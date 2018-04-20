Курсы валют$ 61.37 (0) 75.30 (0)
Москва: +9°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
Умер диджей Avicii‍

Скончался шведский диджей Avicii‍

Диджей Avicii во время выступления на фестивале Park City Live в Юте, 2013 год Barry Brecheisen/Invision/AP
Диджей Avicii во время выступления на фестивале Park City Live в Юте, 2013 год
Известный шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный как Avicii (Авичи), скончался в возрасте 28 лет. Утром 20 апреля он был найден мертвым у себя дома в Маскате.

О случившемся прессе рассказали представители музыканта. «С глубокой скорбью мы объявляем об уходе Тима Берглинга, также известного как Авичи. Он был найден мертвым в Маскате. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их потребность в уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — говорится в сообщении.

Фоторепортаж: Диджей Avicii найден мертвым

__is_photorep_included11723725: 1

Причины смерти на данный момент не известны, однако здоровье музыканта в последнее время сильно ухудшилось — из-за чрезмерного употребления алкоголя у него развился панкреатит. В 2014 году он перенес операцию по удалению желчного пузыря и аппендикса, после чего отменил ряд концертов. Его госпитализировали накануне выступления на фестивале UMF в Майами. В итоге его место в лайн-апе занял диджей Deadmau5.

В 2016-м диджей прекратил живые выступления — также сославшись на состояние здоровья. Свой последний сет он сыграл на Ибице.

В прошлом году он разместил на свое официальном сайте заявление касательно планов на будущее.

«Все мы достигаем той точки в наших жизнях и карьерах, когда понимаем, что для нас важнее всего. Для меня это создание музыки. Это то, ради чего я живу, то, что ощущаю, и то, для чего я был рожден. В прошлом году я перестал выступать с лайвами, и многие из вас думали, что на этом все закончится, — написал Берлинг. — Но конец выступлениям никогда не означал конца Авичи или конца моей музыки. Вместо этого я вернулся в то место, где все это имело смысл, — в студию. Следующий этап будет полностью посвящен моей любви делать музыку для вас, ребята. Это начало чего-то нового. Надеюсь, вам понравится, — так же, как и мне».

Реклама

В августе 2017 года Авичи записал свой четвертый студийный мини-альбом «AVĪCI (01)», в создании которого приняли участие Рита Ора, AlunaGeorge, Билли Раффоул, Vargas & Lagola и Сандро Кавацца.

Буквально несколько дней назад было объявлено, что этот релиз номинирован на премию Billboard Music Award в категории «лучший танцевальный или электронный альбом».

Авичи был пионером современного EDM и одним из немногих диджеев, способных устраивать мировые стадионные туры. На его счету — множество престижных музыкальных наград, в том числе две номинации на «Грэмми».

Его самым большим хитом был трек «Levels», клип на который собрал более 306 миллионов просмотров на Youtube.

В 2011 году в Великобритании, Австрии и Германии этот сингл вошел в первую десятку, а в родной Швеции диджей впервые занял вершину чарта.

Не менее известны его треки «Wake Me Up!», ''The Days» и «You Make Me». В прошлом году режиссер Леван Цикуришвили, постановщик нескольких клипов Авичи, выпустил документальный фильм о музыканте «Авичи: Правдивые истории».

«Это было сумасшедшее путешествие. Я начал работать, когда мне было 16. Я начал гастролировать, когда мне было 18 лет. С этого момента я просто выкладывался на 100 процентов, — рассказывал диджей в интервью два года назад. — Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я думаю: «Эй, я сделал это?» В некотором смысле это было лучшим временем в моей жизни. Но у этого была своя цена — много стресса и беспокойства. Но это было лучшим путешествием в моей жизни».

Тим Берглинг начал свою карьеру с ремикса на музыкальную тему из компьютерной игры «Lazy Jones».

По словам самого Авичи, сильное влияние на него оказали Лейдбэк Люк, Стив Анжелло, Tocadisco, Daft Punk, Эрик Придз и Аксвелл.

В 2012-м авторитетное музыкальное издание DJ Magazine включило Авичи в первую тройку лучших диджеев мира. В том же году он получил свою первую номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись» за совместный трек с Дэвидом Геттой «Sunshine». В 2013-м диджей вошел в число претендентов на главную музыкальную награду во второй раз: «Levels» был номинирован в качестве лучшей танцевальной записи.

Осенью 2013 года Авичи издал свой первый студийный альбом «True», который стал платиновым в Австрии, Канаде, Мексике, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании.