артистку внесли в «черный список».