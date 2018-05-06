Умер Юрий Томошевский

В Германии в результате несчастного случая на 62-м году жизни погиб известный театральный деятель — главный режиссер Российской государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский. Трагический случай произошел в субботу, 5 мая, когда Томошевский был на гастролях в ФРГ.

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Помощница художника Михаила Шемякина Софья Козич заявила в связи со смертью главрежа, что он «то ли споткнулся, то ли упал», передает ФАН. Беды, по словам Козич, ничего не предвещало.

Неизвестно, где и когда должны будут пройти траурные мероприятия и похороны Томошевского.

Юрий Томошевский родился в Пятигорске 11 августа 1956 года. В 1978 году он закончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского в Москве. После выпуска из вуза Томошевский пошел на службу в Большой драматический театр имени Горького в Ленинграде.

Погибший режиссер известен также как один из создателей театра-студии одного актера «Приют комедианта». Первой постановкой в «Приюте комедианта» стал поэзоконцерт за авторством Томошевского «Блистательный Санкт-Петербург» из стихов поэтов Серебряного века. После премьеры этот спектакль стал лауреатом множества театральных фестивалей.

По описанию одного из зрителей, спустя много лет после премьеры увидевшего «Блистательный Санкт-Петербург», на сцене «не происходило ничего – на сцене стоял актер и читал стихи, легко и вдохновенно, в глубине сцены звучало фортепиано».

При этом зритель отметил, что у него от игры и мелодекламации Томошевского «трепетало сердце, виделись образы».

Впоследствии у театра Томошевского появилась своя труппа, они много гастролировали по России и за рубежом. В 1992 году экспериментальный театр Томошевского стал государственным, а в 1998 году переехал в собственное здание. В 2000 году Томошевский покинул театр, решивший стать более коммерчески ориентированным.

Со своими спектаклями театр объездил множество стран: Францию, Швецию, Польшу, Литву, Грузию, Италию, Израиль, Сербию. Ежегодно театр проводит Петербургские театральные Сезоны в Европейских столицах. Театр также активно участвует в поддержке и развитии театрального искусства в России — именно «Приют комедианта» стал учредителем первой и единственной пока что в Российской Федерации молодежной театральной премии «Прорыв».

В 1998 году Томошевский снялся в фильме «Горько!» известного советского и российского режиссера Юрия Мамина.

Позже, в 2005 году, Томошевский стал художественным руководителем Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества.

В центре Михаила Шемякина, где Томошевский и возглавлявшийся им «Романтический театр» играл спектакли, назвали смерть режиссера «невосполнимой потерей для всех нас».

Как сообщает сайт kp.ru, действующий худрук «Приюта комедианта» Виктор Минков назвал Томошевского «великим человеком», основателем театра, которым Минков руководит уже 23 года.

Родные и близкие режиссера попросили прессу не множить слухов и дождаться достоверной информации.

Ученики вспоминают Юрия Томошевского с теплом и скорбью. Не стало <…> Нашего мастера, Талантливого режиссера! Прекрасного актера, чтеца и театрального деятеля. «Бог — это совесть». Спасибо мастеру за многие истины. Я никогда не забывала. Петербург и другие скорбят. Мы к вам тянулись», — написала некто «Лолита Раневская» в соцсетях.

По словам актера Сергея Сафронова, сознание «отказывается верить» в смерть Томошевского.

«Обида и досада, нелепость и недоумение. Как? К сожалению, уже не имеет смысла. Для меня это Учитель, Талантливейший актер, режиссер, педагог. Он открыл мне путь к настоящей литературе, театральному Петербургу, но главное — поверил в меня, как в актера. Много света, талантливости и настоящего Театра ушло от нас. Нет больше слов», — подчеркнул артист.

У режиссера осталось четверо детей: сын Егор и три дочери, Александра, Мария и Серафима. Последняя закончила ВГИК имени Герасимова и получила специальность «режиссер игрового кино».