Остались без премии: харассмент подкосил «Нобелевку»

Нобелевский фонд принял решение не вручать в 2018 году престижную премию по литературе, поддержав инициативу Шведской академии. Фонд объявил об этом в своем пресс-релизе.

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«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год, — говорится в сообщении. — В течение последних нескольких недель мы вели непрерывный диалог со Шведской академией, и мы поддерживаем ее решение. В принципе, Нобелевская премия присуждается каждый год, однако в истории награды случалось, что ее вручения неоднократно откладывались.

Одним из оправданий для таких исключений могут послужить настолько серьезные ситуации в академии, что ее решение о присуждении приза не будет восприниматься как заслуживающее доверия».

В фонде также подчеркнули, что своим решением организация старается сохранить репутацию Нобелевской премии.

«Кризис в Шведской академии отрицательно сказался на Нобелевской премии, — отмечается в пресс-релизе. — Решение отменить вручение награды в 2018 году подчеркивает серьезность ситуации и поможет сохранить долгосрочную репутацию награды. Нобелевский фонд ожидает, что Шведская академия предпримет все возможные усилия по восстановлению доверия, а также будет отчитываться о своих действиях.

Мы также полагаем, что Академия осознает, что реформы и реструктуризация организации должны быть направлены на большую прозрачность и доступность всему миру».

Причиной такого решения послужил скандал, разгоревшийся в конце 2017 года. Мужа одной из представителей Шведской академии обвинили в сексуальных домогательствах, а также в преждевременном разглашении имен лауреатов Нобелевской премии.

В центре конфликта оказался 71-летний театральный режиссер и фотограф Жан-Клод Арно, который является супругом члена Академии поэтессы Катарины Фростенсон. Первые обвинения против Арно были выдвинуты в ноябре 2017 года, когда 18 женщин заявили, что он недопустимо себя вел, распускал руки и проявлял агрессию. Мало того, некоторые инциденты, о которых рассказали предполагаемые жертвами, произошли в квартирах, принадлежащих престижному клубу Forum, которым владеют Арно и его супруга. В нем часто выступали литераторы, входившие в состав Шведской академии.

Арно отрицает свою вину, и по некоторым обвинениям собрать достаточно доказательств не удалось. Однако Академия разорвала с ним все связи и исключила его из рядов организации.

Хотя с обвинениями в домогательствах не все ясно и следствие по делу продолжается, Арно оказался вовлечен еще в одно незаконное деяние.

В апреле 2018 года выяснилось, что фотограф тайно разглашал имена Нобелевских лауреатов по литературе еще до того, как они были официально объявлены. Причем делал он это на протяжении не одного десятка лет.

Некоторых случаи утечки информации от Арно уже известны. Это Вислава Шимборская в 1996 году, Эльфрида Елинек (2004), Гарольд Пинтер (2005), Жан-Мари Гюстав Леклезио (2008), Патрик Модиано (2014), Светлана Алексиевич (2015) и Боб Дилан (2016).

Причины такого поведения точно не известны. Следствие работает над двумя версиям. Либо Арно таким образом либо набивал себе цену, красуясь перед друзьями, либо продавал секретные сведения игрокам на тотализаторах. В любом случае, репутация Арно безнадежно пострадала.

Скандал повлек за собой массовый исход членов Шведской академии. Организацию незамедлительно покинули три человека. Следом свой пост оставила глава организации Сара Даниус. В скандал был вовлечен и король Швеции Карл XVI Густав, который разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию, изменив устав организации.

«Я убежден, что монархия обладает полномочиями менять статут Шведской академии, которую основал мой предшественник Густав III, — заявил глава государства. — В свете последних событий я намерен рассмотреть необходимость дополнить этот статут, особенно в том, что касается права на отставку».

На сегодняшний день в организации осталось всего десять активных членов, а Нобелевскую премию вручают после коллегиального решения кворума в 12 человек.

В последний раз вручение премии откладывалось в 1943 году из-за Второй мировой войны.