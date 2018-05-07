«Бьет — значит любит»: Турман соскучилась по Тарантино

Голливудская актриса Ума Турман заявила, что вновь хотела бы сняться в фильме Квентина Тарантино. Турман сделала заявление через три месяца после того, как объявила о тяжелых травмах, полученных во время съемок картины «Убить Билла: Фильм 2» в 2004 году.

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«У нас были ссоры в течение многих лет нашего сотрудничества, — цитирует актрису Entertainment Weekly. — Когда знаешь кого-то 25 лет, то этого не избежать.

Были ли несчастные случаи? Да, конечно. Но нельзя взять и вычеркнуть годы взаимоотношений и свести все к одному инциденту. Такое бы случилось, если бы я погибла в той аварии».

Турман также отметила, что у нее всегда были дружественные отношения с Тарантино.

«Я понимаю его, и если бы он написал для меня шикарную роль, и мы договорились обо всем, я бы согласилась на съемки», — подчеркнула актриса.

Однако она напомнила, что пока не может рассчитывать на возобновление сотрудничества, так как Тарантино заявил, что фильм «Однажды в Голливуде», над которым ведет сейчас работу, будет его последним.

Несчастный случай, о котором рассказала Ума Турман, произошел на съемках «Убить Билла: Фильм 2».

Тарантино убедил актрису самостоятельно сесть за руль для эпизода езды по лесной дороге, заверив ее, что автомобиль в полном порядке и отрезок дороги ровный.

Постановщик впоследствии рассказывал, что лично проверял дорогу, чтобы убедиться в безопасности съемок. Однако в определенный момент было принято решение проехать этот участок в обратном направлении. В результате этого Турман занесло на повороте, и она врезалась в дерево.

«Колесо впилось мне в живот, мои ноги были зажаты, я чувствовала жуткую боль и думала: «Боже, я никогда не смогу больше ходить», — рассказала она The New York Times. — Я вернулась из больницы в шейном корсете, с сильно поврежденными коленями, с головой, замотанной бинтами и похожей из-за этого на яйцо, с сотрясением мозга».

Сам Тарантино затем назвал это эпизод одним из тех, о которых он будет сожалеть всю жизнь. Он признавался, что между ним и его музой было нарушено доверие.

Сама Турман уже не винит режиссера, а негодует из-за того, что ее окружало в период реабилитации.

«У меня теперь хронические боли в шее, — рассказывает Турман.

— И я была очень зла из-за того, как со мной повели и как ко мне относились. Но это не значит, что я не сержусь на человека, с которым я знакома 25 лет. Я уже объясняла, что именно окружение разозлило меня больше всего. А Тарантино я простила».

События февраля этого года, пожалуй, окончательно примирили Турман с режиссером. В течение почти 15 лет актриса пыталась добиться от студии Miramax и ее тогдашней главы Харви Вайнштейна записи того дубля, но в компании ей постоянно отказывали. Лишь недавно она обратилась к Тарантино за помощью, и он очень быстро достал ту пленку и передал ее Турман.

Актриса после этого сказала, что гордится режиссером, который спустя столько лет поступил правильно и помог ей с записью.

На ролике видно, что из-за отсутствия подголовников в автомобиле голову Турман резко отбросило назад, что и послужило причиной ее серьезной травмы.

Отвечают за безопасность актеров на съемках продюсеры, режиссер и главный постановщик трюков. В данном случае никто не понес ответственность за случившееся с Турман. Некоторые профессиональные каскадеры после обнародования трагичного дубля оценили происходящее и сошлись во мнении, что это была полная безответственность съемочной группы.

По мнению профессионалов, Турман вообще не надо было спорить, актриса должна была просто отказаться садиться в автомобиль, так как этот эпизод классифицировался как трюк.

А из-за того, что съемки проходили на территории Мексики, ни одна профсоюзная организация юридически не могла обеспечивать безопасность актрисы.

Турман завершила съемки в приключенческой комедии «Аферисты поневоле», где ее партнером выступил еще один любимчик Тарантино Тим Рот. Премьера фильма назначена на 14 июня этого года.

Новая картина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на экраны в следующем году. Фильм расскажет об актере, который старается пробиться на вершины кинобизнеса. История разворачивается на фоне трагических событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона. В ленте сыграют Леонардо ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.