«Папа Максим, давай, давай»: Фадееву — 50

Знаменитому российскому продюсеру, аранжировщику, композитору, автору песен и режиссеру клипов Максиму Фадееву исполнилось 50 лет. Маленький Макс родился в творческой семье: дед — известный детский писатель, бабушка — певица, ученица Лидии Руслановой, а родители — музыканты.

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Неудивительно, что в 5 лет Максим стал ходить в музыкальную школу в родном Кургане, а в училище уже умел играть на нескольких инструментах.

Благодаря и вопреки трагическому случаю — в 17 лет Фадеев перенес операцию на сердце и клиническую смерть — он начал сочинять песни. Первая из них, «Танцуй на битом стекле», легла в основу одноименного сольного альбома Максима в 1991 году.

Работая в Курганской областной филармонии, он участвовал в создании молодежной андеграундной группы «Конвой», в которой выступал в качестве бэк-вокалиста. На кастинге для клипа группы он познакомился со своей будущей женой Натальей.

После переезда в Москву в 1993 году Фадеев решает реализоваться не как исполнитель — теперь он создает образы для других. Через шоумена Сергея Крылова он делает аранжировки для таких артистов эстрады, как Валерий Леонтьев и Лариса Долина.

Первым громким проектом Фадеева стала певица Линда. Как артистку, Светлану Гейман (настоящее имя Линды) Максим создал полностью. Для постсоветской публики это был необычный вариант эстрадного попа.

Певица девять раз была удостоена титула «Певицы года», выпустив шесть популярных альбомов.

Отношения Фадеева и Линды испортились, поэтому несколько лет Светлана Гейман планировала гастроли и записывала альбомы без участия продюсера.

Однако в 2017 году Фадеев обратился к Линде в социальных сетях с предложением возобновить сотрудничество. Свой ответ с намеками о прощении Линда вложила в сингл «Ответ 21».

После расставания с Линдой у Фадеева было много творческих проектов. В 2002 году он представляет шоу-бизнесу Глюк'ozу с новым хитом «Невеста» — эдакую русифицированную версию Gorillaz. В этом же году его приглашают на второй сезон шоу «Фабрика звезд» в качестве продюсера.

Там он представляет новых артистов: Юлию Савичеву, Иракли, Полину Гагарину, Елену Темникову и других.

К слову, протеже Фадеева были задействованы на международном песенном конкурсе «Евровидение». В 2004 году Юлия Савичева представила Россию с песней «Believe», где заняла 11-е место. Через три года группа SEREBRO с участием Елены Темниковой завоевала уже третью строчку. Сам продюсер, сравнивая выступления, говорит, что у SEREBRO он один командовал парадом без «умных» голов», поэтому вышло успешнее.

Продюсер зачастую выступает также в качестве автора музыки и текста для песен, которые исполняют его подопечные. Он, в частности, написал для SEREBRO нетленку «Мама Люба», чей рефрен «Мама Люба, давай, давай!» прочно въелся в сознание подавляющего большинства россиян.

В шоу «Фабрика звезд» Фадеев проработал до 2011 года. Параллельно он вел несколько проектов и никогда не давал своих протеже в обиду. Фадеев всегда эмоционально защищал «своих девочек» и от нападок в СМИ. В 2014 году после небольшой статьи, в которой косвенно упоминается политизация Савичевой, Фадеев выступил в ее защиту у себя в твиттере.

«Вышла статья про Юлию Савичеву, которую кроме как омерзительнейшей ложью назвать нельзя», — написал он.

Помимо продюсерской деятельности Фадеев продолжает сочинять песни, создавать клипы и участвовать в телешоу. Например, проект «Голос.Дети», где Фадеев стал одним из членов жюри в 2014 году.

Один из последних проектов Фадеева — Наргиз Закирова, финалистка шоу «Голос» 2013 года. Они начали сотрудничать в 2014-м, а через два года уже получили «Золотой граммофон» и «Песню года» за совместный трек «Вдвоем».

На детском «Голосе» воспитанницы Фадеева Алиса Кожикина и Сабина Мустаева стали победителями первых двух сезонов.

В 2007 году Фадеев создал анимационный проект — 3D-фильм «Savva» на основе собственной же книги. Свой первый опыт в мультипликации Фадеев посвятил сыну, в честь него и назван одноименный фильм.

Жертвам пожара в кемеровской «Зимней вишне» Фадеев посвятил песню «Ангелы», которую опубликовал в социальных сетях.

Под продюсерским крылом Фадеева артисты несколько раз становились победителями «Золотого граммофона», «Песни года» и других музыкальных конкурсов. В 2016 году он стал лучшим композитором десятилетия по версии телеканала МУЗ-ТВ.