«Анон», «Такси 5», Мэри Шелли и другие премьеры недели

«Такси 5»

Формальное продолжение, а по духу скорее перезапуск серии «Такси» с новыми главными героями, но на тот же лад. Звезд первых четырех фильмов Сами Насери, Фредерика Дифенталя и Марион Котийяр зритель больше не увидит. Остались некоторые знакомые лица, и это, прежде всего, Бернар Фарси, который выступил в роли незадачливого комиссара Жибера. 11 лет спустя Жибер каким-то чудом дослужился до мэра Марселя и теперь дает ответственное спецзадание справиться с «бандой итальянцев» на Ferrari.

Главным героем нового фильма стал новобранец марсельской полиции Сильван Маро, которого сыграл сам режиссер картины Франк Гастамбид. Он будет пытаться поймать преступников вместе с племянником героя первых четырех частей Даниэля. Создатели обещают, что в фильме будут фирменные погони, трюки, комедийные эпизоды и, конечно же, белое такси Peugeot, на котором лихачил Даниэль. Больших иллюзий с лентой связывать не стоит и, честно говоря, слабо верится в то, что перезапуск франшизы получится успешным с художественной точки зрения. Однако кассу в России фильм соберет неплохую — ностальгические чувства все равно возьмут у зрителя верх.

Реклама

«Анон»

Антиутопия с модным названием «Анон» с Клайвом Оуэном и Амандой Сайфред в ролях расскажет об идеальном утопичном мире будущего. В обществе полностью отсутствуют гражданские права и свободы, личная жизнь, частное пространство, и граждане, как следствие, находятся под тотальной слежкой управляющих органов.

Завязка картины рассказывает о детективе Соле Фриленде в исполнении Оуэна, который случайно знакомится с девушкой, чье имя отсутствует во всех базах данных. Она фактически является невидимкой. Сюжет, мягко говоря, не блещет оригинальностью, однако в качестве режиссера картины выступил Эндрю Никкол — постановщик чудесной «Гаттаки» и достойного «Оружейного барона» и сценарист «Шоу Трумена» и «Терминала». Так что, за счет своего мастерства Никкол вполне способен из простой истории создать нетривиальное зрелище.

«Красавица для чудовища»

До России добрался англоязычный дебют Хайфы Аль-Мансур, которая в 2012 году прогремела с фильмом «Ваджда», ставшим первым в истории Саудовской Аравии номинантом на «Оскар». Новая работа Аль-Мансур непостижимым образом пришла в Россию под названием «Красавица для чудовища», хотя в оригинале фильм называется просто «Мэри Шелли».

Лента рассказывает, как это не трудно догадаться, об авторе знаменитого «Франкенштейна». Фильм представляет собой полноценный феминистский манифест о том, как молодая писательница ведет неравную борьбу с патриархальным обществом первой половины XIX века, терпит лишения, влюбляется в Перси Биши Шелли, флиртует с лордом Байроном и воюет с издателями. Основная мысль картины лежит на поверхности — без страданий и одиночества Шелли не смогла бы создать книгу, которая в будущем станет бессмертной.

32 года назад эксцентричный британец Кен Рассел снял фильм «Готика», рассказывающий о том, как Мэри Шелли пришла идея написать «Франкенштейна». Но в своей ленте режиссер сосредоточился на хорошо известной вечеринке на вилле Байрона в Женеве. То был достаточно смелый эксперимент, разрушающий представления о романтических героях литературы той эпохи. Аль Мансур включила этот эпизод и в свой фильм. Интересно будет сравнить два разных подхода к одной и той же исторической фигуре.

«Истерия»

Дэннис Илиадис, в свое время снявший неплохой ремейк «Последнего дома слева» Уэса Крейвена, на этот раз обратился к мистике в своем новом хорроре «Истерия». Картина расскажет о бывшем пациенте сумасшедшего дома, который возвращается в большой особняк, доставшийся ему по наследству.

Жанровая принадлежность ленты ясна — ужастики про дом с привидениями никогда не выйдут из моды. Тем не менее, Илиадис постарается удивить зрителя, предложив тому разгадать, где же в фильме реальность, а где иллюзия.

«Муза смерти»

В российский прокат с заметным опозданием от остального мира выходит еще один хоррор — «Муза смерти». Фильм должен привлечь почитателей жанра, уставших от штампов и клише. Режиссером картины выступил автор тетралогии «Репортаж» каталонец Жауме Балагуэро. В «Репортажах» Балагуэро преподнес зомби-хоррор в весьма оригинальном ключе, поэтому от его новой работы тоже следует ожидать нестандартных ходов.

Фильм расскажет о профессоре литературы, страдающем от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит смертельный ритуал с участием неизвестной женщины. Неожиданно он узнает, что эту самую женщину на самом деле убили при тех же самых обстоятельствах, что и в его сне.