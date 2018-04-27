Харассмент-муви: Вайнштейн возвращается в кино

Звезда Голливуда Брэд Питт начал работу над фильмом об опальном продюсере Харви Вайнштейне. Актер спродюсирует ленту, которая будет посвящена разгоревшемуся в последний год скандалу с Вайнштейном, которого обвиняют в домогательствах около 70 женщин. Некоторых из них он изнасиловал.

В основу картины ляжет журналистское расследование The New York Times. Итоговая статья Джоди Кантор и Меган Туи была награждена Пулитцеровской премией, а также послужила началом движения #MeToo.

Производством фильма займутся студия Брэда Питта Plan B Entertainment и AnnaPurna Pictures. Картина сосредоточится в основном на расследовании журналистов, а сам Вайнштейн не будет одним из главных героев повествования.

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Сам актер имеет личную заинтересованность в истории с Харви Вайнштейном, так как в середине 90-х годов вступил с ним в конфликт. Будучи бойфрендом молодой звезды Гвинет Пэлтроу, которая пожаловалась на домогательства со стороны Вайнштейна, Питт лично встретился с кинодеятелем, чтобы высказать ему все, что о нем думает.

Как утверждает анонимный источник People, актер подошел к Харви, ткнул того пальцем в грудь и сказал: «Ты никогда этого больше не сделаешь с Гвинет». После чего Питт дал ясно понять продюсеру, что в обратном случае Вайнштейн может столкнуться с неприятными последствиями.

Причем, по словам источника, Брэд стал едва ли не единственным актером, кто вступил в открытую конфронтацию с большой голливудской шишкой и не побоялся вступить за свою любимую. И это было еще в те времена, когда статус Питта был не столь высок, как сейчас, хотя за плечами у актера уже было несколько громких ролей.

Пэлтроу уже много позже, в рамках разгоревшегося в скандала, призналась NYT, что Вайнштейн звонил ей после разговора с Питтом и потребовал от актрисы, чтобы она больше никому не рассказывала об инциденте.

«Я думала, что он меня уволит, — заявила Гвинет. — Он постоянно на меня кричал, и это было отвратительно».

Впоследствии Пэлтроу получила премию «Оскар» за главную роль в фильме «Влюбленный Шекспир» (1999), спродюсированный Вайнштейном.

Питт после того случая был задействован в одном проекте под руководством печально известного продюсера — «Бесславных ублюдках» (2009). Однако, как утверждал сам актер, он принял приглашение на роль в картине только из-за хороших отношений с режиссером ленты Квентином Тарантино.

Будущий фильм о Вайнтштейне будет снят в жанре журналистского расследования и будет вдохновлен такими известными представителями этого направления, как «Вся президентская рать» о Уотергейтском скандале с президентом Ричардом Никсоном и «В центре внимания» о раскрытии бостонскими журналистами систематических случаев совращения малолетних католическими священниками города.

Студия Брэда Питта уже отметилась несколькими громкими картинами. Наиболее известными среди них стали получившие премию «Оскар» за лучший фильм года «Отступники», «12 лет рабства» и «Лунный свет».

Первой же лентой, продюсером которой выступил актер, стал блокбастер «Троя», где сам Питт снялся в главной роли. В дальнейшем студия сняла ряд известных картин: «Пипец», «Человек, который изменил все», «Древо жизни», «Окча».

В октябре 2017 года по итогам журналистского расследования в американской прессе были опубликованы обвинения Вайнштейна в домогательствах, нападениях и изнасилованиях от более чем 12 женщин. Впоследствии количество обвинивших продюсера выросло до 70 человек.

В результате скандала Вайнштейн был уволен из своей собственной компании, его исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук и Британской академии кино и телевизионных искусств. Супруга продюсера подала на развод. Полиция Лос-Анджелеса открыла в отношении Вайнштейна расследование по делу об изнасиловании. В марте этого года кинокомпания братьев Вайнштейнов The Weinstein Company объявила о банкротстве.