Мстители навоевали на два рекорда

Вроде бы ожидаемо, но все равно неожиданно: новая глава киновселенной Marvel, разросшейся за десять лет до размеров мутировавших монстров из «Рэмпейджа», «Мстители: Война бесконечности» в стартовый уикенд собрала, по предварительным данным, 250 миллионов долларов в кинотеатрах США и Канады — это новый рекорд для фильма-дебютанта.

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Ранее первенство в этом вопросе принадлежало (опять же «диснеевскому») седьмому эпизоду космической саги «Звездные войны» — «Пробуждению силы». Лента вышла в декабре 2015 года и за премьерные выходные взяла 247,97 миллиона долларов.

Однако рекорд премьерного дня все еще за «Пробуждением» — за пятницу (и вечер четверга) «Мстители» собрали 105,97 миллиона, тогда как «Звездные войны» в свое время заработали 119,1 миллиона долларов.

Результат новых «Мстителей» превзошел даже самые смелые ожидания аналитиков, суливших картине 235 миллионов при самом удачном раскладе. При этом стоит учитывать, что в России и Китае кинокомикс еще не вышел — у нас релиз запланирован на 3 мая, а в Поднебесной только на 11-е число. Это лишило создателей каких-либо шансов превзойти успех восьмого «Форсажа» в мировом прокате (без учета США и Канады) — тот в первые дни заработал 443,2 миллиона долларов.

Без российских и китайских зрителей «Война бесконечности» все же выступила довольно впечатляюще, взяв 380 миллионов долларов на международной арене, тогда как предрекали ей максимум 275 миллионов.

Таким образом, сейчас лента заработала совершенно фантастические 630 миллионов во всем мире, превзойдя мировую стартовую кассу «Форсажа» на 89 миллионов долларов.

По словам аналитиков, выйди новинка одновременно во всем мире, лента спокойно могла бы собрать 500 миллионов.

Ажиотаж вокруг ленты спровоцировал дождь из золота, обрушившийся на кинотеатры США. Некоторым заведениям пришлось работать беспрерывно по несколько суток, чтобы вместить всех желающих узнать, что же приключится с командой супергероев.

Вполне закономерно на этом фоне выглядит резкое падение сборов старожилов бокс-офиса — конкуренцию «Мстителям», кстати, составляют только они, так как выпускать крупные релизы по соседству с блокбастерами Marvel приравнивается к самоубийству (во всяком случае, в Америке).

Фильм ужасов Джона Красински «Тихое место» взял на этой неделе почти вполовину меньше по сравнению с предыдущей — 10,65 миллиона против 20,91 миллиона долларов. При этом свою позицию по отношению к другим лентам в прокате картина сохранила и сейчас держится на втором месте.

Всего за месяц проката «Тихое место» собрало уже 148,17 миллиона долларов, что является довольно неплохим результатом для хоррора.

В рамках именно американского проката лента уже занимает пятую строчку в рейтинге самых кассовых ужастиков на сверхъестественную тему.

Комедия с Эми Шумер «Красотка на всю голову» хоть и обошла на этой неделе «Рэмпейдж», на родине все еще не отбила даже собственного бюджета в размере 32 миллионов, а вышла картина пока только в США (и Канаде), Австралии, Израиле, Ливане, Сингапуре и Болгарии. За прошедший уикенд лента получила 8,13 миллиона долларов, доведя общую кассу до 29,57 миллиона.

Уже третью неделю штурмующий бокс-офис «Рэмпейдж» окончательно сдался и на этот раз не вошел даже в первую тройку игроков, взяв за эти выходные всего 7,1 миллиона долларов. Вся касса фантастического боевика тем временем достигла 77,93 миллиона долларов. Производство этой ленты обошлось студии в 120 миллионов.

Замыкает пятерку лидеров поднявшийся вверх предыдущий кинокомикс Marvel «Черная пантера», к которому, видимо, возобновился интерес в преддверии нового фильма. Лента принесла создателям еще 4,38 миллиона долларов за уикенд, а за 11 недель проката собрала уже 688 миллиона.

Резко просели продажи билетов у дебютанта прошлой недели — сиквела культовой комедии 2001 года «Суперполицейские 2». Если в премьерные дни лента взяла 14,7 миллиона долларов, то на этот раз речь идет лишь о 3,6 миллиона. Это, впрочем, объясняется тем, что армия поклонников первой картины, вероятнее всего, сходила на сеанс сразу же — к тому же показ был двойной, и перед сиквелом крутили оригинальную ленту.