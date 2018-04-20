Альбомный урожай: Канье Уэст готовит двойной удар

Один из главных американских рэперов Канье Уэст сообщил в своем твиттере, что в июне выпустит два новых альбома. Сольный диск выйдет первого числа и будет состоять из всего лишь семи треков, а 8 июня выйдет совместный проект в соавторстве с хип-хоп исполнителем Kid Cudi. Группа будет называться Kids See Ghost, но названия альбома Уэст раскрывать не стал.

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В течение нескольких месяцев 40-летний рэпер подогревал интерес публики, оставляя в твиттере загадочные записи. Наконец, в четверг, 19 апреля, Канье написал два сообщения.

«В моем альбоме будет семь песен», — гласило одно. Во втором Уэст оставил только дату релиза — 1 июня.

Спустя несколько минут музыкант написал: «Наш с Cudi альбом выйдет 8 июня. Kids See Ghost — название нашей группы».

Последние полтора года Уэст в основном избегал появления на публике. В 2016 году он прервал тур в поддержку альбома «Life of Pablo», отменив 21 концерт, после чего лег в клинику Лос-Анджелеса для проведения психиатрических тестов — поведение Канье вызывало порой недоумение. Однажды он остановил одно из своих выступлений в Нью-Йорке и ушел со сцены, объяснив, что его жену Ким Кардашьян ограбили в Париже.

Касательно нового сольного альбома Уэст еще в марте 2016-го заявлял, что диск будет называться «Turbo Grafx 16», в честь «любимой игровой консоли в детстве». Больше это название не всплывало ни разу, и, по всей видимости, релиз 1 июня все-таки получит другое имя.

Музыкант также удалил все записи из своего твиттера, в котором у него 10,5 млн подписчиков, и первая публикация теперь датируется 14 апреля. До этого артист не обновлял свой микроблог в течение 11 месяцев.

В последнее время Уэст занялся написанием «философской книги в твиттере», о чем он объявил заранее. Рэпер публиковал в соцсети по несколько различных крылатых фраз в день. Тематика высказываний в основном касается процесса создания музыки.

«Слишком много значения стали придавать оригинальности. Но не бойтесь брать чьи-то идеи, чтобы затем их освежить. Все великие артисты берут и перерабатывают идеи», — гласит одна из записей Уэста.

В итоге посреди всей этой загадочности и большого количества постов общего содержания рэпер ненавязчиво объявил о выходе двух новых альбомов, причем сделал он это между делом, без особого привлечения внимания. Однако это быстро получило огласку, и теперь за Канье стали следить намного внимательнее.

Последний студийный альбом Уэста «Life of Pablo» датируется 14 февраля 2016 года.

Он поднялся на первое место в чартах Billboard и получил широкую похвалу от музыкальных критиков. «Life of Pablo» кардинально отличается от предыдущего скандального релиза «Yeezus», который в короткое время стал культовым. Однако и ненавистников у альбома было много из-за нестандартного звучания и религиозной тематики, затронутой в нескольких композициях.

«Life of Pablo» стал менее противоречивой работой. Уэст написал более мягкие тексты на тему семьи, взросления, дружбы и воспитания детей. Лонгплей был номинирован на «Грэмми» в категории «лучший рэп-альбом года», но награды не получил.

В дискографии Канье семь сольных студийных альбомов, а также совместны релиз с Jay Z, каждый из которых получил статус платинового. Все диски Уэста — за исключением дебютного «The College Dropout» — поднимались на первое место в чарте Billboard 200.

Канье получил 21 статуэтку «Грэмми», став 11-м в списке самых награждаемых музыкантов и седьмым за всю историю артистом с 68 номинациями на престижную премию.

Три его логплея «The College Dropout», «Late Registration» и «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» включены в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Авторитетное издание Pitchfork назвало «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» лучшей полнометражной записью текущей декады.

«Life of Pablo» был выпущен исключительно в стриминговых сервисах, и физические копии релиза просто отсутствуют. Уэст стал первым в истории музыкантом, чей альбом получил статус платинового только посредством стриминговой реализации.