Быстрее, выше, хип-хопнее: Post Malone бьет рекорды

Второй полнометражный лонгплей Пост Мэлоуна «Beerbongs & Bentleys», вышедший 27 апреля, занял первое место в альбомном чарте Billboard 200. Все треки без исключения вошли в хит-парад ста наиболее популярных в США песен по версии издания. Самая успешная неделя в карьере молодого рэпера побила множество рекордов предшественников.

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Альбом музыканта, согласно подсчетам журнала, собрал более 430 миллионов прослушиваний за первую неделю.

Одним из самых популярных треков стал его хит «Rockstar», записанный при участии 21 Savage, а также фиты с Ники Минаж, Свэем Ли, Джи-Изи и Уай-джи. «Rockstar» занял восьмую строчку в «горячей сотне» Billboard. Ранее сингл уже занимал первое место в чарте Billboard Hot 100 в 2017 году, опередив сингл девушки-хитмейкера Карди Би.

Предыдущий коммерческий рекорд в 2017 году принадлежал канадскому рэперу Дрейку. Его альбом «More Life» собрал более 350 миллионов просмотров за первые семь дней.

Все 18 синглов нового альбома заняли позиции в хит-параде Billboard Hot 100, причем девять из них вошли в первую двадцатку. До этого лидерами по количеству треков в топе-20 оставалась The Beatles. Шесть песен группы в топе — максимум, который оставался рекордным с 1964 года в чарте. Такую же позицию Джей Коул с громким альбомом «KOD» занял лишь на прошлой неделе.

Мэлоун — один из тех музыкантов, которые отходят от традиционных принципов рэпа. В своем новом альбоме он также смешивает R&B с хаусом и кантри-мотивами.

Во время интервью с хип-хоп исполнителем для Billboard журналист отметил, что в творчестве музыканта немало следов группы Green Day, Фрэнка Синатры и Канье Уэста.

«Знаешь, мой отец подсадил меня на все: от металла до хип-хопа. Любовь к кантри прививала мама. Думаю, что просто важно помнить, что в моей голове музыка никогда не была жанром. Думаю, что слушать музыку надо, когда она нравится. Моя цель к концу музыкальной карьеры — размыть границы этой жанровой системы и раздвинуть границы для новой музыки», — ответил Мэлоун.

Признание публики Остин Ричард Пост (его настоящее имя) получил еще в 2015 году после выхода дебютного сингла «White Iverson». В СМИ парню из Техаса не пророчили звание хитмейкера, а скорее называли счастливчиком, автором одного громкого сингла.

Однако следующий дебют, на этот раз альбомный, был не за горами. Пластинка «Stoney», выпущенная в декабре 2016 года, получила четыре платины и дебютировала с четвертой строчки американского чарта Billboard Hot 200, позже добравшись до второй. В записи альбома приняли участие друзья исполнителя Джастин Бибер, Кейлани, Куаво и Ту Чейнз. Уже тогда альбом слушали более миллиарда пользователей.

«Stoney» стал альбомом для всех: «Congratulations» и «Go Flex» — для любителей классического хип-хопа, «Feeling Whitney» и «Leave» — для слушателей инструменталки.

В 20 лет Мэлоун уже подписывает договор с лейблом Republic Records. Молодому музыканту помогают с участием на разогревах, его синглы дебютируют на радиостанциях и телеканалах.

В апреле 2016 года состоялась премьера нового его сингла «Go Flex» на шоу Зейна Лоу, а уже в мае он выпустил свой первый полноформатный микстейп «August 26th», название которого было отсылкой к дате выхода его дебютного альбома.

В 2017 году Billboard снова выдвигает его песню «Fall Apart» в чарте.

Причем роликом сингла стала обычная запись музыканта со сцены. Такие живые ролики всегда оценивают фанаты рэпера.

Выход нового альбома «Beerbongs & Bentleys‏» музыкант изначально запланировал еще на начало декабря 2017 года, однако отсрочил дату до следующего года для качественной доработки.