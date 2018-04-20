Умер диджей Avicii‍

О случившемся прессе рассказали представители музыканта. «С глубокой скорбью мы объявляем об уходе Тима Берглинга, также известного как Авичи. Он был найден мертвым в Маскате. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их потребность в уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — говорится в сообщении.

Фоторепортаж: Диджей Avicii найден мертвым __is_photorep_included11723725: 1

Причины смерти на данный момент не известны, однако здоровье музыканта в последнее время сильно ухудшилось — из-за чрезмерного употребления алкоголя у него развился панкреатит. В 2014 году он перенес операцию по удалению желчного пузыря и аппендикса, после чего отменил ряд концертов. Его госпитализировали накануне выступления на фестивале UMF в Майами. В итоге его место в лайн-апе занял диджей Deadmau5.

В 2016-м диджей прекратил живые выступления — также сославшись на состояние здоровья. Свой последний сет он сыграл на Ибице.

В прошлом году он разместил на свое официальном сайте заявление касательно планов на будущее.

«Все мы достигаем той точки в наших жизнях и карьерах, когда понимаем, что для нас важнее всего. Для меня это создание музыки. Это то, ради чего я живу, то, что ощущаю, и то, для чего я был рожден. В прошлом году я перестал выступать с лайвами, и многие из вас думали, что на этом все закончится, — написал Берлинг. — Но конец выступлениям никогда не означал конца Авичи или конца моей музыки. Вместо этого я вернулся в то место, где все это имело смысл, — в студию. Следующий этап будет полностью посвящен моей любви делать музыку для вас, ребята. Это начало чего-то нового. Надеюсь, вам понравится, — так же, как и мне».

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В августе 2017 года Авичи записал свой четвертый студийный мини-альбом «AVĪCI (01)», в создании которого приняли участие Рита Ора, AlunaGeorge, Билли Раффоул, Vargas & Lagola и Сандро Кавацца.

Буквально несколько дней назад было объявлено, что этот релиз номинирован на премию Billboard Music Award в категории «лучший танцевальный или электронный альбом».

Авичи был пионером современного EDM и одним из немногих диджеев, способных устраивать мировые стадионные туры. На его счету — множество престижных музыкальных наград, в том числе две номинации на «Грэмми».

Его самым большим хитом был трек «Levels», клип на который собрал более 306 миллионов просмотров на Youtube.

В 2011 году в Великобритании, Австрии и Германии этот сингл вошел в первую десятку, а в родной Швеции диджей впервые занял вершину чарта.

Не менее известны его треки «Wake Me Up!», ''The Days» и «You Make Me». В прошлом году режиссер Леван Цикуришвили, постановщик нескольких клипов Авичи, выпустил документальный фильм о музыканте «Авичи: Правдивые истории».

«Это было сумасшедшее путешествие. Я начал работать, когда мне было 16. Я начал гастролировать, когда мне было 18 лет. С этого момента я просто выкладывался на 100 процентов, — рассказывал диджей в интервью два года назад. — Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я думаю: «Эй, я сделал это?» В некотором смысле это было лучшим временем в моей жизни. Но у этого была своя цена — много стресса и беспокойства. Но это было лучшим путешествием в моей жизни».

Тим Берглинг начал свою карьеру с ремикса на музыкальную тему из компьютерной игры «Lazy Jones».

По словам самого Авичи, сильное влияние на него оказали Лейдбэк Люк, Стив Анжелло, Tocadisco, Daft Punk, Эрик Придз и Аксвелл.

В 2012-м авторитетное музыкальное издание DJ Magazine включило Авичи в первую тройку лучших диджеев мира. В том же году он получил свою первую номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись» за совместный трек с Дэвидом Геттой «Sunshine». В 2013-м диджей вошел в число претендентов на главную музыкальную награду во второй раз: «Levels» был номинирован в качестве лучшей танцевальной записи.

Осенью 2013 года Авичи издал свой первый студийный альбом «True», который стал платиновым в Австрии, Канаде, Мексике, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании.