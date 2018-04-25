«Царь, очень приятно»: 90 лет назад родился Юрий Яковлев

Ровно 90 лет назад, 25 апреля 1928, родился великий советский актер театра и кино Юрий Яковлев, сыгравший в целом ряде культовых отечественных картин и запомнившийся зрителям по множеству нетленных ролей в разобранных на цитаты лентах.

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Детство и юношество Яковлева прошло в Москве, где он и появился на свет, — правда, с двухгодичной эвакуацией в Уфу, куда его семья была вынуждена уехать с началом Великой Отечественной войны.

В столице Башкирской АССР будущий актер помогал своей матери в госпитале.

Удивительно, но Яковлев, столь гармонично и благородно смотревшийся на экране и театральной сцене, мог и вовсе не стать человеком искусства: еще в годы войны он всерьез увлекся дипломатией, поставив перед собой цель поступить в МГИМО.

Однако когда в будущем Яковлева как специалиста по международным отношениям уже перестали сомневаться друзья и близкие юноши, он внезапно решил кардинально изменить жизненный вектор, подав документы во ВГИК.

Правда, в Институт имени Герасимова Яковлева не взяли, отсеяв его уже на начальной стадии отбора — мол, абитуриент не обладал должной киногеничностью, а значит не имел шансов понравиться зрителям.

К счастью, Яковлев не сдался, и уже через некоторое время его приняли в Театральное училище имени Щукина, где к таланту юноши отнеслись с куда меньшим скепсисом.

Уже спустя год расстаться студент мог и с этим учебным заведением, имея неудовлетворительную оценку по актерскому мастерству, ключевому предмету курса.

Спасла от отчисления Яковлева педагог Цецилия Мансурова, отстоявшая его перед коллегами. В ученике она разглядела потенциал — хоть еще и неограненный.

Как оказалось вскоре, ставка Мансуровой получилась выигрышной: преодолев первичные актерские сложности, а также наконец-то полностью поверив в себя, Яковлев стал прогрессировать в таких внушительных масштабах, что уже сразу же после окончания училища в 1952-м стал одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова.

Проявив себя на сцене, молодое дарование привлекло повышенное внимание кинорежиссеров, и всего спустя год после выпуска из института Яковлев дебютировал на большом экране, сыграв в советско-албанском историческом фильме «Великий воин Албании Скандербег».

Первой по-настоящему грандиозной вехой в актерской карьере Яковлева стала его роль в картине «Идиот» (1958) под одноименному произведению Федора Достоевского, где ему выдающимся образом удалось сыграть князя Мышкина.

Как рассказывал позднее режиссер ленты Иван Пырьев, он долго выбирал кандидатов на главную роль, а Яковлева встретил случайно на других пробах — но сразу понял, что «его князь Мышкин должен быть именно таким».

«Идиот» принес актеру огромную популярность — по словам самого Яковлева, именно после роли Мышкина его стали узнавать на улицах.

Однако действительно любим советскими зрителями Юрий Васильевич стал благодаря комедийным фильмам.

Подружившись на съемках «Гусарской баллады» (1962) с Эльдаром Рязановым (именно после этой картины в народ пошли множественные анекдоты про поручика Ржевского, роль которого исполнил как раз Яковлев), актер в будущем будет приглашен режиссером в одну из самых культовых лент в истории отечественного кино — и культовой она во многом станет именно благодаря Яковлеву.

Речь, конечно же, о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976), не нуждающемся в особых представлениях — цитаты из комедии известны, пожалуй, даже тем, кто никогда не включал телевизор.

Причем многие крылатые фразы из картины были абсолютной импровизацией; например, та же великая «какая гадость эта ваша заливная рыба» Яковлева.

«Ирония судьбы», к слову, лишь расширила всесоюзную известность актера, закрепив успех нетленной ленты «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), в которой Яковлев исполнил роли царя Ивана Грозного и управдома Ивана Бунши.

Сам Яковлев достаточно ревностно относился к собственной же популярности в качестве комедийного актера, резонно подчеркивая, что в послужном списке имеет немало более серьезных ролей. Наиболее переживал он за относительную незаметность его Стивы Облонского (1967) в фильме «Анна Каренина» по роману Льва Толстого — экранизация и по сей день считается одной из лучших в мире.

Актер признавался, что влюблен в образ Стивы.

«Я влюблен в этот образ, такой живой, полнокровный, такой настоящий. Но его никто не знает. А это одна из моих любимых ролей, я обожаю этого человека. Мы — родственные души»,

— говорил Яковлев.

Обладая роскошным голосом, Яковлев еще с 1950-х годов стал озвучивать некоторые фильмы — например, известный «Берегись автомобиля» (1966) Рязанова, а также «Балладу о солдате» (1959) Григория Чухрая.

Личная жизнь актера протекала крайне непросто. Впервые женился он еще в 24 года, взяв в жены Киру Мачульскую. Брак супругов был идеальным ровно до того момента, как после болезни Киры погиб их первенец. Врачи в один голос говорили, что у пары детей никогда не будет, однако через несколько лет Мачульская все-таки забеременела.

К своему ужасу незадолго до родов она узнала, что практически параллельно у Яковлева должен появиться сын от другой, из-за чего их разрыв оказался вопросом времени.

Этой другой стала напарница актера по Театру Вахтангова Екатерина Райкина, дочь Аркадия Райкина — и уже вскоре после расставания с Мачульской влюбленные сыграли свадьбу.

Однако вечным не оказался и этот брак: рассказывали, что она подала на развод Райкина из-за злоупотребления актером спиртным.

По-настоящему счастливой же для Яковлева оказалась третья попытка — жену Ирину Сергееву, которая также родила звезде кинематографа сына, сам Яковлев называл главной любовью его жизни.

Последней ролью гениального актера стало его участие в продолжении «Иронии судьбы» (2007) Тимура Бекмамбетова, где он сыграл постаревшего Ипполита.

Юрий Васильевич Яковлев ушел из жизни в ночь на 30 ноября 2013 года после продолжительной болезни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.