«Азнавур почувствовал себя нехорошо на репетиции»

В Санкт-Петербурге в среду 25 апреля был госпитализирован 93-летний французский шансонье Шарль Азнавур, приводит НСН слова директора БКЗ «Октябрьский» Эммы Лавринович.

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«Ничего катастрофического, просто почувствовал себя нехорошо на репетиции. Его отвезли в больницу. Концерт перенесен на следующий сезон», — сказала она.

Как передает петербургский портал 78.ru, врачи подозревают у артиста открывшуюся язву желудка.

В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» также сообщили, что выступление артиста, намеченное на вечер среды, переносится на 9 апреля 2019 года, передает RT. Обладателям билетов на вечер предлагают вернуть их в кассы БКЗ или, в случае покупки онлайн, через сайты операторов, передает ФАН.

Буквально за несколько часов до госпитализации Азнавур в интервью рассказал о своем отношении к России.

«Я вырос в семье, где говорили по-русски. Мой отец свободно владел русским языком, мама выучила его очень быстро. Поэтому русский язык, как и армянский, звучал в нашей семье всегда. Несмотря на то, что свободно я им так и не овладел, у меня есть свой маленький франко-русский разговорник, который я часто пролистываю. Мне удается читать и немного говорить, поэтому каждый приезд в Россию — особенный для меня. И время на это не повлияло. Разве что ресторанов с хорошей русской кухней у вас стало больше. Когда я бываю в России, то не упускаю возможность съесть борщ со сметаной и пирожком», — цитирует его слова газета «Известия».

Также он сообщил, что раньше, выходя на сцену, сильно волновался, «потому что я не знал, как меня примут слушатели, как отреагируют на новую песню».

«Но теперь люди приходят на мой концерт целенаправленно, это моя публика, я жду ее и с каждым разом говорю с ней все больше и откровеннее. Раньше я не был многословен, но сегодня мне нравится говорить с публикой как со старыми друзьями. Например, я могу признаться, что иногда мне приходится поглядывать на телесуфлер, чтобы не спутать текст. Все артисты это делают, но никто не решается сказать об этом открыто. А мне нечего скрывать от своих поклонников. Да и как запомнить больше тысячи четырехсот песен на шести языках?», — пояснил певец.

Несколькими днями ранее Азнавур поделился впечатлениями от Петербурга, рассказывала «Фонтанка».

«Да, мне повезло побывать в вашем замечательном городе несколько раз. Правда, я был в нем несколько меньше, чем в Москве, но у вас все равно прекрасный и необыкновенно красивый город. Он как музей под открытым небом. А споры между Москвой и Петербургом, о которых я так часто слышал в свое время, весьма надуманны», — сказал певец.

При этом он признавался, что одинаково хорошо воспринимает любую публику независимо от страны.

«Для меня уже давно не существует разницы между зрителями не только в разных городах, но и в разных странах. Разве что в одной поклонники знают слова и поют каждую песню вместе со мной, а в другой — я слышу их голоса, только когда исполняю свои самые известные хиты, такие как «Вечная любовь» или «Богема», — пояснил артист.

Азнавур также вспомнил, что подвергался обструкции от гуру музыкальной культуры по поводу и без.

«В начале моей карьеры музыкальные критики не жалели слов, чтобы после каждого моего выступления комментировать отсутствие таланта, мой небольшой рост и, самое главное, нос «маленького армянина, которому не место на сцене»! Критики были беспощадны ко мне, к моим песням и к моей внешности. Но сейчас я могу смело сказать: «И кто же из нас был прав?», — заключил шансонье.

По словам певца, он не намерен уходить на пенсию.

«Я никогда не говорил, что хочу оставить сцену. Чаще всего, это уловки продюсеров, которые последние лет пятнадцать каждый мой концерт называют «прощальным», чем я очень возмущаюсь и огорчаюсь. Я пока не собираюсь уходить на пенсию. По крайней мере, я еще слишком молод для этого», — сказал, смеясь, Азнавур.

В августе прошлого года Азнавур получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

«Я и француз, и армянин. Вы не можете перемешать это так же, как не перемешиваются молоко и кофе. Иметь две разные культуры — это фантастика. Французский язык — мой рабочий язык, но языком моей семьи остается армянский. Я также могу быть немного калифорнийцем, поскольку здесь живут моя дочь и внуки», — сказал он на церемонии открытия.

В октябре 2014 года Шарля Азнавура госпитализировали в одну из женевских клиник. Компания, организующая концерты певца, сообщала тогда, что его поместили в больницу «в качестве меры предосторожности». Певец подхватил инфекцию.

93-летний Шарль Азнавур — легенда шансона, композитор, поэт, писатель и актер. Он исполнил порядка 1300 песен и сыграл в 60 фильмах, в мире продано более 200 миллионов копий его дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, проведенному в 1998 году, Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.