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«Евровидение». Самойлова в полуфинале. LIVE

Онлайн-трансляция полуфинала конкурса песни «Евровидение-2018»

Российская певица Юлия Самойлова выступает во втором полуфинале международного конкурса песни «Евровидение-2018» в Лиссабоне. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию шоу.
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22:46

Позади ровно половина участников, и под десятым порядковым номером на сцену выходит коллектив с длинным названием Ethno-Jazz Band Iriao с композицией «For You».

22:42

А теперь выступит Австралия! Уже четвертый раз эта страна участвует в «Евровидении». На этот раз Австралию представляет Джессика Мобой с песней «We Got Love».

22:38

Следующий на очереди голландец Уэйлон с композицией «Outlaw In 'Em». И соответственно названию песни звучит немного притяжеленный кантри с элементами блюза.

22:33

После короткой паузы выходят на сцену седьмые участники. Это молдавская группа DoReDoS с песней «My Lucky Day», которую для них написал Филипп Киркоров.

22:30

Теперь будем ждать и болеть за Юлию. Напоминаем, что, согласно регламенту конкурса, нельзя голосовать за свою страну. Так что надеяться будем на зрителей их других стран.

22:28

Очень красивый номер у Самойловой, о чем уже неоднократно говорилось. Танцоры из балета «Тодес» делают классную визуальную составляющую.

22:27

Теперь внимание! Юлия Самойлова с песней «I Won't Break»!

22:22

А сейчас на сцену выходит датчанин Расмуссен с песней «Higher Ground». Нет, ее автор не Стиви Уандер, просто названия совпадают.

22:18

На очереди Сан-Марино. Дженифер Бренинг и Джессика исполнят композицию «Who We Are». Джессика исполняет певческую часть песни, а Дженифер читает рэп.

22:15

А сейчас сербские музыканты из группы Balkanika представят песню на родном языке «Nova Deca». В композиции заметны элементы из фольклора.

22:11

А на сцене уже второй участник полуфинала группа The Humans из Румынии с рок-балладой «Goodbye».

22:10

Взорвался зал овациями — Александр настроил зрителей на нужный лад, исполнив очень веселую и позитивную композицию.

22:06

Открывает второй полуфинал победитель «Евровидения-2009» белорусский норвежец Александр Рыбак с песней «That's How You Write A Song». Для любителей статистики Рыбак исполнит уже 1500-ю песню с начала «Евровидения».

22:00

на сцену выходят замечательные ведущие конкурса, и это значит. что уже совсем скоро начнется представление.

21:50

Напоминаем всем, что Самойлова выступит под шестым порядковым номером. Всего же в полуфинале примут участие 18 участников. ПОследним на сцену выйдет украинский певец Melovin.

21:45

Приветствуем всех наших читателей из прекрасного Лиссабона! Уже через 20 минут начнется второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение». И сегодня мы поболеем за представляющую Россию Юлию Самойлову.