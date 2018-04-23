Преемник Табакова вступился за «Гоголь-центр»

На пресс-брифинге Женовач пообещал, что все планировавшиеся Табаковым постановки увидят свет.

«Сейчас мы будем потихоньку, полегоньку вникать в историю. Сейчас начнется работа. Мы будем развивать репертуар. Для меня это была полная неожиданность. Я был со студентами. Мне позвонили. Я все бросил и приехал», — рассказал постановщик.

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На встрече с новым руководителем присутствовали все актеры театра, а также министр культуры Владимир Мединский и вступивший в должность худрука «Табакерки» Владимир Машков.

Последний отметил, что с «невероятным воодушевлением» воспринял новость о том, что пост Табакова займет именно Сергей Женовач. «Я знаю Сергея Васильевича как режиссера. Он абсолютный наследник», — добавил артист.

На сборе труппы Мединский объявил, что «Студия театрального искусства» Женовача теперь войдет в состав МХТ имени Чехова. Название студии останется прежним, и филиалом МХТ она будет лишь с юридической точки зрения.

Также министр культуры сказал, что в ближайших планах — ввести систему «премиальных сертификатов Табакова».

«Мы в одном были с Олегом Павловичем единомышленниками — убеждены, что пустой театр — явление глубоко противоестественное, — заявил Мединский. — Театр должен быть всегда переполнен, любим зрителями. И, собственно, зритель, заполненный зал — это главная оценка работы режиссера, артистов.

Систему с премиальными сертификатами Табакова мы увековечим. Они так и будут продолжать вручаться наиболее эффективным драматическим театрам страны».

Несколько дней назад директор Театра Вахтангова Кирилл Крок выступил с предложением возродить традицию вручения «премиальных сертификатов Табакова». Они выдавались в 2015-2016 годах театрам и филармониям, у которых получалось достичь самых лучших показателей по внебюджетным доходам. Поскольку именно Табаков активно выступал за ту инициативу, сертификаты назвали в его честь.

Сергей Женовач также объявил о том, кого планирует привлечь к работе в МХТ имени Чехова. По его словам, он хочет пригласить в театр известного сценографа Александра Боровского и художника по свету Дамира Исмагилова.

«В СТИ все спектакли — наше совместное творчество с Боровским, — сказал он. — Поэтому я бы очень хотел, чтобы здесь он работал вместе со мной». Женовач намерен назначить Боровского главным художником.

После сбора труппы Женовач рассказал, что написал Мединскому письмо, в котором попросил изменить меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

«Я написал письмо на имя Владимира Ростиславовича [Мединского] с просьбой об изменении меры пресечения Алексею Аркадьевичу [Малобродскому] и о возможности его перевода из СИЗО под домашний арест», — сообщил он.

По словам Женовача, он знает Малобородского уже больше четырех десятилетий, и за это время у него ни разу не возникало поводов усомниться в своем друге.

«Когда-то учились на одном курсе, это один из моих близких друзей, в чьей порядочности ни на минуту не сомневаюсь, — цитирует Женовача ТАСС. — Более того, мы с министром недавно разговаривали, и, насколько я знаю, этим вопросом Владимир Ростиславович уже лично занимается».

Возглавлявший МХТ имени Чехова и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался в больнице 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

Он не успел оставить пожеланий насчет кандидатур его преемников в МХТ и «Табакерке», поэтому решение принимали московские власти. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова. Женовач сказал, что Кравец сохранит свой пост зама.

Машков, 23 апреля вступивший в должность худрука Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, предложил переименовать учреждение. Он сказал, что теперь «Табакерка» должна стать ТОТом — Театром Олега Табакова.

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова, — отметил Машков. — А «Табакерка» — это наше «подпольное», неофициальное название».