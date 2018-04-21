«Людк! Глянь, чё делается»: умерла Нина Дорошина

Дорошина скончалась у себя дома в ночь на 21 апреля. Днем ранее актриса вызывала «скорую» из-за проблем с сердцем, однако отказалась от госпитализации и сообщила «РЕН ТВ», что чувствует себя хорошо.

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«Я взрослый человек. Но мне столько лет, что иногда бывают проблемы с сердцем. Я лежала в больнице. Сейчас все нормально, я жива-здорова. Нахожусь дома», — сказала Дорошина.

На следующий день артистки не стало. Информацию о смерти Дорошиной подтвердил RT актер Александр Михайлов, игравший с ней в фильме режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Дорошина широко известна своими ролями в театре и в кино.

Она почти никогда не играла главных ролей, однако второстепенные персонажи, воплощенные артисткой на экране, запоминались сразу, благодаря умению Дорошиной придать роли настоящий, живой и правдоподобный характер.

Одной из самых известных ее работ на экране стала роль Надежды в картине «Любовь и голуби», хотя она сыграла ее уже на закате своей кинематографической карьеры.

К началу 80-х годов Дорошина стала реже сниматься в кино, но много работала в родном театре. Ее увидел в спектакле «Любовь и голуби» лауреат «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит» Меньшов. Он решил снять по спектаклю фильм и на главную роль пригласил Дорошину.

Успех картины был огромным. Лента вышла на экраны в 1984 году, а в 1985-м актрисе было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск. В настоящее время это район на северо-востоке Москвы, однако в 30-х годах он имел статус города-спутника столицы.

Во время учебы в школе Дорошина посещала театральный кружок и решила поступать в училище. После окончания школы она устроилась на работу в театральный коллектив Клуба железнодорожников, которым руководила актриса Камерного театра Мария Львовская.

В 1956 году Дорошина закончила Театральное училище им. Б.В. Щукина и стала членом актерской труппы в Театре-студии киноактера. В 1958 году артистка дебютировала в московском театре «Современник» в спектакле «В поисках радости», где сыграла одноклассницу героя Олега Табакова.

Год спустя артистка уже была принята в труппу театра, где и проработала до конца своей жизни.

Дорошина стала одной из ведущих актрис «Современника». В ее репертуаре есть самые разноплановые роли. Наиболее заметные из них — миссис Куикли в «Виндзорских насмешницах» Уильяма Шекспира, Фиса в «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург, Инна в «Мурлин Мурло» Николая Коляды, мадам Жорж в «Четырех строчках для дебютантки» Жана Ануя, Она в «Заяц love story» Николая Коляды.

В кино Дорошина дебютировала в 1955 году, будучи еще студенткой Щукинского училища. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон». Затем последовал ряд работ, самыми известными из которых стали роли в фильмах «Человек родился» (1956), «Люди на мосту» (1959), «Первый троллейбус» (1963), «За всё в ответе» (1972).

В 1977 году на экраны вышла комедия «По семейным обстоятельствам», где Дорошина блестяще сыграла оперную певицу и актрису, которая «немножечко вяжет».

После этого фильма артистка сосредоточилась на театре, пока ее не пригласил Меньшов в «Любовь и голуби». Несмотря на невероятный успех фильма, Дорошина вновь отошла от кино и продолжила играть на сцене «Современника».

Она активно занималась театральной педагогикой, будучи преподавателем в Щукинском училище и профессором кафедры мастерства актера.

В 2006 году Дорошина была награждена орденом Почета, в 2010-м — орденом Дружбы.

В 2007 году артистка стала лауреатом премий «Женское лицо года» за роль в спектакле «Заяц love story».

Дорошина была замужем два раза. Первым ее супругом в 1963 году стал знаменитый Олег Даль, но брак быстро распался. Вторым мужем стал мастер по свету в «Современнике» Владимир Тышков, брак с которым продолжался около 20 лет, вплоть до кончины Тышкова в 2004 году.

О дате прощания с актрисой будет объявлено позже.