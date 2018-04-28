Байопик о Меркьюри и каскадер Круз: итоги CinemaCon

Если первые дни прошедшей в США конвенции CinemaCon прошли под знаком Квентина Тарантино и его будущего фильма с Леонардо ди Каприо и Брэдом Питтом «Однажды в Голливуде», то завершилась выставка с неоднозначным послевкусием. Один из гигантов индустрии Fox очень сентиментально попрощался со зрителями, представив ностальгическую и динамичную презентацию, посвященную туманному будущему легендарной студии.

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Красивое шоу охватило всю 85-летнюю историю компании. В ней были показаны отрывки из классических картина «Звуки музыки», «Все о Еве», «Гроздья гнева», а завершилось все действо оскароносными фильмами «12 лет рабства» и «Форма воды». Не обошлось, конечно же, и без «Дэдпула», сиквел которого выйдет на экраны в мае. К слову, герой в исполнении Райана Рейнольдса стал едва ли не единственным упоминанием комиксов, ради которых собственно и может состояться продажа студии компании Disney.

Помимо «Дэдпула 2» были представлены готовящиеся к премьере в этом году «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса и байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».

Роль легендарного певца исполнил звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек, который поделился на выставке впечатлениями от своей последней работы.

«Когда я получил эту роль, я подумал: «Боже, это может определить всю мою карьеру», а двумя минутами позже задумался о том, что это может и похоронить ее», — заявил актер.

Любопытно, что Fox сделал упор на фильмы категории R, к которым весьма настороженно относится Disney. Многих заинтриговала презентация нового фильма постановщика «Хижины в лесу» и сценариста «Марсианина» Дрю Годдарда «Тяжелые времена в отеле «Эль Рояль», а также триллер автора «12 лет рабства» Стива Маккуина «Вдовы», рассказывающий о женах грабителей, погибших при неудачном налете, которые решили закончить дело мужей.

Компания также заявила о планах по перезапуску франшизы «Хищник», оригинальный фильм которой стал одной из визитных карточек Арнольда Шварценнегера. За возрождение похождений кровожадного инопланетянина возьмется сценарист «Смертельного оружия» и режиссер «Железного человека 3» Шейн Блэк.

При всей сентиментальности киногиганта не стоит забывать, что сама компания была создана в нынешнем виде в результате слияния Fox и 21st Century в 30-х годах прошлого века. Судьба Fox до сих пор неизвестна, так как на приобретение корпорации рассчитывает не только Disney, но и владелец NBCUniversal. Более того, пока еще не понятна ситуация с возможным нарушением антимонопольного закона, которого опасается Fox.

Еще одна крупная компания Paramount представила ряд интересных проектов. Самое большое впечатление из них оставила новая часть франшизы «Миссия невыполнима: Последствия».

За режиссерское кресло вновь сел Кристофер МакКуорри, который был задействован в «Племени изгоев». В фильме к уже всем знакомому актерскому составу во главе с Томом Крузом присоединится Генри Кавилл, а также вернется во франшизу Мишель Монахэн.

Главным аттракционом серии до сих пор остаются трюки, которые Круз исполняет сам. Совершенно непонятно, как, но актер, видимо, нашел эликсир молодости и в свои 55 лет висит на канатах, лазает по скалам и исполняет трюки на мотоцикле, словно ему едва за 30.

Компания также показала первые кадры представителя еще одной весьма популярной франшизы «Трансформеры». Речь идет о спин-оффе «Бамблби», рассказывающем о том, как в 1987 году одноименный автобот скрывается от преследования, замаскировавшись под классический Volkswagen «Жук». В фильме снялась молодая восходящая звезда Хейли Стейнфилд и любимец детей Джон Сина.

В октябре этого года выйдет первый фильм компании Джей Джея Абрамса Bad Robot, который получил рейтинг R. Картина Джулиуса Эвери «Операция «Оверлорд» расскажет о двух американских солдатах, выполняющих миссию в тылу врага в день высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.