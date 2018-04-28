«Мстители», «Остров собак», «Собибор» и другие премьеры

«Мстители: Война бесконечности» («Avengers: Infinity War»), Энтони и Джо Руссо

Апогей «третьей фазы» киновселенной студии Marvel, снимать который доверили братьям Энтони и Джо Руссо, ответственным за двух последних «Первых мстителей». В главных ролях, разумеется, Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Крис Пратт, Марк Руффало и Бенедикт Камбербэтч.

В новой серии Мстители объединяются со Стражами Галактики, Человеком-пауком и Черной Пантерой, чтобы дать отпор могущественному злодею Таносу, который хочет собрать все Камни Бесконечности и готовится нанести сокрушительный удар по всей Вселенной. На Западе лента уже вышла, и все, кажется, в восторге.

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«Остров собак» («Isle of Dogs»), Уэс Андерсон

Без преувеличения — гений современного кинематографа Уэс Андерсон спустя девять лет после выхода «Бесподобного мистера Фокса» возвращается к кукольной анимации. Лента стала фильмом открытия 68-го Берлинского кинофестиваля, по итогам которого Андерсон получил «Серебрянного медведя» за лучшую режиссеру. Актер озвучки хочется перечислить почти всех — Эдвард Нортон, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Грета Гервиг, Лев Шрайбер, Харви Кейтель, Фрэнсис Макдорманд и даже Йоко Оно! Смотреть исключительно на языке оригинала.

Режиссерский дебют Константина Хабенского, снятый после того, как министр культуры Владимир Мединский предложил экранизировать книгу Ильи Васильева «Александр Печерский: Прорыв в бессмертие». В главной роли снялся сам Хабенский (хотя он всячески отрицает, что она главная), а офицера СС Карла Френцеля сыграл Кристофер Ламберт.

В картине описываются события октября 1943 года, когда лейтенант Красной Армии Александр Печерский поднимает в немецком лагере восстание заключенных — единственное успешное за всю историю. При том, что в современной России фильмы о Великой Отечественной войне штампуют чуть ли не пачками, тема холокоста продолжает обходиться стороной. Уже это делает «Собибор» как минимум важным фильмом.

«Тело» («Replace»), Норберт Кайль

Хоррор этой недели — вторая полнометражная работа немца Норберта Кайля, который в 2005-м дебютировал на больших экранах с фильмом «Да, правильно». В прошлом году «Замена» была представлена в одной из программ Московского международного кинофестиваля.

Девушка по имени Кира страдает от провалов в памяти и серьезных проблем с кожей — она быстро стареет и осыпается. Пока врачи разводят руками и советую дождаться анализов, болезнь стремительно прогрессирует. Вскоре Кира обнаруживает, что способна заменять собственную отмершую кожу чужой.