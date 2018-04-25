Вот это кадр: звезда «Такси» снимет фильм в Крыму

По признанию самого Сами, в России он живет уже 10 месяцев.

«Мы готовим проект, который будем полностью снимать здесь, — рассказал он. — Уже было несколько встреч с Министерством культуры России, еще предстоит ряд переговоров».

Предстоящий проект получил название «Краб». Насери объяснил, что во французских тюрьмах так называют надзирателей, — именно вокруг одного такого надзирателя и будет крутиться сюжет «гангстерского» фильма. Брат актера Биби уже завершил работу над сценарием.

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В ленте планируется задействовать как российских, так и французских актеров. Уже точно известно, что в «Крабе» снимутся Филипп Леллуш, известный по фильму «(Не)жданный принц» по сценарию Люка Бессона, а также Фредерик Дифенталь — друг и партнер Насери по франшизе «Такси» (он играл инспектора Эмильена).

Помимо этого, Сами позвал в фильм американца Джона Сэвэджа, который недавно снялся в самом кассовом российском фильме за всю историю, «Движении вверх», и в этом году вошел в состав жюри Московского международного кинофестиваля.

Насери на ММКФ тоже присутствует — он возглавил жюри конкурса короткого метра, а также приехал на смотр в статусе почетного гостя. Помимо этого, фильмом закрытия фестиваля станет криминальная драма канадца Сэмуела Тивьерджа «Идентификация», в которой был задействован Сами.

В данный момент идет поиск исполнителя второй главной мужской роли, а также актрисы на роль жены героя Насери. По словам актера, ищут именно среди российских артистов.

Над фильмом будет работать российская техническая команда. Завершить производство картины планируется до зимы. Съемки будут проходить в Ростове и Ялте — осенью прошлого года Насери впервые побывал в Крыму и решил, что должен снять там фильм.

Актер отметил, что в России ему очень комфортно, однако он не планирует становится полноценным гражданином этой страны.

«Мне здесь очень хорошо, я не спешу вернуться во Францию. Но не планирую и принять российское гражданство. Потому что горжусь тем, что я француз, что я гражданин Франции, — сказал Насери. — Считаю, что быть русским — это не значит иметь российский паспорт. Быть русским — это как состояние души. И если я здесь живу и нахожусь среди этих людей, я чувствую себя русским. Также можно ощущать себя португальцем, испанцем — дело не в документе».

При этом он добавил, что хочет обзавестись визой, предусматривающей неограниченное количество въездов в шенгенскую зону.

«Мне лишь нужна мультивиза, чтобы постоянно ездить во Францию, чтобы иметь возможность быть со своей семьей, — признался актер. — Сейчас у меня виза на один год, следующую я планирую сделать на три года, с мультивъездами и выездами».

За время пребывания в России Сами Насери успел поездить по стране и провести большое количество встреч. Например, в Крыму он получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза «Таксист» под номером 777, а также посетил международный форум в Ялте.

В Москве артист познакомился с художником Никасом Сафроновым, который нарисовал портрет француза, а также заглянул на вечернее шоу Ивана Урганта. После этого он отправился в Казань, где выступил на пресс-конференции ленты «К нам едет Шаляпин», в которой он также планирует сняться, но уже в эпизодической роли.

«За эти несколько дней в Москве, Казани я открыл для себя фигуру Шаляпина, узнал, что он был родом из такого города, как Казань, — рассказал он журналистам. — Я очень рад принять участие в этом проекте».

Главную роль в ленте исполнит певец Максим Тимофеев, также в картине будет задействован соотечественник Насери, исполнитель Мурад Бурауи. Съемки будут проходить до ноября 2018 года.