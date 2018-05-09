Разведчики, снайперы и партизаны: что смотреть 9 мая

«В августе 44-го»

Экранизация одноименного романа Владимира Богомолова вышла на экраны в 2002 году еще при жизни писателя. Фильм рассказывает о последнем годе войны. Действие происходит летом 1944 года, когда уже была освобождена территория Белоруссии. Однако из лесов постоянно выходит в эфир группа лазутчиков, которая постоянно передает немцам важную информацию. На поиски шпионов отправляется отряд во главе с офицером СМЕРШа капитаном Алехиным.

Картина снималась долго, так как создатели хотели максимально приблизить ее к первоисточнику. Исполнитель главной роли Евгений Миронов лично встречался с Богомоловым и постоянно у него консультировался, чтобы достоверно воплотить на экране своего персонажа.

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Однако несмотря на дотошное отношение к книге и все старания режиссера Михаила Пташука, Богомолов был недоволен финальным итогом и попросил убрать его имя из титров. Тем не менее, даже если и были расхождения с романом, лента безусловно удалась и имела большой успех у зрителей.

Фильм необычен, впрочем, как и книга. Действие происходит уже на освобожденной территории, боев нет, но есть тяжелая выматывающая работа контрразведки и соответствующий риск, с ней связанный. Это очень крепкий триллер, разгадка которого наступает только в самом конце. И несмотря на отсутствие на экране прямых боевых действий, война постоянно ощущается, и любая ошибка главного героя может привести к тяжелым последствиям.

«Кукушка»

В том же 2002 году режиссер Александр Рогожкин отвлекся от своей популярной комедийной серии про особенности национальной охоты и снял драму «Кукушка». Как и любой хороший фильм о войне, «Кукушка» не показывает эпицентр событий, а сосредотачивается на людях, их жизни и переживаниях во время самой большой трагедии ХХ века.

Действие картины происходит в сентябре 1944 года за несколько дней до выхода Финляндии из Второй Мировой войны.

На севере России приговоренный к смерти финский снайпер и капитан Советской Армии, арестованный СМЕРШем, чудом остаются в живых. Их пути пересекаются в жилище саамки, которая решила приютить у себя двух врагов.

Центральной темой ленты Рогожкин сделал языковой барьер и непонимание — каждый персонаж говорит на своем языке, и никто так до конца и не может понять друг друга. Достоверности всей истории прибавляет и то, что героев сыграли российский актер Виктор Бычков, финн Вилле Хаапасло и представительница народности саами Анни-Кристина Юусо. Саами — малочисленный народ, который проживает на территориях Швеции, Финляндии и России. Причем их язык самобытен настолько, что не понятен никому.

Рогожкин, само собой, пользуется моментом и добавляет несколько комедийных реприз на основе недопонимания между героями, но в итоге акцентирует внимание на том, как война повлияла на совершенно разных людей.

«В тумане»

Фильм режиссера Сергея Возницы «В тумане» вышел на экраны в 2012 году, стал участником основного конкурса Каннского фестиваля и получил положительные отзывы критиков.

В центре сюжета путевой обходчик, который попал в плен к немцам на оккупированной территории в 1942 году. Враг его отпускает с явно злым умыслом, который удался.

Обходчика обвиняют в предательстве, подозревая, что немцы отпустили его не просто так. Ему перестает верить даже собственная жена.

Но когда двое партизан ведут его на казнь, отпустившие обходчика немцы устраивают засаду.

Лозница снял, как может многим показаться, достаточно старомодное кино, выдержанное в советском стиле 60-х — 70-х годов, но в этом и большое преимущество картины. Режиссер рассказывает настоящую человеческую историю, не прибегая к модным приемам, чтобы достучаться до каждого зрителя. Почти избегая экшн-сцен, фильм дает исчерпывающее представление о природе войны и жизни в оккупации.

«Время собирать камни»

Фильм Алексея Карелина «Время собирать камни» 2005 года рассказывает не о самой войне, а о ее последствиях. Май 1945 года, война закончилась, победители торжествуют… И в этот самый момент авторы задают главный вопрос. В чем заключается торжество победителей? Безусловно, победа состоялась, и люди счастливы, но в то же время все до единого отчетливо понимают, какой ценой она досталась.

Война закончилась, но оставила после себя страшные следы и раны, которые потом долгое время заживали.

В центре сюжета немецкий минер, который, раскаявшись в своих деяниях, решает вернуться в места, где участвовал в боях, и собственноручно обезвредить расставленные им самим мины. Он обращается за помощью к русскому офицеру и переводчице, и те везут его обратно в СССР в качестве пленного.

В картине отсутствует ярко выраженный конфликт, потому что она несет в себе другую цель — рассказать о последствиях страшной войны и людях, которые пытаются найти себя и заново построить жизнь после четырех лет непрекращающейся трагедии.

«Мы из будущего»

Как это ни странно, но позиционирующий себя как блокбастер «Мы из будущего» 2008 года оказался не таким уж однозначным, как многие ожидали. Да, здесь есть место фантазии и фантастики, но на каком-то подсознательном уровне лента производит маленький, но важный сдвиг в сознании зрителя.

Фильм рассказывает о четырех искателях предметов времен Великой Отечественной войны. Они выезжают на места, проводят там раскопки, а затем продают на черном рынке найденные медали, оружие, ордена и сохранившиеся документы.

Однажды на месте раскопок товарищи обнаруживают свои собственные фотографии, найденные в солдатских книжках, и перемещаются в 1942 год.

Обладая попкорновым сюжетом и приторной завязкой, картина непостижимым образом выруливает на нужные рельсы. Может быть, здесь и отсутствует какой-то тонкий иносказательный язык, но иногда надо проговаривать простые истины наиболее доступным языком. Чтобы помнили.