Умер Вадим Мулерман

В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер один из самых популярных певцов СССР Вадим Мулерман. Первый исполнитель песен «Лада» и «Трус не играет в хоккей» ушел из жизни 2 мая из-за онкологического заболевания, сообщает RT со ссылкой на звезду советской песни Нину Бродскую.

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Год назад Мулерман приезжал в Россию на передачу Андрея Малахова «Пусть говорят» и рассказывал про свою жизнь.

«Многие думают, что меня уже нет. В Новосибирске люди не хотели покупать билеты на мой концерт, говоря: «Ребята, это подстава, это не Мулерман», — рассказывал певец.

В начале 90-х Мулерман эмигрировал в США. Певец опровергал слухи о том, что к его отъезду имел отношение так называемый «еврейский вопрос».

«У меня был смертельно болен брат, и надо было срочно его спасать. Я продлил жизнь ему на полтора года. После этого я занялся творческими делами – организовал свой театр во Флориде», — пояснял певец.

Он также признавался, что на чужбине ему приходится несладко — вместе с третьей женой Светланой Литвиновой он снимал квартиру в Нью-Йорке, в округе Бруклин. Несмотря на то, что Мулерман — коренной москвич, возвращаться в столицу ему было некуда: московская квартира была давно продана, передает портал StarHit.

В последние годы у певца появились серьезные проблемы со здоровьем, он перенес операцию и постоянно находился под присмотром врачей.

«У меня была аневризма. Срочно операцию, потом еще одна, третья. Рак был на лице, вырезали, пересадили. Срослось не очень хорошо, предлагали пластику, а кто будет пластику делать. Я все время под присмотром врачей. Вся нагрузка на Светиных плечах», — говорил Мулерман.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Учился на вокальном факультете Харьковской консерватории, но из-за призыва в армию завершил обучение в Ленинграде в 1962 году. Начал свои выступления в ансамбле Киевского военного округа. Работал с Эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Мурада Кажлаева (1963 год), джазом-оркестром Анатолия Кролла (1964 год).

В 1966 году Мулерман стал солистом «ВИО-66» Юрия Саульского, в том же году стал лауреатом Первого всесоюзного конкурса советской песни и солистом Москонцерта. Периодически выступал в программах эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

«В 1971 году по нелепой прихоти председателя Гостелерадио Сергея Лапина Мулерман был отстранен от эфира, ограничен в концертных выступлениях, гастролях, производстве грамзаписей. В 1976 году Мулерман стал солистом и художественным руководителем ВИА «Ребята с Арбата», представлявшем Росконцерт», — говорится на сайте певца.

С 1992 года Мулерман работал в США, руководил детским музыкальным театром города Холендейла (штат Флорида), периодически посещая Россию, Белоруссию, Украину для участия в концертах и мероприятиях. В 2003 году он вернулся в родной Харьков, где в 2008 году начал свою работу созданный им «Молодой музыкальный театр-студия Вадима Мулермана».

«Мой зарубежный опыт работы (в Америке я создал детский музыкальный театр) показывает, что сегодня артист эстрады должен уметь все. Не только петь, но и свободно держаться на сцене, владеть мастерством актера, грамотной сценической речью, навыками режиссуры. Поскольку я по первому образованию еще и драматический артист, то, естественно, пытаюсь все собственные выступления переводить в музыкально-драматический жанр.

И этой же театрализации песни я хочу добиться от учащихся. Поэтому и хореограф с ними будет работать, и пластика будет обязательно», — рассказывал сам Мулерман.

Он также раскритиковал современные телевизионные шоу, привязанные к шоу-бизнесу и эстраде.

«Есть шоу-бизнес, но никто не учит петь. Что такое «Фабрика звезд»? Зарабатывание денег на не очень талантливых людях.

Любой начинающий исполнитель заранее приучает себя к мысли, что если завтра его покажут по телевидению, послезавтра он станет звездой. К сожалению, это действительно так. Сейчас звездой можно сделать кого угодно. Даже того, кто вообще не умеет петь. В идеале я мечтаю создать Международный центр эстрады. Что-то наподобие центра оперного пения им. Галины Вишневской в Москве. Постепенно выводить талантливых ребят на большую сцену, организовывать фестивали», — пояснял Мулерман.