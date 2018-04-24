«Веном» и Тарантино: что показали на CinemaCon

23 апреля в Лас-Вегасе состоялось открытие конвенции CinemaCon. Самыми интересными событиями первого дня стали презентация нового проекта Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и релиз второго трейлера кинокомикса «Веном» с Томом Харди.

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Тарантино выступил на конвенте вместе с Леонардо Ди Каприо, который сыграет в его фильме одну из главных ролей. Поскольку съемочный процесс еще не стартовал (начать планируется в июне этого года), кинематографист обрисовал концепцию «Однажды в Голливуде» на словах.

По его словам, предстоящий фильм будет «самым похожим на «Криминальное чтиво» из всего, что он снимал».

Режиссер признался, что делает большую ставку на дуэт Ди Каприо и Брэда Питта и уверен, что «это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда» (актеры снялись в двух фильмах Джорджа Роя Хилла: оскароносной «Афере» и самом кассовом вестерне в истории «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». — прим. «Газеты.Ru»).

Ди Каприо, в свою очередь, сказал, что безумно увлечен проектом и ему уже не терпится поработать с Питтом. Оба уже снимались у Тарантино, однако в разных лентах — Ди Каприо играл в «Джанго освобожденном», а Питт — в «Бесславных ублюдках».

«Сложно говорить о фильме, который пока не снят, но я очень рад работать с Брэдом. Я большой поклонник «Поющих под дождем» и вообще фильмов о Голливуде, — добавил актер. — Я родился в Лос-Анджелесе, и когда прочитал сценарий, то нашел его замечательным. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сделать потрясающее кино».

Chris Pizzello/Invision/AP Режиссер фильма «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино и актер Леонардо Ди Каприо во время CinemaCon в Лас-Вегасе, 23 апреля 2018 года

«Пока все держится в большом секрете, — отметил Тарантино. — Однако я могу сказать, что действие фильма происходит в 1969 году в разгар культуры хиппи и рождения нового Голливуда. Сейчас мы делаем все, чтобы улица за улицей Лос-Анджелес превратился в Голливуд 1969 года».

«Однажды в Голливуде» расскажет историю бывшей звезды телевестернов Рика Далтона (Ди Каприо) и его друга, а по совместительству и каскадера-дублера Клиффа Бута (Брэд Питт), которые хотят пробиться в большое кино. Эти события будут разворачиваться на фоне убийств, совершаемых Чарльзом Мэнсоном и его приспешниками — в частности, смерти Шэрон Тейт, актрисы и жены режиссера Романа Полански.

Про Марго Робби, которую Тарантино хотел снять в роли Тейт, ничего не было сказано, так что будет ли она в фильме — пока неизвестно. Картина должна выйти 9 августа 2019 года — в день 50-й годовщины убийства актрисы.

Посетители CinemaCon также смогли посмотреть новый трейлер запланированного на осень кинокомикса «Веном», главную роль в котором исполнил Том Харди.

В отличие от вышедшего пару месяцев назад тизера, в этом ролике наконец-то показали самого Венома — существо, в которое превращается журналист Эдди Брок после того, как в него вселяется инопланетный организм.

Фильм будет первым из спин-офф-линейки Marvel и Columbia, которая станет дополнением основной кинематографической вселенной Marvel. Создатели рассчитывают, что Веном также получит свою отдельную франшизу, будущие части которой, возможно, будут как-то пересекаться с сольниками о Человеке-пауке.

Последний, кстати, тоже был представлен на конвенции — в виде предстоящей анимационной полнометражки «Человек-паук: Сквозь вселенные», снятой по комиксам вселенной Ultimate. Там супергероем является афроамериканский школьник Майлз Моралез. Премьера запланирована на декабрь этого года.

На CinemaCon также приехали актеры Уилл Феррелл и Джон Си Райли, которые презентовали комедийный детектив Итана Коэна «Приключения Шерлока Холмса».

Сам режиссер на мероприятии не присутствовал. В картине также снялись Хью Лори в роли Майкрофта Холмса и Ральф Файнс в роли Мориарти. Лента должна выйти в России в январе 2019-го.

Chris Pizzello/Invision/AP Исмаэль Круз, Джина Родригес и Энтони Маки во время CinemaCon в Лас-Вегасе, 23 апреля 2018 года

Мэттью МакКонахи и продюсер Джефф Робинов показали новый трейлер фильма «Белый парень Рик». Лента расскажет о подростке, который в 80-е годы был информатором полиции, однако потом его арестовали и приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками.

Также был представлен проект «Девушка, которая застряла в паутине» — вторая попытка Голливуда запустить долгоиграющую франшизу по детективным романам Стига Ларссона. В 2011-м «Девушку с татуировкой дракона» снял Дэвид Финчер, а главные роли сыграли Дэниел Крэйг и Руни Мара. На родине Ларссона в Швеции вся трилогия «Миллениум» была успешно экранизирована еще в 2009-м, однако с американскими адаптациями все пока не ладится.

Eric Jamison/Invision/AP Режиссер фильма «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино во время CinemaCon в Лас-Вегасе, 23 апреля 2018 года

В новой ленте Лисбет Саландер будет играть Клер Фой, которая, по словам создателей, будет покруче самой Чудо-женщины. Релиз — в ноябре.

Помимо этого речь шла о продолжениях уже известных серий — были продемонстрированы трейлеры мультфильма Дженнди Тартаковски (Геннадия Тартаковского) «Монстры на каникулах 3: Море зовет», картины по произведениям Р.Л. Стайна «Ужастики 2» и «Великого уравнителя 2» с Дэнзелом Вашингтоном — кстати, первого в карьере сиквела его сольного фильма. Вишенкой на торте стали анонсы «Джуманджи 2» и четвертой части «Людей в черном».