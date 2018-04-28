Коллективизм победил: как изменится «Евровидение»

На официальной странице «Евровидения-2018» объявили об изменениях в системе подсчета голосов. Меры приняты для того, чтобы сократить влияние отдельных членов жюри на итоговый результат.

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До этого года в основе системы голосования лежала «линейная весовая модель» — модель, при которой равноценным считался голос каждого члена экспертного совета. В источнике отмечено, что случались ситуаций, когда один член жюри занижал оценку конкурсанту, в отличие от других четырех коллег. Это могло отбросить участника на более низкие позиции.

«После каждого конкурса мы оцениваем возможности и планируем шаги по укреплению процедуры голосования. Иногда эти изменения большие, иногда маленькие. С изменением подсчета голосов жюри, мы гарантируем, что лучшие песни получат достойную оценку. Теперь мнение экспертной группы ценится выше, чем позиция одного человека», — говорит Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер конкурса от имени ЕВС.

Санд также добавил, что сама логистика работы жюри не изменится. Из 43 стран участниц «Евровидения» в состав жюри войдут пять представителей. Этими представителями могут стать люди разных музыкальных профессий: радиодиджеи, артисты эстрады, композиторы и продюсеры. Каждый из них голосует отдельно и составляет личный рейтинг.

В 2016 году в состав экспертного жюри от России вошли композитор Геннадий Гладков, певец Денис Майданов, телеведущая Липа, актер и музыкант Оскар Кучера и певица Анастасия Стоцкая.

Новый метод подсчета голосов не повлияет на равное распределение голосов между телезрителями и представителями жюри. Эта перемена укрепит выбор топ-10 исполнителей рейтинга. К такому выводу пришла вся референс-группа песенного конкурса. Эта группа — официальный руководящий орган конкурса, состоящий из 43 представителей.

Система подсчета голосов на «Евровидении» менялась в течение многих лет. Особенные реформы отмечаются последним десятилетием. Например, в 2009 году Европейский вещательный союз принял решение отдать 50% голосов профессиональным деятелям музыкальной индустрии, а не решать судьбу победителей, ограничиваясь телевизионным голосованием. В 2013 году судьи получили право ранжировать все песни, а не просто присуждать очки десятке лучших.

Самые значительные за 40 лет перемены конкурс претерпел в 2016 году в Стокгольме. Результат каждого участника комбинировался из общественных голосов и экспертного мнения. Представители стран могли оценить исполнение сразу 10 участников. С 2016 года профессиональное жюри и телезрители из каждой страны будут оценивают участников конкурса отдельно, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов.

Тогда организаторы объяснили, что это создаст дополнительную интригу для телезрителей.

«В предыдущие годы победитель становился понятен за 20 минут до окончания голосования, это не очень хорошо для ТВ-шоу», — прокомментировал исполнительный продюсер Мартин Эстердаль, голос официальной страницы конкурса.

63-й ежегодный международный песенный конкурс «Евровидение-2018» стартует в португальском городе Лиссабон 8 мая. Страна завоевала право стать принимающей страной благодаря дебюту своего исполнителя Сальвадора Собрала. В прошлом году он стал победителем, набрав 758 баллов, с национальной балладой «Amar pelos dois». Ранее Португалия не выигрывала конкурс с 1964 года.

В 2017 году конкурс не отличился значительными изменениями в подсчете голосов. Однако за бортом «Евровидения» осталась российская участница Юлия Самойлова. Девушка должна была выступить в Киеве с песней «Flame Is Burning». Из-за введенных санкций конкурсантке ограничили въезд на территорию соседнего государства. Уже в 2018 году Юлия выступит на португальской сцене с песней «I Won't Break».