«Евровидение», Самойлова и Победа

В Лиссабоне официально стартовал международный конкурс песни «Евровидение». В Португалии прошла церемония открытия и проход конкурсантов по ковровой дорожке.

В этом году традиционную красную дорожку заменили синей, в цвет океана, который стал главной темой всего мероприятия. На церемонии в Музее искусства, архитектуры и технологии Лиссабона присутствовали делегации всех 43 стран-участниц в полном составе, и среди них, конечно, российская — во главе с Юлией Самойловой.

Самойлова очень активно себя ведет в дни пребывания в Лиссабоне. Она уже отрепетировала свой номер, поделилась своими впечатлениями о сцене и всячески старается поддерживать контакт и общение со своими поклонниками.

Конкурсантка также приняла участие в акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы, в столице Португалии. Акция собрала по приблизительном, подсчетам до 500 человек, а Самойлова возглавила шествие вокруг площади Аламеда в Лиссабоне.

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Координатор акции в этом городе Жанна Кунчева рассказала ТАСС об отличительных чертах ее проведения в Португалии.

«Наша акция проходит уже четвертый год. Начинали мы на небольшой площади, без сцены, была семейная атмосфера, потихоньку акция выросла в масштабное шествие, — заявила Кунчева. — Для нас всех, соотечественников, это очень важный праздник, который объединяет все народы - в нашем полку идут флаги многих бывших советских республик. Приезжают люди со всех уголков Португалии, даже с островов — это очень далеко».

В колонне, помимо российского, были заметны флаги других государств, включая Украину, Белоруссию, Армению, Грузию и Молдавию. На улицы вышли горожане, держащие в руках портреты своих родственников и близких, погибших на войне.

Самойлова возглавила шествие, чем вызвала ажиотаж на площади. Участники акции фотографировались с певицей и желали ей удачи на конкурсе.

«Бессмертный полк» впервые прошел еще в 2007 году в Тюмени, но под другим названием. В 2012 году акция получила по-настоящему широкое распространение и получила свое нынешнее название.

Помимо общественно-патриотической деятельности, Самойлова, само собой, сконцентрировалась на главном — участии в конкурсе «Евровидение», ради которого она прибыла в Лиссабон.

Российская певица выступит с песней «I Won't Break», которую представит в полуфинале конкурса в четверг, 10 мая. Самойлова уже поделилась впечатлениями от двух положенных по регламенту, репетиций на сцене «Алтис-Арены».

«Сегодня все прошло замечательно, — приводит слова артистки РИА «Новости». — Наша команда очень здорово поработала, я увидела, наконец, полный номер, постановку в новых красках. Само собой, в финале что-то будет меняться, чуть-чуть дорабатываться. Сегодня танцоры немного поменяли номер. Все будет хорошо, я знаю, я уверена в этой песне».

Вместе с певицей в номере примут участие три бэк-вокалиста, а также два танцора шоу-балета «Тодес».

Самойлова также рассказала о песне «I Won't Break» и объяснила, чем она импонирует певице.

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — сказала конкурсантка.

Нынешний конкурс «Евровидение» отличается от предыдущих, так как на нем будет представлена новая система голосования. Меры приняты для того, чтобы сократить влияние отдельных членов жюри на итоговый результат. До этого года в основе системы голосования лежала «линейная весовая модель», при которой равноценным считался голос каждого члена экспертного совета. Ранее случались ситуации, когда один член жюри занижал оценку конкурсанту, в отличие от других четырех коллег. Это могло отбросить участника на более низкие позиции.

Теперь каждый отдельный голос члена жюри будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри. Так, эффект от баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит композицию участника.

Самойлова попала на «Евровидение» со второй попытки. Она должна была представлять Россию еще на прошлом конкурсе — именно ее кандидатуру назвал Первый канал. Но тогда мероприятие проходило в Киеве, и Юлию не пустили на Украину по решению Службы безопасности страны — силовики посчитали, что ее визит в Крым летом 2015 года являлся нарушением украинских законов, и сделали ее персоной нон-грата на Украине на три года.