Умерла Мая Кулиева

В Ашхабаде, столице Туркменистана, на 98-м году жизни скончалась первая оперная певица Туркменской ССР и народная артистка СССР Мая Кулиева.

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Певица, известная также как Мамаджан, родилась в 1920 году, 1 мая, в ауле Безмеин. Сейчас этот населенный пункт вошел в городскую черту Ашхабада. Своих родителей Кулиева потеряла в достаточно раннем возрасте и воспитывалась в детском доме.

С 1936 по 1938 годы училась в женском педагогическом училище. Там она подружилась с Аннагуль Аннакулиевой, также впоследствии ставшей народной артисткой Советского Союза.

В середине лета 1937 года, в возрасте 17-ти лет, Мая Кулиева выступила с песней «Гарибым» на республиканском смотре художественной самодеятельности, проходившем в Ашхабаде. После этого выступления Кулиеву рекомендовали для обучения в Московской консерватории – на национальном факультете.

Там она и училась — с 1938 по 1941 годы вместе с будущими известными композиторами Велимухамедом Мухатовым, Аширом Кулиевым и дирижером Хыдыром Аллануровым на туркменском отделении консерватории в Москве.

В 1941 году она уже была профессиональной оперной певицей, солировала в Туркменском театре оперы и балета имени Махтумкули (туркменский поэт и философ, классик туркменской литературы, живший в середине XVIII века — «Газета.Ru»). Также Кулиева выступала в Большом театре, сообщает ФАН.

Она прославилась как самая первая в мире туркменская исполнительница репертуара из европейской оперы. Кроме ангажемента в опере, она выступала на концертах по всему СССР и снималась в кинофильмах. Мая Кулиева популяризировала туркменское песенно-музыкальное искусство, совершив мировое турне, передает НСН.

Мая Кулиева получила звание Заслуженной артистки Туркменской ССР в 1943 году, в возрасте 23 лет. В 1952 году она получила звание Народной артистки Туркменской ССР, а три года спустя – в 1955-м — она стала Народной артисткой СССР, передает RT.

Почетный титул был присвоен Кулиевой «за выдающиеся заслуги развитии советского искусства и в связи с декадой (десятилетием — «Газета.Ru») туркменской литературы и искусства в городе Москве».

Также оперная певица была награждена Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы Народов, Орденом «Знак почета» и получила в 2008 году «за особо выдающиеся заслуги перед независимым, постоянно нейтральным государством и его отважным народом, большой личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, огромные творческие успехи, большую работу по воспитанию молодого поколения» звание Героя Туркменистана.

Кулиева исполняла оперные партии не только из произведений туркменских композиторов, но и русской классики. Так, она вела партию Марфы в опере «Царская невеста» по Николаю Римскому-Корсакову, Татьяны – в «Евгении Онегина» Петра Ильича Чайковского, и Маргариты — в «Фаусте» французского композитора Шарля Франсуа Гуно.

Кроме того, Мая Кулиева исполняла партию Чио-Чио Сан в опере «Мадам Баттерфляй» итальянского композитора Джакомо Пуччини.

Кулиева немного снималась в кино, сыграв четыре роли на широком экране – в музыкальном фильме «Волшебный кристалл» в 1945 году, в «Сыне пастуха» в 1954 году, исполнила роль матери Бахар в драме «Время по солнцу» в 1979 году и, наконец, в 1993 году сыграла в фильме «Личная жизнь королевы».

В 2006 году, после смерти первого президента независимого Туркменистана Сапармурата Ниязова в стране началось возрождение запрещенного ранее оперного искусства. Мая Кулиева занималась тем, что ставила в театре оперные спектакли, возрождая европейскую оперу вновь. В частности, при ее участии были поставлены «Шасенем и Гариб» композиторов Адриана Шапошникова и Дангатара Овезова, а также «Лейли и Меджнун» Юлия Мейтуса и того же Овезова.

«Светлая память о преданной дочери Родины, Герое Туркменистана Мае Кулиевой навсегда сохранится в наших сердцах. Да упокоится в раю ее душа, да коснётся ее благодать Аллаха!»,

— говорится в некрологе, подписанном президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Кроме оперы, Кулиева занималась и политикой. Она была депутатом Верховного совета Туркменской ССР со второго по четвертый созывы, являясь заместителем председателя ВС Туркменской ССР с 1955 по 1958 годы.

Кулиева была членом Коммунистической партии Туркмении, а с 1954 по 1959 годы была членом Центрального комитета КПТ (ЦК).

Мая Кулиева была замужем за оперным певцом Ходжой-Дурды Аннаевым, солировавшем в том же Туркменском оперном театре имени Махтумкули. Он родился в 1918 году и умер в 2000 году, и также получил звание Народного артиста Туркменской ССР — в 1964 году.

У Кулиевой остались дочь Махым Аннаева, являющаяся доцентом кафедры русской филологии Туркменского государственного университета, и внучка Лейла — кандидат медицинских наук, директор косметологической клиники на Украине.