«Мстители» идут на миллиард

За неделю в мировом прокате третьи «Мстители» собрали более 808 миллионов долларов. Из этой суммы на США и Канаду пришлось 305,9 миллиона, а еще 502,5 лента собрала в других странах.

На старте кинокомикс уже успел поставить два абсолютных рекорда, за премьерный уикенд собрав 640,9 миллиона в мире, а конкретно в Северной Америке — 258,2.

Таким образом, «Мстители: Война бесконечности» побили результаты восьмого «Форсажа», который в мировом прокате дебютировал с 542 миллионами, и седьмого эпизода «Звездных войн» «Пробуждение силы», на родине взявшего 248 миллионов в первые выходные.

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При этом перезапуск космической саги выходил на большие экраны в рождественские каникулы, тогда как релиз «Мстителей» традиционно пришелся на конец апреля — начало мая. В части стран эти дни являются обычными рабочими буднями, поэтому, например, 1 числа в США выручка незначительно упала.

По словам аналитиков, если бы картина вышла во всем мире одновременно, за пределами Северной Америки сборы спокойно могли бы составить 500 миллионов, однако без России и Китая, где премьеры были сдвинуты на более поздние сроки, это так и осталось лишь предположением.

По кассе за пределами США картина уже обошла итоговые (!) результаты второго «Человека-паука» (783,8 миллиона), первых частей «Дэдпула» (783,1 миллиона) и «Стражей галактики» (773,3 миллиона), «Нового Человека-паука» (758 миллионов), а также фильмов «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (748 миллионов) и «Отряд самоубийц» (747 миллионов).

В российском прокате фильм появится 3 мая, и новости об успехах ленты за рубежом лишь подогревают зрительский интерес: с предпродаж «Мстители» собрали рекордные 110 миллионов рублей, обойдя, опять же, «Пробуждение силы».

Больше половины этой суммы пришлось на день премьеры. Представители кинотеатров отмечают, что на многие сеансы первых двух дней билеты были раскуплены или полностью, или почти полностью.

Есть все основания полагать, что в премьерный уикенд касса перевалит за 1 миллиард рублей, однако с полной уверенностью говорить о новом рекорде еще рано. Пока что первенство здесь удерживают пятые «Пираты Карибского моря», которые в России за первые дни взяли 1050,1 миллиона рублей.

Преодоление «Мстителями» еще одного миллиардного рубежа — правда, не рублевого, а долларового — прогнозируют уже на ближайшую пятницу-субботу. Если у фильма получится сорвать такую кассу, это будет очередным рекордом: в 2015-м седьмые «Звездные войны» заработали эту сумму только за 12 дней.

«Война бесконечности» должна будет укрепить впечатляющие результаты Disney (и Marvel в частности) в этом году. Пока что с января компания выпустила три ленты, а еще три вышли в конце предыдущего, и часть их кассы пришлась уже на 2018-й.

Суммарно за четыре месяца выручка от американского проката уже превысила миллиард долларов, а до конца года должно выйти еще семь картин, среди которых — сольник о Хане Соло, второй фильм про Человека-муравья, сиквел «Суперсемейки», а также возвращение двух каноничных «диснеевских» персонажей – Мэри Поппинс и Винни Пуха.

Помимо всего прочего, у ленты есть хорошие шансы оказаться в десятке самых кассовых фильмов за всю историю, в которой представлены обе предыдущие части «Мстителей» (на пятом и седьмом местах соответственно), а также еще один эпизод киновселенной Marvel — «Черная пантера», занимающая пока что девятую строчку. Впрочем, последний фильм до сих пор идет в прокате и всего на 7 миллионов отстает от финала франшизы о Гарри Поттере «Дары Смерти. Часть 2».

Эксперты полагают, что «Война бесконечности» окажется на третьем месте, на котором с 2015 года располагается «Пробуждение силы» с 2 миллиардами сборов.

Что нас ждет в следующем году, когда выйдут четвертые «Мстители», предполагать даже страшно: западная пресса вовсю смакует мощный клиффхэнгер, которым обрывается новый фильм, и сравнивает его с концовкой пятого эпизода «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар». Там, возможно, и до 2,7 миллиарда «Аватара» будет рукой подать.