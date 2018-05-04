Письма або листи: украинец забыл мову на «Евровидении»

Певец Melovin, представляющий Украину на конкурсе песни «Евровидение», заговорил по-русски на пресс-конференции.

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Конфуз на общении с журналистами произошел в самом разгаре беседы.

Melovin в начале монолога старался отвечать на вопросы только на государственном языке своей родины. Однако после вопроса ведущего о влиянии на аудиторию, музыкант забыл слово «письма».

В растерянности Константин Бочаров (его настоящее имя) обратился к переводчику. В ответ она начала перебирать все варианты и синонимы на английском языке, произнося «messages», «texts» и другие слова.

После того, как Melovin справился с трудностью, он продолжил периодически вставлять в свою речь слова на русском, очевидно, не помня их украинские аналоги.

Melovin родился в Одессе в 1997 году, где окончил театральную школу. Его дискография насчитывает 11 песен, часть которых на русском, часть — на английском языке. В некоторых композициях встречаются куплеты на украинском.

Melovin начал быстро набирать популярность в 2015 году после победы в шестом сезоне глобального проекта X Factor, который пришел на Украину в 2010-м.

Причем до финала Бочаров добрался в первую очередь благодаря большому количеству зрительских голосов, которые ни разу не позволили ему оказаться в номинации на вылет.

В течение всего сезона Melovin разговаривал только на русском языке, и в видеопредставлении его родители также не использовали украинскую речь. Возможно, певец еще не успел до конца выучить государственный язык.

На «Евровидение» Melovin отобрался со второго раза. В 2017 году Константин завоевал место в финале отбора, где снова стал наиболее популярным исполнителем у зрителей, набрав рекордные 60 тыс. голосов. Однако жюри придерживалось другого мнения, и при окончательном подсчете исполнитель занял третье место.

К тому моменту песни Бочарова уже поднимались на первые позиции украинских чартов.

Со второй попытки певцу удалось выиграть национальный отбор с результатом в 11 баллов (пять от жюри плюс шесть от зрителей).

Ранее в феврале этого года конституционный суд Украины признал незаконным решение 2012 года о присуждении русскому языку статуса регионального. С сентября 2017-го в вузах Украины преподавание разрешено только на «мове».

Melovin не единственный украинец, который в этом году примет участие в «Евровидении» в Лиссабоне. Соотечественник Бочарова, выступающий под псевдонимом Alexeev, представит на конкурсе Белоруссию. Часть жителей страны негативно отнеслась к этому факту, однако на защиту певца встал президент Александр Лукашенко, заметив, что Alexeev честно победил в отборе.

«Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец, — сказал глава государства.

— Это же не запрещено? Нет. За Беларусь может выступать украинец, русский человек, и мы за кого-то можем выступать. Такое практикуется в других странах. Знаете, я интернационалист и патриот. То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некоторую выгоду для нашего государства, особенно для вас, вашего «цеха» — вот он пришел и всех вас удивил. Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил».

Россию в Лиссабоне представит Юлия Самойлова, которая исполнит песню «I Won't break» в четверг, 10 мая, во втором полуфинале под шестым порядковым номером. Финал состоится 12 мая.

В прошлом году Самойлова не смогла принять участия в конкурсе «Евровидение», проходившего на Украине, из-за запрета на въезд на территорию государства — Служба безопасности страны посчитала, что ее визит в Крым летом 2015 года является нарушением украинских законов.

Россия в конкурсе-2017 участия не принимала, Украина получила предупреждение, а в правила «Евровидения» были внесены изменения, касающиеся выбора участников шоу — теперь претенденты не должны иметь проблем с правоохранительными органами страны-хозяйки.