«Исчезнуть на некоторое время было в его духе»

Обнаружено тело писателя, журналиста и участника реалити-шоу «Последний герой» Сергея Сакина по прозвищу Спайкер, пропавшего без вести осенью прошлого года. По сообщению «Ридуса», с которым сотрудничал Сакин, его обнаружили в 50 метрах от того места, где его в последний раз живым зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Позднее стало известно, что труп нашли полицейские во время планового прочесывания местности после окончательного схода снежного покрова.

Смерть Сакина подтвердили его друзья, которые сообщили «МК», что его тело уже опознано.

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Личные вещи Сергея остались нетронутыми, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Поэтому причина смерти будет установлена только после вскрытия тела.

Сакин пропал 24 ноября 2017 года по пути из Мышкина в Москву. Его поиском занимались добровольцы и сотрудники полиции, но так и не смогли добиться результатов. Его отец подал заявление о пропаже сына 4 декабря.

Сергея обнаружили мертвым в лесу в окрестностях города Мышкин Ярославской области неподалеку от деревни Коровино. Именно там его видели живым в последний раз, когда он собирался на пароме перебраться на другой берег Волги и отправиться в Москву либо на маршрутке, либо автостопом.

Судя по камерам наблюдения, Сакин был на пароме, но после переправы через Волгу его след оборвался.

Таким образом, предположение о том, что журналист пропал по дороге в Москву, выглядит наиболее вероятным. Судя по месту обнаружения тела, Сакин не смог сесть ни в маршрутку, ни в попутку.

Предварительная версия гласит о том, что причиной смерти писателя могло стать переохлаждение, не исключено, что в состоянии алкогольного опьянения. Как известно, Сакин долгое время лечился от алкогольной зависимости.

В Мышкин он приехал к своему другу, у которого жил некоторое время и помогал ему по хозяйству. Периодически он ездил в Москву и встречался с детьми от двух браков, 12-летним сыном и 9-летней дочерью. Сакину было 40 лет.

Российской публике Сергей Сакин известен, прежде всего, как участник первого сезона шоу «Последний герой». Он не стал победителем, однако запомнился телезрителю отношениями с участницей Анной Модестовой.

После возвращения в 2002 году с проекта молодые люди поженились, однако через несколько лет совместного брака Анна подала на развод.

«Последний герой» не первый экстремальный опыт писателя. После окончания Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Сергей вместе с другом отправился в Лондон с пустыми карманами. В городе их приютили знакомые, позже друзья обитали в саду и зале ожидания аэропорта. По признанию самого Сергея, в Лондоне они стали зависимы от наркотиков.

После таких экстремальных поездок Сергей Сакин реализовался и как писатель. В Лондоне с Павлом Тетерским они вели приключенческий дневник. Юмористические записи попали в первую книгу Сакина «Большой Бен», главным героем которой был Спайкер (по некоторым источникам, это было прозвище самого Сергея). Через несколько лет роль Спайкера сыграл Андрей Чадов в одноименной картине, созданной по мотивам книги.

«Большой Бен» был отмечен литературной премией «Дебют» в 2000 году.

Впоследствии Сергей написал еще две книги — «Умри, старушка» и «Последний герой в переплете» об опыте участия в реалити-шоу.

Сакина вспоминают как очень позитивного и спонтанного человека. Он любил приключения, много путешествовал. После участия в «Последнем герое» Сакин реализовался как журналист.

Обозреватель «Газеты.Ru» Наталия Еремина, которая в прошлом сотрудничала с Сакиным, поделилась воспоминаниями о писателе:

«Он всегда был веселым, приходил на позитиве в редакцию. Сергей говорил, что наконец-то стал деловым человеком, остепенился, теперь ходит в офис, зарабатывает деньги для семьи и покупает стильную одежду.

Его самого от этого перло. Но он признавался, что в душе остался таким же. Это было в его духе — ездить автостопом, поехать туда-сюда, а потом и вовсе исчезнуть на какое-то время. Его характер не изменился со временем, и он оставался позитивным человеком, способным в то же время на спонтанные поступки».