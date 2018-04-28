Таксист, не спеши: полвека «Трем тополям на Плющихе»

Из деревни в Москву ненадолго приезжает замужняя женщина Нюра. Первый, кто встречается ей, — вежливый и интеллигентный таксист, которого она просит подвезти к кафе «Три тополя» на Плющихе. У них завязывается разговор, и встреча оставляет большой опечаток в жизни каждого.

Такой, на первый взгляд, простой сюжет врезался в память каждого зрителя фильма «Три тополя на Плющихе». Всего лишь часа, проведенного в автомобиле, оказалось героям достаточно для того, чтобы переосмыслить свою жизнь и взглянуть на нее по-новому.

Картина снята по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке», изданному в 1966 году. Так изначально должен был называться и фильм, но Лиознова решила иначе. В конце 60-х слово «Шаболовка» уже прочно ассоциировалось с телевидением, и это могло ввести зрителей в заблуждение насчет темы ленты.

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Автор рассказа описал, как происходило переименование картины.

«Фильм ставила очень талантливый и сильный кинорежиссер Татьяна Лиознова. Как все киношники, она хотела оставить в фильме как можно меньше от сочинителя, писателя. С удивительной настойчивостью она хотела назвать фильм по-своему, — вспоминал Борщаговский.

— Для меня это ровным счетом не имело никакого значения — и Шаболовка, и Плющиха — московские уголки. В принципе, не будучи слишком покорным, тут я согласился: «Пожалуйста, Танечка!». Она была счастлива этой малостью. А потом это кино стало чем-то, от меня не зависящим».

Лиознова не устраивала традиционных кинопроб, но делала фотопробы актеров. Олег Ефремов не сразу был утвержден на роль таксиста, так как одновременно рассматривалась кандидатура Николая Рыбникова. На роль Нюры пробовались многие популярные артистки кино, но режиссер остановила свой выбор на Татьяне Дорониной, которая по опросу журнала «Советский экран» была признана лучшей актрисой 1967 года.

Лиознова считала Доронину артисткой, умеющей «точно выразить любое внутреннее состояние своей героини». В итоге на экране родилась едва ли не самая знаменитая пара советского кино.

Съемки картины длились очень долго — около года. Лиознова внимательно относилась к каждой детали.

После съемок эпизода со «свадебной» телегой режиссер задумала сцену с песней «Нежность», которой не было в сценарии. Она обратилась к Александре Пахмутовой с просьбой написать музыку, но получила отказ. Это не остановило Лиознову, и она пригласила композитора посмотреть уже отснятый материал. Пахмутова из вежливости пришла, а, уходя, заявила: «Если я и напишу музыку, то только из-за крупного плана Ефремова».

О непоколебимости характера Лиозновой говорит и тот факт, что актер Вячеслав Шалевич не хотел играть мужа Нюры Гришу, потому что ему предложили очередной отрицательный типаж, но режиссер его уговорила.

Получив согласие от Пахмутовой, Лиознова долго время думала, как использовать песню в фильме. Идея пришла значительно позже, но она стоила того.

До сих пор зрителю приходят в голову два легендарных образа Дорониной. Первый был создан в фильме 1966 года «Старшая сестра», где актриса прочла знаменитый монолог: «Любите ли вы театр?» Второй образ, который покорил людей, — исполнение Дорониной песни «Нежность» а капелла.

Эмоции, которые смогла Доронина воплотить на экране, всю боль своей героини, не сбывшиеся мечты, проблемы и желания, — все это затронуло сердце каждого зрителя фильма. Блестяще сыграл в эпизоде и Ефремов, который слушал эту песню, сидя за рулем и спрятав нижнюю часть лица.

После своего выхода картина получила массу положительных рецензий. Кроме того, она стала обладателем премии Международного католического бюро по кинематографии МКФ в Мар-дель-Плата-68 и премии за лучшую женскую роль (Татьяна Доронина) Всесоюзного кинофестиваля (1970) в Минске. По итогам опроса журнала «Советский экран» Доронина во второй раз подряд стала лучшей актрисой года.

«Три тополя на Плющихе» стали вторым фильмом Лиозновой, который подвергся процедуре колоризации. Сначала в 2009 году на ТВ был показан цветной вариант «17 мгновений весны», а в 2011-м вышла «раскрашенная» версия «Плющихи».